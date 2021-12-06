Игра престолов по-русски: детектив о смерти царевича Дмитрия

Сын Ивана Грозного царевич Дмитрий родился 19 октября 1582 года, а погиб, даже не дожив до девяти лет.

На самом деле, хоть его и принято называть царевичем, прав на престол он не имел. Его мать, Мария Нагая, была лишь шестой или седьмой женой царя, что в те времена церковью не признавалось. А так как брак церковью не признавался, законным он не был. Соответственно, в глазах епархии мальчик был бастардом.

К слову, мальчик носил то же имя, что и первый ребенок Ивана IV, который не дожил даже до года. По различным сведениям, он мог утонуть или умереть от болезни. Этого Дмитрия, судя по всему, судьба пожалела. Когда умер его отец, мальчику было около полутора лет. А после этого взошедший на престол Федор Иванович повелел отправить мать и ребенка в Углич.