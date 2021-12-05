А есть ли современные песни о рабочем классе?

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Понятно, что современная Россия - это не страна рабочих и крестьян. Времена давно поменялись. Но неужели сегодня никто не слагает песни о простом работяге, который вкалывает на благо страны?
Подумалось тут. У людей, занимающихся тяжелым физическим трудом всегда была своя песня. Крестьяне испокон веков во время работы на поле исполняли народные песни, чтобы скрасить монотонный и тяжелый труд. У солдат и казаков были свои - одни предназначались для походов, другие - для привалов и т.д. Но это если говорить о фольклоре. У него задачи все же заключаются не только в том, чтобы отогнать тоску и отвлечься.
А вот если говорить о Советском Союзе - стране рабочих и крестьян, где любой труд был в почете, писались потрясающие песни, посвященные каждой профессии. Конечно, это далеко не фольклор - в задачи советских композиторов и поэтов входило прославление труда металлургов, шахтеров, водителей...
А вот если говорить о Советском Союзе - стране рабочих и крестьян, где любой труд был в почете, писались потрясающие песни, посвященные каждой профессии. Конечно, это далеко не фольклор - в задачи советских композиторов и поэтов входило прославление труда металлургов, шахтеров, водителей...
Эти люди трудились во благо будущего, поднимали страну, были двигателями прогресса...
Вот вспомнилось еще из позднесоветского...
Вопрос вот в чем. Неужели вместе с Советским Союзом закончились и рабочие? Вроде нет. Сегодня в России насчитывается примерно 40% людей, которых можно назвать пролетариатом. Те же самые профессии, в общем-то остались, но куда делись песни? Почему никто не посвящает им свое творчество? Не модно? Нет заказов сверху или что?
Понятно, что сегодня главная профессия - быть офисным планктоном
Впрочем, есть еще люди, которые посвящают песни простым работягам.
Например, Растеряев
Но больше вспомнить современных исполнителей, которые бы посвящали свое творчество каким-либо профессиям я не смог.
Поэтому я обращаюсь к залу: есть ли сейчас песни о рабочих профессиях? А если есть, то каким профессиям они посвящены и какие группы их исполняют? Спасибо!
Поэтому я обращаюсь к залу: есть ли сейчас песни о рабочих профессиях? А если есть, то каким профессиям они посвящены и какие группы их исполняют? Спасибо!
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Метки: СССР музыка песни рабочий класс современность
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"Братва, не стреляйте друг в друга!"
Какие профессии , такие и песни.
В СССР песни о рабочем классе заказывались и оплачивались в основном государством, потому как государство было рабоче-крестьянским и обслуживало именно этот класс, ну во всяком случае вначале так оно и было, потом всё больше формально, но всё-таки.
А сейчас кто будет эти песни оплачивать?
***
целый день я всё кую
мне на "Фишки" по х..ю
мне на интернет совсем на.с.р.ать
полон мой работы рот
даже глупый анекдот
нету времени мне рассказать.
то подкову, то лопату
эх дожить бы до зарплаты
вот тогда гульнём с соседом мы
нам не надо ихних ромов
их Содомов их Гоморров
мы простые, ох простые пацаны!
даже девки к нам не ходят
их работа не заводит
им ночные клубы подавай
ну ничо, пойдем по вдовам
ну и что, что как коровы
не зевай братишка наливай
... утром снова в цех родной
с вот тааакой вот головой
будем план начальству выполнять
и вот так вот день за днём
то работаем, то пьём
ни на что нам эту жизнь не променять
наш директор модный весь
у него есть "Мерседес"
у него есть вилла в МонакО
у него млядей не счесть
у него то деньги есть и
семья в Европе, далеко!
А у нас в квартире газ
вместо ванной ржавый таз
и в подъезде ссут кому не лень
сверху бьет сосед детей
и жену, он с лагерей
Вот такой у нас сосед алень!
А... еще страны отец
наша гордость их п..здец
снова стал с колен нас поднимать
только ноги не стоят
на карачки норовят
ну а что еще братва сказать?
Я вам песенку пропел
ну скажите у.х.у ел
что Россию дескать не люблю
я скажу: при чем Россия
по СССРу ностальгия,
нас продали просто по рублю...
нефть и газ ушёл куда то
не влияя на зарплату
всё начальство как графья живут
держат нас за идиотов
платят гроши за работу
всё в Америку отсель плюют
даже если завтра Штаты
растворятся вдруг куда то
то найдут кого врагом считать
нашей жизнью как бумажкой
подтирают зад в какашках
и на нас с их высоты нас..рать!
*********
Я доярка, я доярю
цельный день я тут х...ярю
мне б Шанели номер пять нюхнуть
всё в навозе по колено
муж же пьяное полено
не дает мне дома отдохнуть
нету в хлеве даже крыши
да и стены еле дышут
от коров на двадцать верст смердит
дома дети, свекр и эти
как их? тьфу ты... интернеты
ну и муж уж третий день лежит...
Нам бы с Люськой нарядиться
и в ночной бы клуб в столицу
чтоб подальше от родных берез
только хрен, мне с трактористом
Люське с кузнецом не спиться
реже с мужем, когда он тверёз!
а тверёз бывает редко
и когда тверез к соседке
норовит па.ску.да улизнуть
Я за ним бегу с граблями
разбирусь с его с б.л.яд.ями
и даю ему себе лизнуть...
А вчера наш участковый
парень в общем то толковый
у коровника меня зажал
тоси-боси. мол так любит
если дам то не осудит
и всю ночь меня он ублажал
жизнь у нас вобще то есть
жизнь, не жизнь, а просто песнь
комары вот правда съели всю
сёдня к нам придет сосед
ну и что что денег нет
всё равно ему сто грамм налью!
Продолжаю -
Раньше трудовая династия - это, дед - токарь, сын - токарь, внук - токарь. На одном заводе. Всю жизнь.
Современная "трудовая династия" - дед - генеральный директор (хозяин) завода, за копейки приватизированного и отошедшего в результате наипалова трудового коллектива с акциями. Сынок - исполнительный директор того-же завода. Внук - технический директор там-же.
И, да. Все их шлюхи, бабы, родня, любовницы - на том-же заводике преспокойно жируют.
Они-же первыми удавят поющего за станком работягу.
--- Галина Леонидовна Брежнева была одной из самых скандальных фигур советской элиты. Её мужьями были: артист цирка эквилибрист и акробат Евгений Милаев, иллюзионист Игорь Кио (брак длился 10 дней), заместитель министра внутренних дел СССР Юрий Чурбанов.
Брежнев, Юрий Леонидович Первый заместитель министра внешней торговли СССР
---Васи лий Ио сифович Ста лин 24 марта 1921, генерал-лейтенант авиации (11 мая 1949 года). Командующий ВВС Московского военного округа (1948 1952)
тоже династии... трудовые..
Ну и писать сейчас на полном серьёзе героические песни про рабочий класс - это или издевка, или маразм, поскольку класс этот сейчас в загоне. Так что песни Растеряева - единственно верные