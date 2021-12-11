Художник Валерий Маковой. Акварель

3.

Валерий Маковой - профессионал высокого класса. Он всё знает о свойствах красок, которыми пишет, о качестве и возможностях бумаги, с которой работает. Кажется, у него не меньше всевозможных кистей и приспособлений, чем у нейрохирурга. Маковой много и плодотворно экспериментирует. Он также умеет объяснить, научить. Успехи его учеников впечатляют. Студия Макового стала заметным явлением в художественной жизни Риги, и это ещё одна сильная и очень притягательная сторона его таланта.