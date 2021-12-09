Сирийский хомячок



И вот еще любопытная деталь. Светлане присуждена медаль «Участнику военной операции в Сирии».



Её можно получить за «отличие, отвагу и самоотверженность, за успешное руководство действиями подчиненных при проведении военной операции и за самоотверженный труд и большой личный вклад в выполнение задач военной операции в Сирийской Арабской Республике».



Так в чем состоит отвага и самоотверженность Хоркиной?



Все просто – 23 февраля 2016 года она приехала на базу "Хмеймим", чтобы поздравить российских военнослужащих с Днем защитника Отечества.



Вместе с ней посетил Сирию и Александр Розенбаум. С сольным концертом.

Но медаль ему за это не вручили.



А что сделала Хоркина? Может быть, исполнила тройное сальто назад винтом при соскоке с танкового дула?

Нет, просто поздравила.

Кстати, ездила в Сирию со спортивным приветом и другая обласканная властью спортсменка – Елена Исинбаева.

Та самая, что не читала Конституцию.

Она провела для военнослужащих зарядку, но медаль за это не получила. Обидно.



А вот сын Олега Газманова получил !

Теперь Родион Газманов получит все ветеранские льготы как участник боевых действий!

Парадокс? Может они там на "первый-второй" расчитывались?