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25 лучших снимков полярного сияния 2021 года

25 лучших снимков полярного сияния 2021 года (26 фото)

Автор:
11 декабря 2021 17:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Aurora Borealis   красивые снимки   лучшие фотографии   полярное сияние   природное явление   северное сияние   фотографии года   фотографы   
216
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Охотники, рыбаки, грибники любят хвастаться своими трофеями. Фотографы, с которыми мы вас познакомим, - те же охотники, только их страсть - это светящееся небо.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Aurora Borealis   красивые снимки   лучшие фотографии   полярное сияние   природное явление   северное сияние   фотографии года   фотографы   
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3k
ых 3 часа назад
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440
阿鋒 52 минуты назад
Отличная подборка!
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