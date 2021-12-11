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Победители

Победители (29 фото)

Автор:
11 декабря 2021 21:27
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
332
29
С какой силой и самоотверженностью советские войска бились на полях сражений, с такой же радостью и счастьем они праздновали Великую Победу!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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533
Влад 2 часа назад
Какие же они все таки молодцы! Спасибо им.
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387
Сергей Миненко 9 минут назад
Дед мой в Румынии войну свою закончил. Без руки и одного легкого- но выжил. Он для меня Герой. Читая его заслуги на "Память Народа"- понимаю, не смогу иначе- ибо не простит меня Он, и не простят меня потомки....Как-то так....
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82k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Берлин, конец мая-начало лета 1945.
Дядя отца, прошел войну с начала и до конца.
Призвали в самом начале, таким вот, как бойчишка по центру сзади
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2k
Natural Selection Час назад
Вечная память и слава воинам-освободителям!
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Знаете, мне за чужое предательство перед ними стыдно…
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