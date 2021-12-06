15 домашних любимцев, которые доказывают, что могут вписаться куда угодно

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Вместо удобных кроватей, почти все домашние животные обычно предпочитают спать в крошечных местах. Это могут быть ведра, коробки, шляпы, бумажные пакеты или даже стаканчики. Зоологи утверждают, что это происходит потому, что животные ищут безопасное и комфортное для себя место, чтобы вздремнуть. Посмотрите, куда они только не поместились...
Я в домике
Любимое место
Мне очень удобно
Мне хорошо и тепло
А вы говорили, что не получится
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