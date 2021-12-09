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Откуда у Светланы Хоркиной звание полковника и военные награды?
В День Защитника Отечества - 23 февраля выслушает поздравления в свой адрес и Светлана Хоркина. Ага, некогда прославленная гимнастка и чемпионка, а ныне генеральская жена еще и полковник.
Кем только не была Светлана после завершения спортивной карьеры: любовницей олигарха и немного театральной актрисой, моделью для мужских журналов и телеведущей, депутатом Госдумы и членом Патриаршего совета по культуре.
А нынче вот полковник запаса. Три больших звезды упали на хрупкие плечи гимнастки в 2018 году из щедрых рук самого Гаранта Конституции. А за что?
Нет, я нисколько не умаляю спортивных достижений Светланы, но причем тут воинское звание и за какие заслуги Светлана его удостоилась?
Надо разобраться, каких таких войск она полковник, да и за что награды?
Кем только не была Светлана после завершения спортивной карьеры: любовницей олигарха и немного театральной актрисой, моделью для мужских журналов и телеведущей, депутатом Госдумы и членом Патриаршего совета по культуре.
А нынче вот полковник запаса. Три больших звезды упали на хрупкие плечи гимнастки в 2018 году из щедрых рук самого Гаранта Конституции. А за что?
Нет, я нисколько не умаляю спортивных достижений Светланы, но причем тут воинское звание и за какие заслуги Светлана его удостоилась?
Надо разобраться, каких таких войск она полковник, да и за что награды?
Версия первая. Напрыгала?
Может быть, воинские звания дают всем спортсменам высокого ранга, чемпионам и рекордсменам, и спортивная служба приравнивается к воинской?
Давайте проверим.
Может быть, воинские звания дают всем спортсменам высокого ранга, чемпионам и рекордсменам, и спортивная служба приравнивается к воинской?
Давайте проверим.
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Вот, к примеру, товарка Хоркиной по гимнастической команде - Елена Замолодчикова.
Дважды Олимпийская чемпионка Сиднея, причем в опорном прыжке, который со скандалом завалила Хоркина.
Дважды чемпионка мира. Немало? Так почему у нее нет воинского звания и никаких государственных наград, кроме как за спортивные достижения?
Посмотрим в других видах спорта. Ровесница Хоркиной - самая титулованная российская фигуристка Ирина Слуцкая даже до ефрейтора не дослужилась. Или не хотела?
Дважды Олимпийская чемпионка Сиднея, причем в опорном прыжке, который со скандалом завалила Хоркина.
Дважды чемпионка мира. Немало? Так почему у нее нет воинского звания и никаких государственных наград, кроме как за спортивные достижения?
Посмотрим в других видах спорта. Ровесница Хоркиной - самая титулованная российская фигуристка Ирина Слуцкая даже до ефрейтора не дослужилась. Или не хотела?
Может быть, причиной тому клуб, за который выступает Светлана – ЦСКА? Ведь в советское время спортсмены ЦСКА считались военнослужащими.
Ну, уж тогда капитан футбольного ЦСКА – Игорь Акинфеев просто обязан иметь воинское звание.
Имеет. Младший лейтенант он.
Мальчик молодой, ага.
Действующая гимнастка - «армейка» Мария Пасека много раз поднималась на пьедестал мировых первенств, а воинского звания не имеет.
Ну, уж тогда капитан футбольного ЦСКА – Игорь Акинфеев просто обязан иметь воинское звание.
Имеет. Младший лейтенант он.
Мальчик молодой, ага.
Действующая гимнастка - «армейка» Мария Пасека много раз поднималась на пьедестал мировых первенств, а воинского звания не имеет.
А как там в у соседей?
А как обстоят дела со спортивно-военной службой в бывших союзных республиках? Например, в Узбекистане.
Когда 25-летняя Хоркина поехала на олимпиаду в Афины, её назвали «бабушкой гимнастики».
Лукавили. В это же время на соседнем помосте выступала 30-летняя Оксана Чусовитина. Карьеру Оксана начала намного раньше Хоркиной – еще в сборной СССР и до сих пор ее не завершила: летом этого года 44-летняя гимнастка собирается на свою восьмую Олимпиаду – уникальный случай!
За почти 30-летнюю карьеру она выступала за сборную СССР, Узбекистан и Германию, куда ей пришлось переехать из-за болезни сына.
Ну, что – дали ей генеральское звание – спросите вы?
Нет. Все награды Оксаны присуждены ей за спортивные достижения.
А как обстоят дела со спортивно-военной службой в бывших союзных республиках? Например, в Узбекистане.
Когда 25-летняя Хоркина поехала на олимпиаду в Афины, её назвали «бабушкой гимнастики».
Лукавили. В это же время на соседнем помосте выступала 30-летняя Оксана Чусовитина. Карьеру Оксана начала намного раньше Хоркиной – еще в сборной СССР и до сих пор ее не завершила: летом этого года 44-летняя гимнастка собирается на свою восьмую Олимпиаду – уникальный случай!
За почти 30-летнюю карьеру она выступала за сборную СССР, Узбекистан и Германию, куда ей пришлось переехать из-за болезни сына.
Ну, что – дали ей генеральское звание – спросите вы?
Нет. Все награды Оксаны присуждены ей за спортивные достижения.
Выучилась?
Может быть, Светлана окончила военную академию и в перерывах между батманами и рондатами на помосте и бревне топтала плац, «так же как все в сапогах, в сапогах»?
Опять нет.
По основному образованию Светлана учитель физкультуры - она окончила государственный университет в родном Белгороде.
А когда пребывала в должности депутата Госдумы от «Единой России» окончила еще и так называемую Президентскую академия - РАНХиГС, кузницу чиновничьих кадров.
Может быть, Светлана окончила военную академию и в перерывах между батманами и рондатами на помосте и бревне топтала плац, «так же как все в сапогах, в сапогах»?
Опять нет.
По основному образованию Светлана учитель физкультуры - она окончила государственный университет в родном Белгороде.
А когда пребывала в должности депутата Госдумы от «Единой России» окончила еще и так называемую Президентскую академия - РАНХиГС, кузницу чиновничьих кадров.
Сирийский хомячок
И вот еще любопытная деталь. Светлане присуждена медаль «Участнику военной операции в Сирии».
Её можно получить за «отличие, отвагу и самоотверженность, за успешное руководство действиями подчиненных при проведении военной операции и за самоотверженный труд и большой личный вклад в выполнение задач военной операции в Сирийской Арабской Республике».
Так в чем состоит отвага и самоотверженность Хоркиной?
Все просто – 23 февраля 2016 года она приехала на базу "Хмеймим", чтобы поздравить российских военнослужащих с Днем защитника Отечества.
Вместе с ней посетил Сирию и Александр Розенбаум. С сольным концертом.
Но медаль ему за это не вручили.
А что сделала Хоркина? Может быть, исполнила тройное сальто назад винтом при соскоке с танкового дула?
Нет, просто поздравила.
Кстати, ездила в Сирию со спортивным приветом и другая обласканная властью спортсменка – Елена Исинбаева.
Та самая, что не читала Конституцию.
Она провела для военнослужащих зарядку, но медаль за это не получила. Обидно.
А вот сын Олега Газманова получил !
Теперь Родион Газманов получит все ветеранские льготы как участник боевых действий!
Парадокс? Может они там на "первый-второй" расчитывались?
И вот еще любопытная деталь. Светлане присуждена медаль «Участнику военной операции в Сирии».
Её можно получить за «отличие, отвагу и самоотверженность, за успешное руководство действиями подчиненных при проведении военной операции и за самоотверженный труд и большой личный вклад в выполнение задач военной операции в Сирийской Арабской Республике».
Так в чем состоит отвага и самоотверженность Хоркиной?
Все просто – 23 февраля 2016 года она приехала на базу "Хмеймим", чтобы поздравить российских военнослужащих с Днем защитника Отечества.
Вместе с ней посетил Сирию и Александр Розенбаум. С сольным концертом.
Но медаль ему за это не вручили.
А что сделала Хоркина? Может быть, исполнила тройное сальто назад винтом при соскоке с танкового дула?
Нет, просто поздравила.
Кстати, ездила в Сирию со спортивным приветом и другая обласканная властью спортсменка – Елена Исинбаева.
Та самая, что не читала Конституцию.
Она провела для военнослужащих зарядку, но медаль за это не получила. Обидно.
А вот сын Олега Газманова получил !
Теперь Родион Газманов получит все ветеранские льготы как участник боевых действий!
Парадокс? Может они там на "первый-второй" расчитывались?
Потешные войска?
И напоследок еще фактик – помимо всего прочего Светлана является, считай, назначена, учредителем военно-патриотического движения «Юнармия».
Как сказала Светлана «Знаете, почему существует «Юнармия»?
Потому что мы хотим воспитать духовно-нравственное будущее России....
Чтобы у каждого ребенка была возможность на морском корабле покататься, по танку полазить, узнать правдивые исторические и географические события, сходить в поход и даже экспедицию на Северный полюс.
А вот с этого места - подробнее...
Рожала наша патриотка -пионервожатая в клинике Cedars-Sinai Medical Center Лос-Анжелеса.
Правда, лежала там под чужой фамилией, чтобы её не могли разыскать.
Родился сын, автоматически получив гражданство США.
После рождения ребёнка роль отца для СМИ взял на себя голливудский актёр Леван Учанейшвили , однако впоследствии выяснилось, что это было всего лишь прикрытие.
В 2011 году отец Хоркиной рассказал, что родной отец внука — бизнесмен Кирилл Шубский.
Вот такая «Юнармия».
И напоследок еще фактик – помимо всего прочего Светлана является, считай, назначена, учредителем военно-патриотического движения «Юнармия».
Как сказала Светлана «Знаете, почему существует «Юнармия»?
Потому что мы хотим воспитать духовно-нравственное будущее России....
Чтобы у каждого ребенка была возможность на морском корабле покататься, по танку полазить, узнать правдивые исторические и географические события, сходить в поход и даже экспедицию на Северный полюс.
А вот с этого места - подробнее...
Рожала наша патриотка -пионервожатая в клинике Cedars-Sinai Medical Center Лос-Анжелеса.
Правда, лежала там под чужой фамилией, чтобы её не могли разыскать.
Родился сын, автоматически получив гражданство США.
После рождения ребёнка роль отца для СМИ взял на себя голливудский актёр Леван Учанейшвили , однако впоследствии выяснилось, что это было всего лишь прикрытие.
В 2011 году отец Хоркиной рассказал, что родной отец внука — бизнесмен Кирилл Шубский.
Вот такая «Юнармия».
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А не спортсмены, артисты, министры и другие клоуны.
Как-то так.
Тут есть небольшая засада.
США - можно сказать единственная страна в мире, которая требует со своих граждан уплаты налогов вне зависимости от места проживания.
Т.е. налоги должен платить даже тот, кто получил гржданство США по праву рождения, но потом всю жизнь жил в другой стране.
А неуплата налогов в США - серьезное преступление, за которое и в тюрьму сажают.
О - она
Л - легла
К - куда
О - остальные
В - вагини
Н - ну кроме
И - Исинбаевой
Ц - целят
А - активно
После окончания школы Маховиков, поступил на штурманский факультет в ВВМУ им М. В. Фрунзе, перевёлся в Военно-механический институт на отделение «Ракеты», но уже после первого курса отчислился из института.
И пошел в актерскую профессию.
Съемочный реквизит оказывается настолько соблазнительным и вожделенным, что приводит в действие внутренние инстинкты, стремящиеся сохранить этот образ в повседневной жизни.
Откуда у него столько наград, заставляет задуматься