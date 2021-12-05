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Сообщество Треники&Вареники 3589 постов • 1108 подписчиков подписаться
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А есть ли современные песни о рабочем классе?

А есть ли современные песни о рабочем классе? (1 фото + 7 видео)

Автор:
05 декабря 2021 00:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   музыка   песни   рабочий класс   современность   
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Понятно, что современная Россия - это не страна рабочих и крестьян. Времена давно поменялись. Но неужели сегодня никто не слагает песни о простом работяге, который вкалывает на благо страны?
Подумалось тут. У людей, занимающихся тяжелым физическим трудом всегда была своя песня. Крестьяне испокон веков во время работы на поле исполняли народные песни, чтобы скрасить монотонный и тяжелый труд. У солдат и казаков были свои - одни предназначались для походов, другие - для привалов и т.д. Но это если говорить о фольклоре. У него задачи все же заключаются не только в том, чтобы отогнать тоску и отвлечься.

А вот если говорить о Советском Союзе - стране рабочих и крестьян, где любой труд был в почете, писались потрясающие песни, посвященные каждой профессии. Конечно, это далеко не фольклор - в задачи советских композиторов и поэтов входило прославление труда металлургов, шахтеров, водителей...

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Метки: СССР   музыка   песни   рабочий класс   современность   
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13  комментариев
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1k
AРТУР ITA 3 часа назад
Когда есть патриотизм есть и песни.Сейчас отсутствие такового.
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1k
Павел Христенко 24 минуты назад
"Путана! Ночная бабочка......"
"Братва, не стреляйте друг в друга!"
Какие профессии , такие и песни.
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3k
Виталий Час назад
Из последних только это на ум приходит, хотя явно не в тему

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24k
Юрьевич 2 часа назад
Дело не в том, что людей, которых можно назвать рабочим классом в современном обществе стало резко мало. Дело в том, что песни пишутся и исполняются для тех, кто платит деньги. Вы себе можете представить, что на корпоративе в газпроме Басков вдруг начнёт петь песни о рабочем классе?

В СССР песни о рабочем классе заказывались и оплачивались в основном государством, потому как государство было рабоче-крестьянским и обслуживало именно этот класс, ну во всяком случае вначале так оно и было, потом всё больше формально, но всё-таки.
А сейчас кто будет эти песни оплачивать?
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315
Шоу :-) продолжается 2 часа назад
песня кузнеца
***
целый день я всё кую
мне на "Фишки" по х..ю
мне на интернет совсем на.с.р.ать
полон мой работы рот
даже глупый анекдот
нету времени мне рассказать.

то подкову, то лопату
эх дожить бы до зарплаты
вот тогда гульнём с соседом мы
нам не надо ихних ромов
их Содомов их Гоморров
мы простые, ох простые пацаны!

даже девки к нам не ходят
их работа не заводит
им ночные клубы подавай
ну ничо, пойдем по вдовам
ну и что, что как коровы
не зевай братишка наливай

... утром снова в цех родной
с вот тааакой вот головой
будем план начальству выполнять
и вот так вот день за днём
то работаем, то пьём
ни на что нам эту жизнь не променять

наш директор модный весь
у него есть "Мерседес"
у него есть вилла в МонакО
у него млядей не счесть
у него то деньги есть и
семья в Европе, далеко!

А у нас в квартире газ
вместо ванной ржавый таз
и в подъезде ссут кому не лень
сверху бьет сосед детей
и жену, он с лагерей
Вот такой у нас сосед алень!

А... еще страны отец
наша гордость их п..здец
снова стал с колен нас поднимать
только ноги не стоят
на карачки норовят
ну а что еще братва сказать?

Я вам песенку пропел
ну скажите у.х.у ел
что Россию дескать не люблю
я скажу: при чем Россия
по СССРу ностальгия,
нас продали просто по рублю...

нефть и газ ушёл куда то
не влияя на зарплату
всё начальство как графья живут
держат нас за идиотов
платят гроши за работу
всё в Америку отсель плюют

даже если завтра Штаты
растворятся вдруг куда то
то найдут кого врагом считать
нашей жизнью как бумажкой
подтирают зад в какашках
и на нас с их высоты нас..рать!
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315
Шоу :-) продолжается Час назад
песня доярки
*********
Я доярка, я доярю
цельный день я тут х...ярю
мне б Шанели номер пять нюхнуть
всё в навозе по колено
муж же пьяное полено
не дает мне дома отдохнуть

нету в хлеве даже крыши
да и стены еле дышут
от коров на двадцать верст смердит
дома дети, свекр и эти
как их? тьфу ты... интернеты
ну и муж уж третий день лежит...

Нам бы с Люськой нарядиться
и в ночной бы клуб в столицу
чтоб подальше от родных берез
только хрен, мне с трактористом
Люське с кузнецом не спиться
реже с мужем, когда он тверёз!

а тверёз бывает редко
и когда тверез к соседке
норовит па.ску.да улизнуть
Я за ним бегу с граблями
разбирусь с его с б.л.яд.ями
и даю ему себе лизнуть...

А вчера наш участковый
парень в общем то толковый
у коровника меня зажал
тоси-боси. мол так любит
если дам то не осудит
и всю ночь меня он ублажал

жизнь у нас вобще то есть
жизнь, не жизнь, а просто песнь
комары вот правда съели всю
сёдня к нам придет сосед
ну и что что денег нет
всё равно ему сто грамм налью!
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484
kehlalex 3 часа назад
у Семёна Слепакова есть пара песен про рабочий класс
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484
kehlalex 3 часа назад
они правда никоим образом не патриотические
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3k
Шура ОсЕчкин 3 часа назад
В нынешней ГосДуме России - НИ ОДНОГО РАБОЧЕГО.
Продолжаю -
Раньше трудовая династия - это, дед - токарь, сын - токарь, внук - токарь. На одном заводе. Всю жизнь.
Современная "трудовая династия" - дед - генеральный директор (хозяин) завода, за копейки приватизированного и отошедшего в результате наипалова трудового коллектива с акциями. Сынок - исполнительный директор того-же завода. Внук - технический директор там-же.
И, да. Все их шлюхи, бабы, родня, любовницы - на том-же заводике преспокойно жируют.
Они-же первыми удавят поющего за станком работягу.
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315
Шоу :-) продолжается Шура ОсЕчкин 2 часа назад
раньше ?
--- Галина Леонидовна Брежнева была одной из самых скандальных фигур советской элиты. Её мужьями были: артист цирка эквилибрист и акробат Евгений Милаев, иллюзионист Игорь Кио (брак длился 10 дней), заместитель министра внутренних дел СССР Юрий Чурбанов.
Брежнев, Юрий Леонидович Первый заместитель министра внешней торговли СССР
---Васи лий Ио сифович Ста лин 24 марта 1921, генерал-лейтенант авиации (11 мая 1949 года). Командующий ВВС Московского военного округа (1948 1952)
тоже династии... трудовые..
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6k
Alexander Ostrovsky 3 часа назад
Вот замечательная песня Сергея Трофимова "Я тот народ". Она как раз о простых работягах.
Ссылка www.youtube.com
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11k
Александр 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
Андрей Иванов 3 часа назад
Область культуры сейчас захватили пи.арасы, о них и песни. Ну и ещё немного о бандитах, для бандитов, а то и заточку в бок можно получить.
Ну и писать сейчас на полном серьёзе героические песни про рабочий класс - это или издевка, или маразм, поскольку класс этот сейчас в загоне. Так что песни Растеряева - единственно верные
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