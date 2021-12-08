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То ли грушерубы, то ли грушегубы: в США объявили войну сорту Брэдфорд

То ли грушерубы, то ли грушегубы: в США объявили войну сорту Брэдфорд (1 фото)

Автор:
08 декабря 2021 19:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: америка   аромат   брэдфорд   вырубка   груша   зловоние   поощрение   саженцы   
2146
1
Американцев, сражающихся со зловонными деревьями, будут поощрять.
В начале прошлого века в Штаты завезли из Азии новый сорт грушевых деревьев: Брэдфорд. Любителям экзотики предлагали саженцы и нахваливали их за очень красивое буйное цветение. В общем-то, и не обманули, цвет действительно хорош.

Но «рекламщики» скромно забыли упомянуть одну особенность этих деревьев: эти самые шикарные цветы ужасно пахнут. Источают «аромат», аналогичный тому, что исходит от гниющей рыбы. Настолько неприятный, что отдельные особо чувствительные граждане просто теряют сознание вблизи таких насаждений.

Американцы долго терпели «пришельцев», но наконец решили раз и навсегда разобраться с их нашествием. Власти Северной Каролины и штата Мэн приняли решение: к 2024 году нужно вырубить все «фонящие» растения. О чем и сообщило издание Unilad.

Чтобы реализовать этот замысел максимально быстро, «грушерубов» будут поощрять. За одно срубленное дерево обещают выдавать по пять новых саженцев. Об их эстетических и ароматических особенностях пока ничего не известно. Сюрприз будет…

Источник:

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Метки: америка   аромат   брэдфорд   вырубка   груша   зловоние   поощрение   саженцы   
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11  комментариев
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4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Чувствуется, что автор хочет обосрать Америку, но не знает к чему дое.б@ться.
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15k
Toxictofa Полчаса назад
Пусть вот такие саженцы выдают)
Тогда вонючие деревья истребят в кратчайшие сроки)))
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494
zenon 49 минут назад
Что заслужили - то получили.
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6k
Алекс. К. Час назад
Околачивать надо . Вот в России околачивают - и всё нормально .
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18k
Luc72 Час назад
А у нас за американский клен надо премии давать
, скоро все огороды захватят.
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48
Vladislav Grigorenko 2 часа назад
А чё там Грета со всей своей прикентовкой? Спит штоли? Или это теперь уже не её уровень?
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−4
gadeff 2 часа назад
А мне нах"й.
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730
vijilante 2 часа назад
А экоактивисты в курсе ?
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