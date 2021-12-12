Eagles - Hotel California: песня, которая обманула ожидания многих любителей музыки

8 декабря 1976 года вышел "Hotel California" - пятый студийный альбом американской рок-группы Eagles. Первым треком на альбоме была песня "Hotel California", которая была написана первой для этого альбома и определила его характер. В 1998 году гитарная кода в песне "Hotel California" была признана читателями Guitarist лучшим гитарным соло всех времен.
Из-за этой длинной гитарной коды и размеренного темпа песни, "Hotel California" получилась гораздо длиннее принятых тогда стандартов 6 минут 30 секунд, вместо 3-х минут, из-за чего музыкантам пришлось пойти на конфликт с лейблом. Они категорически отказались "резать" песню для сингла и радио, и оказались правы.
Несмотря на то, что альбом "Hotel California" был весьма успешен и вошёл в ТОП-3 чартов десяти стран, включая США (1 место) и Великобританию (2 место), и был продан тиражом 26 млн. экземпляров, став первый раз "платиновым" 15 декабря 1976 года, песня "Hotel California", выпущенная синглом в феврале 1977 года, нашла дополнительных поклонников и вошла в ТОП-10 чартов десяти стран, включая США (1 место) и Великобританию (8 место). В некоторых странах на конверте синла была та же фотография отеля "Беверли Хиллз", что и на альбоме, а в некоторых странах - фото группы Eagles.
Про текст песни я ничего писать не буду, там несколько десятков интерпретаций, главное в этой песне - музыка. Видео на песню специально не снималось, но есть прекрасная запись концертного живого исполнения 70-х годов:
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Из известных каверов надо отметить версию французской поп-группы Gipsy Kings в стиле фламенко, которая прозвучала в фильме "Большой Лебовски":
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Американский рэпер Фрэнк Оушен в 2011 году выпустил песню "American Wedding", которая построена на аккордах и частично мелодии "Hotel California". Самого Фрэнка слушать невозможно, поэтому лучше посмотрите и послушайте кавер, он очень интересный:
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Ну и закончу я пост констатацией факта, что песня "Hotel California" настолько хорошо вписывалась в культурный код даже СССР, что в 1979 году она вышла на пластинке в Советском Союзе, всего лишь через 2 года, после выхода в США, что очень хороший срок для того времени:
P.S. Вы знаете, почему "Hotel California" обманула ожидания многих слушателей? После неё, ждёшь от группы ещё чего-то такого же, а ничего такого больше и нет. И не было. И наступает разочарование. Но не от песни, а от группы.
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но ТАКАЯ песня стОит одной группы. И даже не одной. )))
С Hotel California - то же самое. После этой песни весьма проблематично выпустить что-то лучше.
СПГС у переводчиков да, разнится от экземпляра к экземпляру, на самом деле банальная история, причём я был удивлён когда узнал что в СССР за её прослушивание не сажали (как за просмотр некоторого кино)
(для особо тупых, за песни не сажали, но за фильмы да. и в этой песне уровень "запрещёнки" и "депрессухи" для советского человека зашкаливает... И меня удивляет что это песня была разрешена а наоборот не стала той за которую сажают)
Тебя никто не задевал и не оскорблял. Но если ни за какие песни не сажали, то какого хрена, ты удивляешься, что не сажали за эту? Не сажали и за просмотр кино. Но если ты к этой песне приплёл порно, то ты и вовсе дол@оёб.
Потому что за кино тоже не сажали, пока не появилась например "Греческая смоковница" и за неё не стали сажать. Я удивлён что когда появилась эта песня не стали сажать за неё.
Но повторю. Независимо от мнения на любой вопрос, переходить на личности, это признак быдла.