25 лучших снимков полярного сияния 2021 года

"В самом начале своей карьеры, когда я только начал учиться делать пейзажные фотографии, фотографии северного сияния меня совсем не впечатляли, потому что большинство из них не содержало в композиции ничего, кроме собственно сияния и неба. Я всегда думал, что снимать только небо - это скучно, но однажды я увидел фотографии Марка Адамуса с северным сиянием над красивыми горными пейзажами и был действительно впечатлен. С тех пор у меня появилась новая страсть - снимать северное сияние. Главную роль на снимках для меня играет пейзаж и его композиция, а небо с северным сиянием - прекрасное к этому дополнение. На этой фотографии главное - это "снежные монстры", похожие на инопланетян - особенно под таким небом".