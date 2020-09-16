Полицейский отговорил мужчину от самоубийства, а через несколько лет получил из его рук награду

Когда полицейский пришел на церемонию фонда борьбы с самоубийствами, награду ему вручил тот самый спасенный мужчина.



«Тогда я не хотел, чтобы полицейский остановил меня, но теперь я рад, что он это сделал», - сказал отец двоих детей зрителям.