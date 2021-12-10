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Тест по самой романтической драме: "Титаник"

Тест по самой романтической драме: "Титаник"

Автор:
10 декабря 2021 10:19
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Джеймса Кэмерона   тесты по фильмам девяностых   тесты по фильмам с Леонардо ДиКаприо   титаник   
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В 1997 году на экраны вышел фильм "Титаник" Джеймса Кэмерона. Это был первый фильм, который в прокате собрал более одного миллиарда долларов. Сможете вспомнить детали картины?
Какой бриллиант искал охотник за сокровищами Брок Лаветт на затонувшем судне?
1/8Какой бриллиант искал охотник за сокровищами Брок Лаветт на затонувшем судне?
Каким образом Джек получил билеты на Титаник?
2/8Каким образом Джек получил билеты на Титаник?
Впервые Джек заговорил с Роуз, когда девушка...
3/8Впервые Джек заговорил с Роуз, когда девушка...

marieclaire.ua

Каким образом у Джека в кармане оказался бриллиант?
4/8Каким образом у Джека в кармане оказался бриллиант?
Покинул ли капитан судно?
5/8Покинул ли капитан судно?
На сколько частей раскололся Титаник?
6/8На сколько частей раскололся Титаник?
Как умер Джек?
7/8Как умер Джек?

www.spletnik.ru

Что стало с тем самым бриллиантом?
8/8Что стало с тем самым бриллиантом?

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Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Джеймса Кэмерона   тесты по фильмам девяностых   тесты по фильмам с Леонардо ДиКаприо   титаник   
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2  комментария
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4k
onebibis Полчаса назад
В своё время изучал досконально историю гибели Титаника, ну и конечно смотрел фильм неоднократно. Поэтому легко ответил на все вопросы.
Нужно отдать должное Кэмерону в том, что использовал в своём фильме только достоверную
информация на тот момент о катастрофе. Хотя всяких домыслов было много. И вообще подошёл к деталям с невероятной скрупулёзностью.
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doker Полчаса назад
Я этот фильм... не смотрел.

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