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Полицейский отговорил мужчину от самоубийства, а через несколько лет получил из его рук награду

Полицейский отговорил мужчину от самоубийства, а через несколько лет получил из его рук награду (2 фото)

Автор:
16 сентября 2020 10:30
Сообщество : Истории
Метки: добро   короткопост   люди   награда   полицейский   самоубийство   спасение   
3225
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Когда-то полицейский уговорил отчаявшегося мужчину не совершать самоубийство. Через 8 лет офицер получил из его рук заслуженную награду.

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Метки: добро   короткопост   люди   награда   полицейский   самоубийство   спасение   
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11  комментариев
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7k
Антон Семёныч 2 часа назад
Когда ты летишь к земле, ты понимаешь за эти доли секунды, что та проблема из-за которой ты шагнул вниз и не проблема вовсе. И любую проблему можно решить!
Кроме одной.....ты уже летишь !!!!!
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4k
disevenvis 3 минуты назад
По новостям передали Тесак самоубился. Записку оставил
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33k
Example 6.2.6 49 минут назад
Самоубийца которого можно отговорить или остановить - не самоубийца, это просто человек, который своеобразно просит помощи у окружающих, или нуждается в жалости и внимании.
"Настоящему ниндзя - не придётся резать вены во второй раз".
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57k
Доктор Джонс 53 минуты назад
Эх, погорячился...
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6k
kaboza Час назад
кто самостоятельно решил замутится, лох, а еще и негр...
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
решил мужик повеситься. встал на табуретку, голову в петлю.. прощается с жизнью. смотрит, а на шкафу чекушка водки стоит. слез с табуретки, выпил напоследок. огляделся вокруг и увидел большой окурок на полу. решил ещё и покурить. стоит на балконе, курит, смотрит вдаль и говорит - и чё я вешаться собрался? жизнь-то налаживается!!!!
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4k
Иван 2 часа назад
А ещё через пару лет он его наградит ножом в печень.
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17k
BillyBonzz Иван 2 часа назад
Тогда, 8 лет назад, ты спас меня от самоубийства, потому что ты должен был это сделать, т.к. ты белый, на церемонии вручения награды ты оскорбил меня тем что посчитал меня прислугой и рабом, который должен подносить белому награду, но сейчас я вышибу тебе мозги из приставленного к твоей башке пистолета, если ты не встанешь передо мной на колени, потому что я черный.)))
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