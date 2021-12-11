FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2390 постов • 434 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Художник Валерий Маковой. Акварель

Художник Валерий Маковой. Акварель (35 фото)

Автор:
11 декабря 2021 21:51
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
171
35
Валерий Маковой родился в 1953 году в поселке Белая Березка, Брянской области. Служил в Риге – в стройбате. В 1983-м закончил факультет графики Латвийской академии художеств. На первом курсе репродукцию его гравюры «Старая Рига» поместили на обложку одного из ведущих журналов республики «Лиесма». И персональные выставки работ Валерия Георгиевича были уже в студенческие годы.
Приятного просмотра!
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
4
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Sasa 3 часа назад
О Ф И Г Е Т Ь !
Очень понравилось!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vasil 24 минуты назад
Обалденно, обожаю акварели!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
384
Инеса Гедуш 46 минут назад
очень красиво и приятно глазу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Виталий Кот 2 часа назад
весьма и весьма,особенно городские зарисовки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
zz 2 часа назад
Очень здорово, смотрится свежо и легко. Вода и отражения в воде -супер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Garpia121 2 часа назад
Атмосферные. Очень понравились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sandmännchen (DDR) 3 часа назад
А мне понравилось. Есть настроение и ощущение реальной фантазии без фантастики цифрового творчества. Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото) Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото) Уникальные коллажи Дэна Бэрри, включающие ботанику и темы смертности Уникальные коллажи Дэна Бэрри, включающие ботанику и темы смертности 10 самых известных абстрактных картин в истории 10 самых известных абстрактных картин в истории Дизайнеры заменили людей на животных на шедеврах искусства Дизайнеры заменили людей на животных на шедеврах искусства 10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии 10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии Красавицы в живописи Красавицы в живописи
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

705502



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЦИАН против «славян»: арендодатели не будут потворствовать русскому BLM-маразму
0
258
ЦИАН против «славян»: арендодатели не будут потворствовать русскому BLM-маразму
Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии
0
290
Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии
Набирающие популярность в сообществах
За что мы не любим Новый Год: аналитики ответили
0
60
За что мы не любим Новый Год: аналитики ответили
Топ 10 мультфильмов
0
8
Топ 10 мультфильмов
Как получить один миллион рублей на запись своей музыки (4 фото)
Как получить один миллион рублей на запись своей музыки (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
0
1

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#история#новости#познавательно#юмора#автомир#Япония#в мире
#фото#прикол#ватермарк#картинки#Разное#Россия#автомобили#добрые видео#дтп#кот
#люди#животные#приколы#подборка#Ynews#смешные#позитив#интересное#комментарии#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться