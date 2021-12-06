15 домашних любимцев, которые доказывают, что могут вписаться куда угодно

Вместо удобных кроватей, почти все домашние животные обычно предпочитают спать в крошечных местах. Это могут быть ведра, коробки, шляпы, бумажные пакеты или даже стаканчики. Зоологи утверждают, что это происходит потому, что животные ищут безопасное и комфортное для себя место, чтобы вздремнуть. Посмотрите, куда они только не поместились...

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Чашечка кролика 0 Источник:

Почти весь уместился 0 Источник:

Я в домике

Любимое место

Мне очень удобно

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Мне хорошо и тепло

А вы говорили, что не получится

Коза нашла для себя идеальную кровать 0 Источник:

Так случилось, что им всем здесь нравится 0 Источник:

Тесто поднялось 0 Источник:

Тот ещё фрукт 0 Источник:

Зачем вить гнездо? 0 Источник:

Ваша уборка заблокирована! 0 Источник: