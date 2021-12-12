Eagles - Hotel California: песня, которая обманула ожидания многих любителей музыки





Из-за этой длинной гитарной коды и размеренного темпа песни, "Hotel California" получилась гораздо длиннее принятых тогда стандартов 6 минут 30 секунд, вместо 3-х минут, из-за чего музыкантам пришлось пойти на конфликт с лейблом. Они категорически отказались "резать" песню для сингла и радио, и оказались правы.



Несмотря на то, что альбом "Hotel California" был весьма успешен и вошёл в ТОП-3 чартов десяти стран, включая США (1 место) и Великобританию (2 место), и был продан тиражом 26 млн. экземпляров, став первый раз "платиновым" 15 декабря 1976 года, песня "Hotel California", выпущенная синглом в феврале 1977 года, нашла дополнительных поклонников и вошла в ТОП-10 чартов десяти стран, включая США (1 место) и Великобританию (8 место). В некоторых странах на конверте синла была та же фотография отеля "Беверли Хиллз", что и на альбоме, а в некоторых странах - фото группы Eagles.



Про текст песни я ничего писать не буду, там несколько десятков интерпретаций, главное в этой песне - музыка. Видео на песню специально не снималось, но есть прекрасная запись концертного живого исполнения 70-х годов: