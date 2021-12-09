20 ретрофотографий: гонщицы, трюкачки, пожарные и просто прекрасные мотоциклистки

Первый мотоцикл появился в продаже в 1885 году, и тут же отважные женщины решили освоить новый вид транспорта, чтобы не отстать от мужчин. Предлагаю 20 старинных снимков, которые вошли в историю мотокультуры.
Кто сильнее, 1926
Мальчишки прицепили трос, чтобы тоже прокатиться по заснеженному пригороду Лондона, хотя может показаться, что они хотят остановить девушку.
Крутая девчонка
Про это снимок известно, что он был сделан на одной из встреч Café Racer — старейшего движения в мировой мотокультуре, где люди обсуждают идеи модернизации своих байков и хвастаются навыками.
Цирковой номер, 1935
Это представление собирало немало зрителей, что неудивительно: девушка за рулем байка везет живого тюленя!
Большая игра, 1925
Теннис на мотоцикле? Почему бы и нет? Довольно крутая забава для тех лет.
Женщины кормят чаек на пляже, 1968
Все сама, 1950
Девушка сама чинит свой мотоцикл в гараже.
Проба седла, 1933
Женщина решила опробовать новенький мотоцикл «Дуглас» на лондонской выставке Motorcycle Show.
Гонщицы, 1925
Две молодые девушки, мисс Фоли и мисс Болл, готовятся к заезду на гоночной трассе в Англии.
Ралли, 1934
Про этот снимок известно мало, лишь что девушку зовут Нэнси и она участвует в английских ралли вместе со своим четвероногим приятелем.
Берилл Суэйн, 1962
А вот про эту красотку можно говорить много, ведь она стала первой женщиной, которая решилась на TT — опасный мотоконкурс на острове Мэн. Это одна из самых известных и закрытых транспортных гонок, где до Берилл участвовали только мужчины. Выходка дамы так расстроила руководство «истинно мужского» конкурса, что оно решило изгнать Суэйн, но не могло решить за что: она имела такие же права, как и все, а за женскую дискриминацию основателей могли осудить...
Берилл Суэйн после заезда, 1962
Тогда руководство ввело новое ограничение по минимальному весу для всех гонщиков. И, «естественно», хрупкая Берилл не прошла. Кстати, это коварное ограничение сохранялось до 1978 года, когда на TT пришла не такая хрупкая и нежная Хилари Муссон. Берилл же всю жизнь отдала мотоциклам: поначалу забирая призовые места в конкурсах по Европе и США, а затем выйдя замуж за владельца магазина мотоциклов и торгуя с мужем наравне.
Женщина на 500 OEC Tinkler, 1928
Этот крупный мотоцикл предназначался для использования по неровным дорогам пересеченной местности. А вы заметили, что девушка сидит боком, как в прошлом сидели женщины на лошади, используя дамское седло? Что же, в 20-х было сложно сочетать модные туалеты и любовь к мотоциклам.
Благословение, 1938
Священник благословляет женщину на обучение вождению мотоцикла.
Во время войны, 1917
Мотоциклы уже вовсю использовались во время Первой мировой войны, и нередко женщины садились за руль, чтобы помочь солдатам.
На страже спокойствия, 1925
Так выглядела женская пожарная команда британской столицы.
Мотоклуб, 1950
Это был чисто женский мотоклуб, где дамы могли посплетничать о своих двухколесных конях без предвзятого взора обладателей тестостерона.
Комик и его жена, 1920
Британский юморист Лесли Хенсон купил это средство передвижения своей супруге Мэдж Сондерс, чтобы она катала его по вечерам.
Ралли, 1923
Именно так выглядели участницы мотогонок того времени, и никаких вам косух и коротких кожаных шорт: пальто, шляпки и перчатки.
Лилиан ля Франс, 1920
Эта женщина — одна из самых отчаянных и рискованных каскадеров начала прошлого века. В известном опасном аттракционе «Стена смерти», где нужно было разогнаться так, чтобы проехать по круглой стене арены, она была первой женщиной. Сначала Лилиан оседлала маленький автомобиль, а потом рискнула еще больше выбрав мотоцикл. После нее многие артистки таких аттракционов брали пример с ля Франс.
Марджори Даре, 1938
А вот и последовательница ля Франс. В Англии эта девушка собирала толпы зрителей, которые жаждали азартного шоу.
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