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С какой силой и самоотверженностью советские войска бились на полях сражений, с такой же радостью и счастьем они праздновали Великую Победу!
Все подписи от авторов фото.
Все подписи от авторов фото.
2.
Флаг Победы на Бранденбургских воротах. Знаменосец – Кузьма Дудеев. май 1945 года. Автор: Евгений Халдей.
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5.
Жители чехословацкого города Тельч встречают первых своих освободителей. 9 мая 1945 год. Автор: Арон Замский.
7.
«Музыкальный момент». 1945 год. Автор: Анатолий Егоров.
Бреслау – ныне польский Вроцлав. 1-й Украинский фронт, 222 отдельный танковый полк. На башне слева гв. ст. л-т Дегтярев Борис Иванович (ком. танка), справа рядовой Казейкин Илья Андреевич, наводчик. За фисгармонью рядовой Калягин Борис Васильевич (заряжающий), а рядом с ним старшина Каргополов Константин Алексеевич (механик-водитель).
Бреслау – ныне польский Вроцлав. 1-й Украинский фронт, 222 отдельный танковый полк. На башне слева гв. ст. л-т Дегтярев Борис Иванович (ком. танка), справа рядовой Казейкин Илья Андреевич, наводчик. За фисгармонью рядовой Калягин Борис Васильевич (заряжающий), а рядом с ним старшина Каргополов Константин Алексеевич (механик-водитель).
10.
Офицеры 27-й гвардейской танковой бригады у здания австрийского парламента в Вене. 14 мая 1945 года. Автор: Арон Замский.
18.
Выступление ансамбля песни и пляски Краснознаменного Балтийского флота. 1945 год. Автор: Георгий Петрусов.
19.
Сергей Куклин – гвардии рядовой Красной Армии. 1945 год. Неизвестный автор.
Сергей Борисович Куклин (1923 - 2008) – фенолог, краевед, участник Великой Отечественной войны, действительный член Русского географического общества.
Сергей Борисович Куклин (1923 - 2008) – фенолог, краевед, участник Великой Отечественной войны, действительный член Русского географического общества.
20.
Граница Польши и Германии. Экипаж танка 3-го танкового батальона 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады. Комсорг 3-го танкового батальона беседует с бойцами. 1945 год. Неизвестный автор.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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