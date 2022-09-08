Генерал-майор о секретах тайной полиции

Заварзин Павел Павлович - генерал-майор Отдельного корпуса жандармов родился в 1868 году в семье дворян Херсонской губернии Российской империи.
Образование получил в Одессе, вначале закончил реальное училище, потом юнкерское пехотное училище.
Прослужил 10 лет в 16-м Стрелковом Его Величества батальоне, затем перешёл в 1898 году на службу в Отдельный корпус жандармов в чине поручика.
В жандармском управлении проработал около 20 лет (с 1898 по 1917 год) и за время службы получил колоссальный розыскной опыт, сумел продвинутся по карьерной лестнице с адъютанта до начальника управления.
И всё бы ничего, если бы после свершившийся февральской революции 1917 года (переворот власти), все охранные жандармские отделения решением Временного правительства в срочном порядке были ликвидированы, а в февральские дни архивы частично сожжены (уничтожены) и руководство арестовано.
Не избежал этой участи и генерал - майор Павел Заварзин, его ЧСК (чрезвычайная следственная комиссия) арестовала, а через месяц выпустила из заключения. Воспользовавшись моментом, он эмигрировал во Францию, там и почил в 1932 году.
Живя в Париже, он написал ряд воспоминаний о своей былой работе в спецслужбе (Отдельный корпус жандармов - охранка) и опубликовал свои труды ("Работа тайной полиции", "Жандармы и революционеры") в 1924 и 1930 гг.
Оригинальная книга напечатана дореформенным (дореволюционным) русским текстом, воспоминания содержат подробные детали о профессиональных революционерах и работе охранки.
Мемуар более насыщен и ярок, чем скажем поверхностные описания в книге генерал-майора Спиридовича А.И.
Исследование, которое когда-то проводил о профессиональных революционерах (19 - 20 века) в России на основе мемуаров, как представителей охранки, так и революционеров сводятся к следующему портрету о последних:
Матёрый революционер чаще всего судим по политической статье, печатает и пользуется поддельным паспортом, искусный мастер грима и глубокой конспирации, профессиональный агитатор умеющий затуманить разум, грамотный психолог и манипулятор, провокатор, организатор подпольной типографии, распространитель запрещенной литературы, подпольщик, контрабандист, специалист по взрывчатым веществам, подготовленный боевик, террорист, экспроприатор и т.д.
Беспринципный фанатик в достижении поставленной цели (шли в прямом смысле слова через тр_у_п_ы и всё ради призрачной и туманной идеи), а развитое предчувствие опасности позволяло ему долгое время оставаться неуловимым, соблюдая конспирацию постоянно меняя место геолокации и т.д.
Центр управления оппозиционной и антиправительственной организации практически всегда находился в западной Европе (Германия, Швейцария, Англия, Франции и т.д.).
Возвращаясь к воспоминаниям Заварзина П.П., отмечу, что его мемуар получился наиболее насыщен и ярок по причине того, что автор не только описывает подноготную подпольных организаций эсеров и эсдеков, но кавказскую организацию "Дашнакцутюн", а также глубоко законспирированную еврейскую "Бунд".
Заварзин в своих книгах повествует об революционной идеологии, методах работы, тактики борьбы, противостоянии, как, например, проводили вербовку, оперативную розыскную работу, конечных результатах и многое другое.
С точки зрения историков и любителей истории, это бесценный документальный материал для исследований противоборства отечественной спецслужбы с экстремистскими подпольными организациями.
Спасибо за чтение. Всем мира и добра.
Источник:
АНТИФИШКИ
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