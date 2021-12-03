Инженеры из Британии показали робота с мимикой человека и он многих напугал

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«Не пора ли нам притормозить с этим роботами?» - спрашивают пользователи сети. А выглядит он вот так.
Робот Ameca от компании Engineered Arts. По сути - пластмассовая «чушка»: не умеет ни ходить, ни говорить. Только хлопает глазами, улыбается и удивленно открывает рот. Ну и руками еще размахивать может - но выглядит это все манерно и совсем неестественно.
Может что-то пугающее в нем пользователи и разглядели... но почему-то не страшно) Скорее похож на продвинутую версию манекена, так что восстание машин пока откладывается.
Хотя кто знает, какими роботы будут лет через 30. Это ведь только самое начало.
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Возможно, лучший из всего, что делалось до сих пор.
Как это делает одна всем известная страна.
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