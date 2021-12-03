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Инженеры из Британии показали робота с мимикой человека и он многих напугал

Инженеры из Британии показали робота с мимикой человека и он многих напугал (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 14:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: инженеры   интеллект   робот   ученые   
1646
3
1

«Не пора ли нам притормозить с этим роботами?» - спрашивают пользователи сети. А выглядит он вот так.

Робот Ameca от компании Engineered Arts. По сути - пластмассовая «чушка»: не умеет ни ходить, ни говорить. Только хлопает глазами, улыбается и удивленно открывает рот. Ну и руками еще размахивать может - но выглядит это все манерно и совсем неестественно.

Может что-то пугающее в нем пользователи и разглядели... но почему-то не страшно) Скорее похож на продвинутую версию манекена, так что восстание машин пока откладывается.

Хотя кто знает, какими роботы будут лет через 30. Это ведь только самое начало.

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Метки: инженеры   интеллект   робот   ученые   
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22  комментария
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1k
Maxim 2 часа назад
Очень круто на самом деле. Как мимика, так и механика движений.
Возможно, лучший из всего, что делалось до сих пор.
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62k
parallax 3 минуты назад
Железяке, до реальных человеческих движений ещё очень далеко. Может лет через 50, что-то нам подобное и слепят. Только жужжать он вряд ли разучится.
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792
BHU1004 3 минуты назад
А почему этот негр белого цвета?
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226
Алан Дедегкаев 23 минуты назад
Круто!
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412
Дмитрий Час назад
Ждём Джой из "Бегущего по лезвию", надеемся и верим. ))
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41k
dima423 Час назад
прикольно) хотелось бы застать развитую робототехнику
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2k
Natural Selection 2 часа назад
да, но уже близко
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1k
Инквизитор РФ 2 часа назад
Охренеть, это просто офигенно!
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763
likiloki 2 часа назад
Больше всего люди боятся и ненавидят то, что похоже на человека, но человеком не является. имхо, изначально идея робота-копии человека неправильна. Подобный человеку механизм будет восприниматься множественно: одни будут их любить, другие воспринимать инструментом, третьи будут ненавидеть. Машину надо делать максимально непохожей на человека, дабы избежать многих проблем.
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366
Бухтей 2 часа назад
Ск! Мало того, что он робот, так он еще и цветной. Это специально для развития социальных болезней будущего: кража роботами электровелосипедов, электронная наркотикомания? А там и до погромов недалеко под предлогом "освобождения".
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17k
nobody® 2 часа назад
вчера только восстание машин откладывали, когда роботы-доставщики забуксовали в снегу. на день всего откладывали?
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965
poбт 2 часа назад
очень много тратится времени и ресурсов на всю эту ненужную человекоподобную х*уету
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434
да пох 2 часа назад
Да кого он напугает .Позовите Федю !
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127
Мурчелло да пох 2 часа назад
Позовите робота с пейсами.
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
лет через 20-ть они уже будут встречаться на улице)))))
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153
Сергей 3 часа назад
Остановите землю, я сойду...
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127
Мурчелло Сергей 2 часа назад
А на ходу слабо?
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