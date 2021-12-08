То ли грушерубы, то ли грушегубы: в США объявили войну сорту Брэдфорд

В начале прошлого века в Штаты завезли из Азии новый сорт грушевых деревьев: Брэдфорд. Любителям экзотики предлагали саженцы и нахваливали их за очень красивое буйное цветение. В общем-то, и не обманули, цвет действительно хорош.



Но «рекламщики» скромно забыли упомянуть одну особенность этих деревьев: эти самые шикарные цветы ужасно пахнут. Источают «аромат», аналогичный тому, что исходит от гниющей рыбы. Настолько неприятный, что отдельные особо чувствительные граждане просто теряют сознание вблизи таких насаждений.



Американцы долго терпели «пришельцев», но наконец решили раз и навсегда разобраться с их нашествием. Власти Северной Каролины и штата Мэн приняли решение: к 2024 году нужно вырубить все «фонящие» растения. О чем и сообщило издание Unilad.



Чтобы реализовать этот замысел максимально быстро, «грушерубов» будут поощрять. За одно срубленное дерево обещают выдавать по пять новых саженцев. Об их эстетических и ароматических особенностях пока ничего не известно. Сюрприз будет…