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Столичные полицейские задержали участников избиения мужчины в переходе метро "Комсомольская" 5 декабря

Столичные полицейские задержали участников избиения мужчины в переходе метро "Комсомольская" 5 декабря (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2021 16:42
Метки: в переходе метро   задержали   избили   
1133
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По словам очевидцев, трое приезжих из ближнего зарубежья пристали к парочке, и за них вступился прохожий, которому по итогу жестко напинывали по голове, пока на помощь не прибежала сотрудница метрополитена.


Всё так, только обидчиками оказались не приезжие, а вполне себе наши ребята. На фото один из них - Владимир Белов, который приехал в столицу из Кемеровской области на заработки. Он и его два дружка вскоре предстанут перед судом по уголовному делу о хулиганстве.


Авторский пост

Метки: в переходе метро   задержали   избили   
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15  комментариев
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442
Санёк 2 часа назад
Когда лежащего пинают по голове трое, какая, нaxeр, хулиганка?!! Покушение на убийство должно быть.
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17k
Александр Сучков Полминуты назад
мы тут дагенов и азеров и чеченов гнобим. А тут наши ДЭБИЛЫ!!! Чем наши лучше горцев?
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27k
Мойша Полчаса назад
Шесть как минимум. Больше можно, потому что в группе.
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2k
Мефодий Полчаса назад
национальная, мля, традиция....Кемерунцы ещё с люберами махацца приезжали. Ну и гоп-стоп конечно с собой привозили. Потом туда кто-то завёз культуру. И маненько погодя оттуда в Москву приехал Гришковец. Но на всех не хватило.
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14k
Роберт Шекли 46 минут назад
Приехали на заработки
Ну что ж, на несколько лет работой они будут обеспечены
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62k
parallax Час назад
Надеюсь ублюдкам впаяют по полной.
А где фимилии остальных "героев"?
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160
Али Час назад
Ощущение недосказанности какое-то. Почему-то о том, кто были остальные двое в посте умолчали. Не намеренно ли?
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2k
Сергей 2 часа назад
какая хулиганка? умышленное нанесение тяжких или средней тяжести побоев -не?
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3k
A 2 часа назад
Никто и не говорил, что и среди славян нет ублюдков. Ссыкло кемервское трое на одного! А парочка, как и в случае с МЧСником, поджала хвост и убежала?
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15k
albedo 2 часа назад
Устраивать драки в Москве и считать, что останутся непойманными - надо быть совсем дебилом.
Камеры чуть ли не на каждом шагу.
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30k
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Vladimir

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