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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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Авторский пост
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Тяжёлые, правда, получались. Но тупо с плаца снег сгребать нормально было.