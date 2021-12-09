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Настоящий полковник?

Настоящий полковник? (9 фото)

Автор:
09 декабря 2021 17:33
Метки: награды   полковник   хоркина   
1894
9
Откуда у Светланы Хоркиной звание полковника и военные награды?
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Метки: награды   полковник   хоркина   
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62  комментария
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2k
azuver 4 часа назад
Как откуда,чмекнула у главкома.А по факту,заеб@л этот цирк.Смотреть противно.
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2k
Frank Borman 9 минут назад
Не надо завидовать. Если завтра агрессивное НАТО нападет на Россию, то полковник Хоркина поведет свой полк в рукопашную на врага. И падет смертью храбрых, защищая Родину.
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13k
Владислав Грецов 17 минут назад
там половина думы такие полковники....и академики...
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19k
SolomonA 36 минут назад
Побыла под полковником - вот и стала полковником...
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50k
doker 49 минут назад
Настоящий полковник, тот кто служил в АРМИИ, отдал ей молодость и здоровье.
А не спортсмены, артисты, министры и другие клоуны.
Как-то так.
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4k
Fishki_surfer 56 минут назад
>> Родился сын, автоматически получив гражданство США.

Тут есть небольшая засада.
США - можно сказать единственная страна в мире, которая требует со своих граждан уплаты налогов вне зависимости от места проживания.
Т.е. налоги должен платить даже тот, кто получил гржданство США по праву рождения, но потом всю жизнь жил в другой стране.
А неуплата налогов в США - серьезное преступление, за которое и в тюрьму сажают.
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20k
Ego sum qui sum 57 минут назад
П - просто
О - она
Л - легла
К - куда
О - остальные
В - вагини
Н - ну кроме
И - Исинбаевой
Ц - целят
А - активно
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442
阿鋒 58 минут назад
Афтор - кондом! Зачем удалил пост про «историю одного бренда» там о тебе все, что надо знать, высказали комментаторы! Теперь ты, куйло, опять в лужу пердишь!
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65k
Варакин Алексей 59 минут назад
В ЦСКа все офицеры и солдаты. Хоркина была депутатом ГД ,значит как военнослужащая -присуждается полковник запаса. Акинфеев мл лейтинант,был бы депутатом то же хапнул бы папаху. Алексей Немов кстати подполковник.
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105
Юрий Владимирович Час назад
Открою тебе (автор) небольшой секрет! Шипулин, тот который биатлонист, ходит в звании подполковник. И, ещё небольшой секрет, практически каждый третий спортсмен носит погоны :)
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4
zapisduny Час назад
Судя по погонам она подполковникОМ сейчас )))
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16k
ЦСКА Час назад
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9k
Маламут Уральский 2 часа назад
Заслуженный актер, сценарист композитор, телеведущий . Сергей Маховиков .

После окончания школы Маховиков, поступил на штурманский факультет в ВВМУ им М. В. Фрунзе, перевёлся в Военно-механический институт на отделение «Ракеты», но уже после первого курса отчислился из института.

И пошел в актерскую профессию.
Съемочный реквизит оказывается настолько соблазнительным и вожделенным, что приводит в действие внутренние инстинкты, стремящиеся сохранить этот образ в повседневной жизни.
Откуда у него столько наград, заставляет задуматься
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66
Элик Горский 2 часа назад
Не путайте ФК "ЦСКА" - коммерческая организация. И спортсменов, которые числятся в армии и выступают на армейских соревнованиях. Воинское звание присваивают в соответствии с занимаемой должностью. Значит должность соответствует. Если в запасе, то как депутат Госдумы (ранг федерального министра) получила полковника запаса.
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971
Довер Иванович 2 часа назад
Чья соска?
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2k
александр 2 часа назад
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960
User1982 2 часа назад
царь знает что делает, не стоит завидовать и спорить
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663
svarog19692007 2 часа назад
Стыдно и страшно .
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4k
fin4all 2 часа назад
знающие люди говорят, что динамовцы и армейцы - военнообязанные и за спортивные достижения часто получают внеочередные звания. Ну и выслугу никто не отменял. Так что вполне могла получить полковника без "дополнительных упражнений"
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216
Knives22 fin4all 2 часа назад
Вот бы вам в окопе под управлением такого полковника побывать.
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105
Юрий Владимирович Knives22 58 минут назад
Есть кадровые офицеры, которые в штабе сидят и есть боевые, которые в окопе! Служил бы, не пород бы чушь :) хотя есть много примеров, когда кадровый офицер очень удачно справлялся с командованием в поле :)
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216
Knives22 Юрий Владимирович 46 минут назад
Ну так могут они в поле командовать?
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9k
Андрей А 2 часа назад
Обесчестили все, что можно, и звания и награды
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5k
Владимир 3 часа назад
Они так то в ЦСКА. Оттуда и звания. А так у неё муж по-моему полковник ФСБ или типа того. Вроде в отставке.
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