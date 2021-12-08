Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 57

FISHKINET
19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото) 19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки... На грани: убойные хитрости, которые не стоит повторять На грани: убойные хитрости, которые не стоит повторять "Чтобы квартира в Москве и 300 тысяч в месяц": требования к мужчинам на сайтах знакомств "Чтобы квартира в Москве и 300 тысяч в месяц": требования к... Объявления, которые могли написать только в России Объявления, которые могли написать только в России Привёл железный аргумент в споре Привёл железный аргумент в споре Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и... Зачем водители советских автобусов перематывали руль пластиком Зачем водители советских автобусов перематывали руль пластиком «Это разборка питерская!» Дружинник заснял драку «гостей» северной столицы «Это разборка питерская!» Дружинник заснял драку «гостей» северной... Детский тренер стал частью мультфильма про Тома и Джерри Детский тренер стал частью мультфильма про Тома и Джерри Какое счастье, что среди нас есть такие люди Какое счастье, что среди нас есть такие люди Любитель автоподстав, у которого еще нет «Оскара» Любитель автоподстав, у которого еще нет «Оскара» Срочно нужен телефон Земфиры: в Гомеле группа цыган избила соседа, пожаловавшегося на громкую музыку Срочно нужен телефон Земфиры: в Гомеле группа цыган избила соседа,... Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года... В Новосибирске учительницу русского языка и литературы уволили за любовь к танцам на пилоне В Новосибирске учительницу русского языка и литературы уволили за... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 15 шоковых изображений, которые повысят ваш уровень адреналина 15 шоковых изображений, которые повысят ваш уровень адреналина Расхитительница «Альфа-гробницы»: кассирша унесла из банка 22,5 миллиона рублей Расхитительница «Альфа-гробницы»: кассирша унесла из банка 22,5... В Татарстане автоинспектору пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить нарушителя В Татарстане автоинспектору пришлось стрелять по колесам, чтобы... Пёс зашел не в тот район Пёс зашел не в тот район
Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 57

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 57 (63 фото + 6 видео)

Автор:
08 декабря 2021 12:16
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
5909
63
6
Подборка юмора, сатиры и другое.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
ACU900 10 часов назад
Напоминает старый анекдот:
Приходит новая учительница в класс:
- Здравствуйте, дети. Меня зовут Марихуана Гашишевна. С этого дня
у нас все будет по-новому. Итак, первый вопрос: Как летают птицы?
Дети дружно:
- Косяками!
- Как ездят машины?
- На колесах!
- Что едят коровы зимой?
- Травку!
- Нет, дети. Птицы летают стаями, машины ездят по дороге, коровы зимой
едят сено, а фамилия моя Обломова!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
19k
Евгений 3 часа назад
Математики встают в 0 часов. Так как Пи-Пи = 0.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
a_komolow 4 часа назад
Я один это пропел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Палыч 4 часа назад
часы вверх ногами надел

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
АнтонПолднев 4 часа назад
Фигассе
Это где ж такие столы накрывают? Самый шикарный банкет у нас был на юбилее части. Две конфеты и кусок солёной горбуши из стратегических запасов в которой соли было больше рыбы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис 4 часа назад
Годная подборочка. Отдельное спасибо за КиШ)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108k
Барон Мюнхгаузен. 8 часов назад
Именно так

автор обзавёлся семьёй?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Анна Анна 9 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ego sum qui sum 9 часов назад
как то так себя чувствуешь на первых совещаниях с руководством на новой работе

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото) 19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото) Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь Сборник автомобильного юмора Сборник автомобильного юмора КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову Демотиваторы: котики, девушки и работа Демотиваторы: котики, девушки и работа Подборка приколов для автолюбителей Подборка приколов для автолюбителей
Кaleidoscope
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266488



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
8
87
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье
5
34
Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье
Набирающие популярность
А ведь талантливые люди работают!
0
24
А ведь талантливые люди работают!
Электромобиль Tesla Model S упал с 9 метровой высоты, но никто не пострадал
0
11
Электромобиль Tesla Model S упал с 9 метровой высоты, но никто не пострадал
Какое счастье, что среди нас есть такие люди
Какое счастье, что среди нас есть такие люди
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#Россия#приколы#история#дтп#Разное#в мире#сарказм
#прикол#интересно#картинки#автомобили#СССР#Москва#кино#коты#аварии#фильмы
#фото#ватермарк#подборка#люди#автомир#интересное#новости#позитив#комментарии#Ynews

На что жалуетесь?

Вернуться