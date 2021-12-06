Кот Степан набрал миллион подписчиков и стал "лицом" модного бренда

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Флегматичный кот Степан стал блогером-миллионником. Это событие он и хозяйка отметили шоколадным тортом.
Кот стал настолько известным, что итальянский модный дом Valentino заказал у хозяйки кота рекламу своей сумки.
Это не единственный популярный питомец в сети. Конкуренцию коту могут составить енот Тема и мини-пиг Джузеппа. Подробнее в нашем ролике
Это не единственный популярный питомец в сети. Конкуренцию коту могут составить енот Тема и мини-пиг Джузеппа. Подробнее в нашем ролике
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Метки: 360подмосковье Степан видео животные кот кот степан коты
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