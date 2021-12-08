Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 57

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Подборка юмора, сатиры и другое.
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Авторский пост
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Приходит новая учительница в класс:
- Здравствуйте, дети. Меня зовут Марихуана Гашишевна. С этого дня
у нас все будет по-новому. Итак, первый вопрос: Как летают птицы?
Дети дружно:
- Косяками!
- Как ездят машины?
- На колесах!
- Что едят коровы зимой?
- Травку!
- Нет, дети. Птицы летают стаями, машины ездят по дороге, коровы зимой
едят сено, а фамилия моя Обломова!
автор обзавёлся семьёй?