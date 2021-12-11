Столичные полицейские задержали участников избиения мужчины в переходе метро "Комсомольская" 5 декабря

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По словам очевидцев, трое приезжих из ближнего зарубежья пристали к парочке, и за них вступился прохожий, которому по итогу жестко напинывали по голове, пока на помощь не прибежала сотрудница метрополитена.
Всё так, только обидчиками оказались не приезжие, а вполне себе наши ребята. На фото один из них - Владимир Белов, который приехал в столицу из Кемеровской области на заработки. Он и его два дружка вскоре предстанут перед судом по уголовному делу о хулиганстве.
Авторский пост
Метки: в переходе метро задержали избили
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Ну что ж, на несколько лет работой они будут обеспечены
А где фимилии остальных "героев"?
Камеры чуть ли не на каждом шагу.