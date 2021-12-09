20 ретрофотографий: гонщицы, трюкачки, пожарные и просто прекрасные мотоциклистки

Берилл Суэйн, 1962

А вот про эту красотку можно говорить много, ведь она стала первой женщиной, которая решилась на TT — опасный мотоконкурс на острове Мэн. Это одна из самых известных и закрытых транспортных гонок, где до Берилл участвовали только мужчины. Выходка дамы так расстроила руководство «истинно мужского» конкурса, что оно решило изгнать Суэйн, но не могло решить за что: она имела такие же права, как и все, а за женскую дискриминацию основателей могли осудить...