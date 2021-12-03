У меня деньги крутятся: наглец оставил пакет с мусором прямо у подъезда

Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии

Житель Оренбурга отстрелил цыгану нос, защищаясь от нападения

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