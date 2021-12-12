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Eagles - Hotel California: песня, которая обманула ожидания многих любителей музыки

Eagles - Hotel California: песня, которая обманула ожидания многих любителей музыки (2 фото + 3 видео)

Автор:
12 декабря 2021 12:03
Метки: Eagles   Hotel California   музыка   
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8 декабря 1976 года вышел "Hotel California" - пятый студийный альбом американской рок-группы Eagles. Первым треком на альбоме была песня "Hotel California", которая была написана первой для этого альбома и определила его характер. В 1998 году гитарная кода в песне "Hotel California" была признана читателями Guitarist лучшим гитарным соло всех времен.



Из-за этой длинной гитарной коды и размеренного темпа песни, "Hotel California" получилась гораздо длиннее принятых тогда стандартов 6 минут 30 секунд, вместо 3-х минут, из-за чего музыкантам пришлось пойти на конфликт с лейблом. Они категорически отказались "резать" песню для сингла и радио, и оказались правы.

Несмотря на то, что альбом "Hotel California" был весьма успешен и вошёл в ТОП-3 чартов десяти стран, включая США (1 место) и Великобританию (2 место), и был продан тиражом 26 млн. экземпляров, став первый раз "платиновым" 15 декабря 1976 года, песня "Hotel California", выпущенная синглом в феврале 1977 года, нашла дополнительных поклонников и вошла в ТОП-10 чартов десяти стран, включая США (1 место) и Великобританию (8 место). В некоторых странах на конверте синла была та же фотография отеля "Беверли Хиллз", что и на альбоме, а в некоторых странах - фото группы Eagles.

Про текст песни я ничего писать не буду, там несколько десятков интерпретаций, главное в этой песне - музыка. Видео на песню специально не снималось, но есть прекрасная запись концертного живого исполнения 70-х годов:


Из известных каверов надо отметить версию французской поп-группы Gipsy Kings в стиле фламенко, которая прозвучала в фильме "Большой Лебовски":


Американский рэпер Фрэнк Оушен в 2011 году выпустил песню "American Wedding", которая построена на аккордах и частично мелодии "Hotel California". Самого Фрэнка слушать невозможно, поэтому лучше посмотрите и послушайте кавер, он очень интересный:


Ну и закончу я пост констатацией факта, что песня "Hotel California" настолько хорошо вписывалась в культурный код даже СССР, что в 1979 году она вышла на пластинке в Советском Союзе, всего лишь через 2 года, после выхода в США, что очень хороший срок для того времени:

P.S. Вы знаете, почему  "Hotel California" обманула ожидания многих слушателей? После неё, ждёшь от группы ещё чего-то такого же, а ничего такого больше и нет. И не было. И наступает разочарование. Но не от песни, а от группы.

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Метки: Eagles   Hotel California   музыка   
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12k
net 2 часа назад
Вот поставлю тебе минус, автор, за последний абзац. Эти парни создали шедевр, который не превзойден 99.9999% музыкантов. Таких песен на века еденицы, а вы как потребитель ведете себя. Группа у него слабая, только один шедевр выпустили. Так напиши сам.
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253
allexx Полчаса назад
Да, постарели мужики.

Ссылка youtu.be
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4k
ron 48 минут назад
группа одной песни... таких было и есть полно.
но ТАКАЯ песня стОит одной группы. И даже не одной. )))
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330
Andrey Час назад
Автор из тех меломанов которые утверждают что у Перпылов есть только Дым на воде ? Ну если не интересуется ,зачем о ней писать ?
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45
kitdmuk_wqed Andrey 2 минуты назад
Наверное. Ведь у Shocking Blue окромя "Шизгары" тоже нету ничегою А "Led Zeppelin" смогли лишь "Stairway to heaven" сделать. Да перечислять бесконечно можно. "Fleetwood Mac" вообще ничего выдающегося не сыграли, "The Doors" тоже. Вот такое вот плачевное состояние мира рок-музыкию
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−74
Женский род Час назад
Эта песня вне времен..она уже живет сама по себе..
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2k
Timka 2 часа назад
Наш свадебный танец был...
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
В 70-ых на толкучке диск в районе 50 советских рублей стоил. Но пройти мимо не смог. Hotel California - шедевральна
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504
Максим Максимов 2 часа назад
ИМХО Hotel California - бриллиант в короне Eagles
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19k
SolomonA 2 часа назад
Есть такой анекдот про Квентина Тарантино: «Квентин, а вам не кажется, что вы так и не сняли ничего лучше “Криминального чтива”? Тарантино отвечает: “А кто снял?”»
С Hotel California - то же самое. После этой песни весьма проблематично выпустить что-то лучше.
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52k
alertol 2 часа назад
- Про текст песни я ничего писать не буду, там несколько десятков интерпретаций

СПГС у переводчиков да, разнится от экземпляра к экземпляру, на самом деле банальная история, причём я был удивлён когда узнал что в СССР за её прослушивание не сажали (как за просмотр некоторого кино)
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3k
ezhik 3 часа назад
The Eagles, у них достаточно хороших песен. Не виноват ни кто, что Вы слышали только одну
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