Художник Валерий Маковой. Акварель

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Валерий Маковой родился в 1953 году в поселке Белая Березка, Брянской области. Служил в Риге – в стройбате. В 1983-м закончил факультет графики Латвийской академии художеств. На первом курсе репродукцию его гравюры «Старая Рига» поместили на обложку одного из ведущих журналов республики «Лиесма». И персональные выставки работ Валерия Георгиевича были уже в студенческие годы.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Затем работал ведущим художником в легендарном латвийском объединении «Дзинтарс». Участвовал в творческих экспедициях по Алтаю, Кавказу, Крыму, Ирландии. Работы Валерия Макового находятся в частных коллекциях в России, на Украине, в Латвии, США, Ирландии.
2.
Маковой блестяще владеет техникой акварели. Когда берётся за кисть, знает, чего хочет добиться, и знает, как достичь желаемого. Он не признаёт самотёка. У него свои представления о свободе творчества, он не допускает самовыражения красок - куда потекло, туда за ними потёк и художник. Маковой не рассчитывает на эффект акварельности, как это делают многие любители и профессионалы. Он определённо ставит задачу и решает её.
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3.
Валерий Маковой - профессионал высокого класса. Он всё знает о свойствах красок, которыми пишет, о качестве и возможностях бумаги, с которой работает. Кажется, у него не меньше всевозможных кистей и приспособлений, чем у нейрохирурга. Маковой много и плодотворно экспериментирует. Он также умеет объяснить, научить. Успехи его учеников впечатляют. Студия Макового стала заметным явлением в художественной жизни Риги, и это ещё одна сильная и очень притягательная сторона его таланта.
4.
Валерий Маковой востребован, как никогда. Он иллюстрирует книги, даёт уроки, мастер-классы, участвует в международных пленерах и выставках в ближнем и дальнем зарубежье. В 2015 году побывал во всемирном форуме акварелистов в Фабриано (Италия). В мае 2016 года его включили в список лучших акварелистов мира.
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