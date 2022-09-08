Генерал-майор о секретах тайной полиции

Прослужил 10 лет в 16-м Стрелковом Его Величества батальоне, затем перешёл в 1898 году на службу в Отдельный корпус жандармов в чине поручика.

В жандармском управлении проработал около 20 лет (с 1898 по 1917 год) и за время службы получил колоссальный розыскной опыт, сумел продвинутся по карьерной лестнице с адъютанта до начальника управления.

И всё бы ничего, если бы после свершившийся февральской революции 1917 года (переворот власти), все охранные жандармские отделения решением Временного правительства в срочном порядке были ликвидированы, а в февральские дни архивы частично сожжены (уничтожены) и руководство арестовано.

Не избежал этой участи и генерал - майор Павел Заварзин, его ЧСК (чрезвычайная следственная комиссия) арестовала, а через месяц выпустила из заключения. Воспользовавшись моментом, он эмигрировал во Францию, там и почил в 1932 году.

Живя в Париже, он написал ряд воспоминаний о своей былой работе в спецслужбе (Отдельный корпус жандармов - охранка) и опубликовал свои труды ("Работа тайной полиции", "Жандармы и революционеры") в 1924 и 1930 гг.

Оригинальная книга напечатана дореформенным (дореволюционным) русским текстом, воспоминания содержат подробные детали о профессиональных революционерах и работе охранки.

Мемуар более насыщен и ярок, чем скажем поверхностные описания в книге генерал-майора Спиридовича А.И.