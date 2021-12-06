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15 домашних любимцев, которые доказывают, что могут вписаться куда угодно

15 домашних любимцев, которые доказывают, что могут вписаться куда угодно (16 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 22:05
Сообщество : Животные
Метки: вздремнуть   вписаться   комфортно   коробки   куда угодно   любимцы   
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Вместо удобных кроватей, почти все домашние животные обычно предпочитают спать в крошечных местах. Это могут быть ведра, коробки, шляпы, бумажные пакеты или даже стаканчики. Зоологи утверждают, что это происходит потому, что животные ищут безопасное и комфортное для себя место, чтобы вздремнуть. Посмотрите, куда они только не поместились...

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Метки: вздремнуть   вписаться   комфортно   коробки   куда угодно   любимцы   
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Павел Час назад
Котейка в доме хозяин и ему все подчиняются.
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−10
Игорь 37 минут назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.........
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