А есть ли современные песни о рабочем классе?

Подумалось тут. У людей, занимающихся тяжелым физическим трудом всегда была своя песня. Крестьяне испокон веков во время работы на поле исполняли народные песни, чтобы скрасить монотонный и тяжелый труд. У солдат и казаков были свои - одни предназначались для походов, другие - для привалов и т.д. Но это если говорить о фольклоре. У него задачи все же заключаются не только в том, чтобы отогнать тоску и отвлечься.



А вот если говорить о Советском Союзе - стране рабочих и крестьян, где любой труд был в почете, писались потрясающие песни, посвященные каждой профессии. Конечно, это далеко не фольклор - в задачи советских композиторов и поэтов входило прославление труда металлургов, шахтеров, водителей...