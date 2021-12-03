Книги с самым большим тиражом: от цитат Мао Дзэдуна до Агаты Кристи

За всю историю было написано более 130 миллионов книг. Многие из них даже не дошли до массового читателя, а некоторые разлетелись на сотни миллионов экземпляров. Не будем брать абсолютных лидеров в лице религиозных книг, таких, как Библия или Коран. Сегодня мы представим подборку самых продаваемых художественных произведений.