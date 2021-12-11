25 лучших снимков полярного сияния 2021 года

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Охотники, рыбаки, грибники любят хвастаться своими трофеями. Фотографы, с которыми мы вас познакомим, - те же охотники, только их страсть - это светящееся небо.
Блог о путешествиях и фотографии Capture the Atlas представил свою ежегодную коллекцию лучших снимков полярного сияния - как северного (Aurora Borealis), так и южного (Aurora Australis). В этом году в список вошли изображения, сделанные фотографами из 13 разных стран.
1. Побережье Баренцева моря, село Териберка, Кольский район Мурманской области, Россия. Автор - Алексей Р.
"Это была особенная ночь. Сложились идеальные условия для съемки северного сияния: мороз, лед, полная луна, ясное небо, отсутствие ветра. Было холодно - 34 градуса ниже нуля, но красота северного сияния заставляет забыть о температуре. Снимок я создавал поэтапно, скомбинировав кадры с четким передним планом и с четким небом. Так можно сразу увидеть больше деталей", - говорит автор.
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2. Озеро Сакакавеа, Северная Дакота, США. Автор - Маршалл Липп
"После нескольких дней наблюдения за космической погодой я понял, что есть большая вероятность поймать сияние, поэтому я отправился в одно из моих любимых мест и настроил снаряжение. Все получилось! И северное сияние было поразительно красивым, оно как будто танцевало у меня над головой. Я был в полном восторге и изумлении".
3. Юго-восток Исландии. Автор - Филип Хребенда
"Хотя лучшее время для наблюдения за северным сиянием в Исландии в основном с осени до ранней весны, я сделал этот снимок в конце весны. После трех дней съемок вулканов я очень устал, но когда КP-индекс геомагнитной активности подскочил до четырех (чем выше число от одного до девяти, тем больше вероятность увидеть полярное сияние), я знал, что больше не буду спать в эту ночь. Я нашел интересный передний план с цветными отражениями и стал ждать появления полярного сияния. Внезапно оно начало танцевать именно там, где я хотел - прямо над склоном горы! Это была долгая ночь, но адреналин дал мне достаточно энергии в тот момент, чтобы не спать до утра".
4. Реджайна, Саскачеван, Канада. Автор - Херри Химаншу
"За все годы, которые я провел в погоне за полярным сиянием в Саскачеване, я никогда не видел таких ярких, быстро движущихся, диких образований и невероятных, пурпурных, пульсирующих огней. Друг, который тоже снимал "Огни", позвонил мне в час ночи, когда небо стало абсолютно "бешеным", и мы оба были в истерике, наверное, выли громче, чем койоты вдалеке. В ту ночь у меня было всего пару часов сна перед тем, как пойти на работу, но я как будто зарядился от полярного сияния на целый день".
5. Аляска. Автор - Марк Адамус
"Бродить по этим лесам, покрытым снегом и инеем, - одно из самых волшебных переживаний, но также и одно из самых трудных для фотосъемки. Температура часто до минус 30, а передвигаться при свете налобного фонаря на снегоступах по хрупкой снежной корке и при этом думать о композиции снимка не так-то просто. Я использовал последний сумеречный свет, чтобы создать снимок, который вы видите здесь, и вернулся к этому месту несколько часов спустя, когда огни танцевали над головой ".
6. Озеро Текапо, Новая Зеландия. Автор - Ларрин Рэй
"Я был в фотопутешествии, когда на моем телефоне начали появляться предупреждения о северном сиянии, поэтому мы начали искать уникальное место для их съемки. Мы оказались в этом месте на берегу озера, и как только закат померк и сгустились сумерки, мы уже могли видеть цвет и форму полярного сияния. Следующие несколько часов небо было наполнено невероятными цветами, и это было одно из лучших зрелищ, которые я видел за многие годы. Полярное сияние - мое любимое явление ночного неба как фотографа, и эта ночь была просто невероятной".
7. Вулкан Гелдингадалир, Исландия. Автор - Йерун ван Ньювенхов
Автор назвал эту сцену "святым Граалем фотографии в Исландии".
8. Полуостров Рейкьянес, Исландия. Автор - Джон Уэтерби
"Это звучит банально, но красивое северное сияние каждый раз особенное, даже если вы уже видели его много раз. Оно уникально как отпечаток пальца".
9. Лофотенские острова, Норвегия. Автор - Фрэнк Олсен
"Когда началось северное сияние, я вышел из машины и весь вечер снимал. Я всю жизнь фотографирую. Я купил свою первую пленочную камеру SLR, когда мне было 16 лет, и сделал свою первую цифровую фотографию в 1997 году. Я сделал свой первый снимок северного сияния в 2008 году, а теперь их у меня уже более трех миллионов".
10. Бейфилд, штат Висконсин, США. Автор - Мэрибет Киченски
"Я поехала в место, где никогда раньше не была. Это всегда авантюра, но это сработало. Охота за композициями в темноте - всегда непростая задача. Количество цветных деталей на этом изображении просто потрясающее. Я никогда не видел столько бирюзового и пурпурного. Вся ночь была похожа на сон".
11. Парк Томбстон Территориал, Юкон, Канада. Автор - Джошуа Сноу
"Эта неделя в горах дала мне возможность исцелиться, подумать и почувствовать более глубоко, чем за долгое время: замедлиться, чтобы оценить, где я нахожусь в жизни, и подумать о том, чего я хочу и в чем нуждаюсь. Иногда что-то кажется невозможным. Испытываешь страх и ощущение безнадежности. Но иногда Вселенная напоминает тебе, что наступит яркая полоса и свет засияет вновь".
12. Эдмонтон, Альберта, Канада. Автор - Марк Джинкс
"Я сделал этот снимок в один из самых напряженных периодов, незадолго до 2 часов ночи. Полярное сияние, безусловно, может быть непостоянным, особенно в средних широтах Канады. Чтобы "поймать" сияние, я использую прогнозный сервис Space Weather Live. Терпение и настойчивость часто могут стать ключом к успеху. А если потеплее одеться и взять с собой друзей, то будет вполне комфортно и весело".
13. Исландия. Автор - Стефан Либерман
"Полный спектр северного сияния над культовым местом - горой Вестрахорн в Исландии. Какой сказочный опыт. 31 октября 2021 года на Землю обрушилась (сильная) геомагнитная буря G3, результатом которой и стали эти чудесные краски на небе".
14. Леви, Финляндия. Автор - Олли Сорвари
Автор назвал свой снимок "Хижина Санты". Судя по всему, добраться до этого мета было непросто. "Я знаю, что путешествие часто бывает более важным и запоминающимся, чем результаты, и после того, как я сделал этот снимок, я думаю, что это путешествие запомнилось. Поход был недолгим, но когда у вас нет снегоступов и вы опускаетесь на полметра с каждым шагом, он кажется в пятьдесят раз дольше. В следующий раз поеду туда по лыжным трассам. Всю дорогу наверху была небольшая облачность, без каких-либо признаков северного сияния, но, наконец, я смог найти и запечатлеть то, что искал".
15. Церковь во имя Алексия, человека Божия, Куртяево, Архангельская область, Россия. Автор - Михаил Карпов
"Я очень давно мечтал сделать это фото. Место известно своими целебными минеральными источниками, а также церковью 18 века и недавно отстроенными часовнями. В ночь, когда была сделана эта фотография, в районе Куртяево стояла ясная и холодная погода. Термометр за городом показал температуру -28 градусов по Цельсию. Вверху и вокруг были луна, звезды, спокойствие и тишина, которую лишь изредка нарушал треск дерева на морозе. Вскоре небо озарилась яркой вспышкой, которая распалась на части, раскинувшиеся по небу, извиваясь и закручиваясь по спирали".
16. Шведская Лапландия, Швеция. Автор - Стефано Асторри
"Я надеялся увидеть северное сияние, поднимающееся прямо между двумя горными вершинами. Когда я был там, "зеленая леди" внезапно начала танцевать слева от меня, а прямо позади меня к вечеринке присоединился Млечный Путь в своем зимнем платье. Мне было очень холодно, пока ощущение холода не сменилось чистым возбуждением. Я немедленно изменил композицию, чтобы включить в кадр и красную хижину. В результате получилась фотография, на которой фактически объединены 12 вертикальных снимков на 14 мм (около 270 градусов), чтобы полностью покрыть две перекрывающиеся арки".
17. Северная Норвегия. Автор - Вирджил Реглиони
Этот снимок был сделан в Северной Норвегии французским фотографом Вирджилом Реглиони, который специализируется на арктических пейзажах и ночной фотографии.
18. Кольский полуостров, Россия. Автор - Сергей Королев
"В самом начале своей карьеры, когда я только начал учиться делать пейзажные фотографии, фотографии северного сияния меня совсем не впечатляли, потому что большинство из них не содержало в композиции ничего, кроме собственно сияния и неба. Я всегда думал, что снимать только небо - это скучно, но однажды я увидел фотографии Марка Адамуса с северным сиянием над красивыми горными пейзажами и был действительно впечатлен. С тех пор у меня появилась новая страсть - снимать северное сияние. Главную роль на снимках для меня играет пейзаж и его композиция, а небо с северным сиянием - прекрасное к этому дополнение. На этой фотографии главное - это "снежные монстры", похожие на инопланетян - особенно под таким небом".
19. Аляска. Автор - Эми Дж. Джонсон
Автор назвала свой снимок "Нарния" и рассказала: "В марте 2021 года, когда я рискнула отправиться в этот лес к северу от Фэрбенкса, была предсказана солнечная буря G1. В течение многих лет я проводила много ночей в этом регионе, ожидая красивого сияния, но была разочарована. Этой ночью, однако, я добралась до назначенного места как раз вовремя, чтобы увидеть потрясающее шоу... Для меня лучшая часть в фотосъемке северного сияния - это когда я одна в дикой природе и чувствую эйфорию под волшебным небом".
20. Саттон, Аляска. Автор - Джейкоб Коэн
По словам автора, он видел немало северных сияний, но это было самое запоминающееся.
21. Лофотенские острова, Норвегия. Автор - Джулио Кобианчи
"Это была одна из самых красивых зеленых ночей, которые я испытал с тех пор, как живу на Лофотенах. Внутри пещер фотографировать всегда непросто. На этапе съемки вам нужно использовать больше техник, таких как, например, наложение фокуса и мультиэкспозиция, но я должен сказать, что это композиции, которые я ценю больше всего. Мне нравится естественная рамка и трехмерный эффект, который они дают".
22. Сенья, Норвегия. Автор - Фройдис Далхейм
"Этот снимок - идеальное изображение одной из моих лучших ночей, когда я видел северное сияние в Норвегии в городе Сенья. Виды были ошеломляющими: заснеженные пейзажи, впечатляющие горы и танцующее северное сияние, окрашивающее все в зеленый цвет. Это была действительно незабываемая ночь".
23. Тасмания. Автор - Дэвид Ольденхоф
"Тасмания - самый южный штат Австралии. Помимо красивых берегов, тропических лесов, внесенных в список всемирного наследия, и национальных парков, которые можно фотографировать, у нас также есть дополнительный бонус в виде возможности наблюдать самые яркие полярные сияния в стране, потому что мы находимся дальше всего на юге. Я видел только три полярных сияния, и это было самое красивое и самое продолжительное из них".
24. Исландия. Автор - Агнешка Мровка
"Фотография была сложной в том смысле, что мне приходилось бегать взад и вперед, чтобы настроить параметры камеры в зависимости от силы северного сияния. Место, на котором я стояла, было небольшим выступом, на котором мне едва хватало места, чтобы стоять прямо. Однако когда появилось сияние, я замерла в восхищении и чуть не замерзла, глядя на завораживающее небо над головой".
25. Мурманская область, Россия. Автор - Даниил Коржонов (Daniel Kordan)
"Прошлой зимой я отправился в путешествие по северу России. Я проехал через Баренцево море и отправился пешком на "край света" в Арктику. Приключение было полно штормов и метелей, но также было много драгоценных встреч с леди Авророй. Я сделал этот снимок на Кольском полуострове, и самое удивительное в этом районе то, что большинство рек не замерзают даже при температуре -35 ° C. Этой ночью мой штатив замерз, пока я ждал северного сияния в своих сапогах с водой по колено в этой реке. После этого согреться мне помогла только русская баня".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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