Полицейский отговорил мужчину от самоубийства, а через несколько лет получил из его рук награду

Когда-то полицейский уговорил отчаявшегося мужчину не совершать самоубийство. Через 8 лет офицер получил из его рук заслуженную награду.
Когда полицейский пришел на церемонию фонда борьбы с самоубийствами, награду ему вручил тот самый спасенный мужчина.
«Тогда я не хотел, чтобы полицейский остановил меня, но теперь я рад, что он это сделал», - сказал отец двоих детей зрителям.
«Тогда я не хотел, чтобы полицейский остановил меня, но теперь я рад, что он это сделал», - сказал отец двоих детей зрителям.
Источник:
Ссылки по теме:
- История Дэвида Ллевеллина - уйти из жизни, но подарить ее другим
- Она думала, что спасла милого котенка, а оказалась это ягуарунди
- Паралимпиец на одних руках ринулся спасать котёнка
- Вот что может сделать любовь и забота: 20 собак до и после спасения
- Бабушка ненавидела щенка внучки, пока он не спас ей жизнь
51
Понравилось51
Новости партнёров
Загрузка...
Кроме одной.....ты уже летишь !!!!!
"Настоящему ниндзя - не придётся резать вены во второй раз".