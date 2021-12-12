Жизнь помотала

Эта история произошла в стране Канаде, где много диких медведей.

Ох и помотала жизнь одного медведя , породы гризли. А все почему, угораздило ему родится белым. А родился бы черным, так жил себе спокойно, в своей среде обитание, потому что BLM :)

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