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В 1997 году на экраны вышел фильм "Титаник" Джеймса Кэмерона. Это был первый фильм, который в прокате собрал более одного миллиарда долларов. Сможете вспомнить детали картины?
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Нужно отдать должное Кэмерону в том, что использовал в своём фильме только достоверную
информация на тот момент о катастрофе. Хотя всяких домыслов было много. И вообще подошёл к деталям с невероятной скрупулёзностью.