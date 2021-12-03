Книги с самым большим тиражом: от цитат Мао Дзэдуна до Агаты Кристи

За всю историю было написано более 130 миллионов книг. Многие из них даже не дошли до массового читателя, а некоторые разлетелись на сотни миллионов экземпляров. Не будем брать абсолютных лидеров в лице религиозных книг, таких, как Библия или Коран. Сегодня мы представим подборку самых продаваемых художественных произведений.
В этой подборке будет не одна книга китайского производства, поскольку все мы знаем, кто лидер по количеству населения. «Красная книга» представляет собой сборник изречений главного коммуниста Китая Мао Дзэдуна. Переизданий книги было более 400, также она переведена на многие языки. Но очевидно, что наибольшее количество экземпляров было продано и продолжает продаваться именно в КНР.
Несмотря на то, что книга написана в 1605 году, она стала шедевром испанской литературы. За все время продано более 500 миллионов экземпляров, а нобелевский комитет назвал ее книгой «всех времен и народов».
Роман, рассказывающий о Великой французской революции, издался тиражом в 200 миллионов экземпляров. Автор напоминает людям о любви, добре и самопожертвовании, закручивая эти понятия в интересный сюжет.
Роман профессора, над которым он работал более 10 лет, переведен на 38 языков и нашел своих верных поклонников по всему миру. Толкиен сам придумал язык квения, на котором разговаривают эльфы, и придумал целый мир. Конечно, отправной книгой, рассказывающей о сотворении мира Толкиена, является «Сильмариллион». Некая Библия толкиенистов. Но до нее добрались только истинные фанаты, стремящиеся разобраться в непростом мире профессора.
Самой же известной и продаваемой стал «Властелин колец», одноименный фильм по которому, в разы увеличил продажи. Тираж составил более 150 миллионов.
Еще одна «книга всех времен и народов» и самая известная книга летчика Экзюпери, а также самая популярная французская книга. Идея героя пришла летчику после боя с нацистами, и по итогу книгу растиражировали на 140 миллионов экземпляров и разобрали на цитаты.
Первая книга о мальчике-который-выжил стала и самой продаваемой. Культовый роман начала 21 века принес обычной учительнице миллиарды фунтов и разошелся на 107 миллиардов экземпляров. Каждую минуту во всем мире кто-то начинает читать одну часть романа, ведь он переведен на 70 языков мира.
Кстати, рукопись отказывались напечатать 12 изданий, а первый тираж был всего лишь в 1000 экземпляров.
Неудивительно, что в десятки оказались сразу две книги профессора. Рукопись совершенно случайно попала в издательство, а в 1937 году редактор попросил ее закончить. В СССР произведение появилось только через 40 лет.
В США из-за политкорректности известный детектив вышел под названием «И тогда их не стало». Книга разошлась в 100 миллионов экземпляров, как традиционный детектив.
«Сон в красном тереме» Цао Сюэциня
Первый китайский роман, где показаны чувства и переживания персонажей. Там более 500 второстепенных персонажей и 40 главных героев. Популярной книга стала в 20 веке, составив тираж в 100 миллионов экземпляров.
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Население Земли около 8 миллиардов, а роман Джоан Роулинг, оказывается, "разошелся на 107 миллиардов (!) экземпляров".