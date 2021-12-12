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Жизнь помотала

Жизнь помотала (5 фото)

Автор:
12 декабря 2021 12:25
Метки: белый медведь.   гризли   медведи   невероятно   но факт   
360
5
Эта история произошла в стране Канаде, где много диких медведей.
Ох и помотала жизнь одного медведя , породы гризли. А все почему, угораздило ему родится белым. А родился бы черным, так жил себе спокойно, в своей среде обитание, потому что BLM :)
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Метки: белый медведь.   гризли   медведи   невероятно   но факт   
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6  комментариев
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Albert GER 5 часов назад


хороший пост. как в старых добрых фишках.)
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886
Квантовый_Слесарь_82 5 часов назад
Готовый сценарий для фильма.
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