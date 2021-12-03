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У меня деньги крутятся: наглец оставил пакет с мусором прямо у подъезда

У меня деньги крутятся: наглец оставил пакет с мусором прямо у подъезда (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 12:47
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   занятость   конфликт   мусор   подъезд   разговор   
485
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Автор видео встретил "занятого" молодого человека, который не смог донести пакет с мусором до контейнера и оставил у подъезда. Попытка пристыдить парня не увенчалась успехом.
"Челядь" или "челик" , вот в чем вопрос. Видео необходимо смотреть со звуком.

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Метки: видео   занятость   конфликт   мусор   подъезд   разговор   
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24  комментария
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43k
Цыц тут у меня Час назад
Какие у него деньги? Обычный понторез, не более. Кредит на кредите и кредитом погоняет.
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58k
pynh 10 минут назад
Его муж в машине ждет, ему надо.
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1k
azuver 16 минут назад
Даун с низкой социальной ответственностью .
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6k
Николай 23 минуты назад
Представься мразь...)))
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1k
Александр С. 23 минуты назад
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0
Dmitry Girchis Полчаса назад
Сука, как такие х*ееды после получения в таблойд начинают хныкать и скулить, потом бегут в отдел жаловаться. После слова "челядь" облить мочёй этого гандона!
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18k
Serg2001 Полчаса назад
Я человек не агрессивный, но тут как-то особенно сильно хочется уеб@ть такому персонажу. Вряд ли это чему-нибудь его научит, но хоть душу отвести... )
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153
Мурчелло Serg2001 19 минут назад
Первый в ментовку побежит.Бить надо по затылку,чем нибудь тяжелым.Чттб память потерял.
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Фупедерастбля
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41k
dima423 Полчаса назад
у нас есть общий чат дома...вот в такой чат таких упырей надо выкладывать, пусть двор знает своих героев))
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255
Виктор Глущенко 37 минут назад
В очко ему пакет забить плашмя .
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1k
Sandmännchen (DDR) 39 минут назад
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38k
Alex 42 минуты назад
В жопе у него крутится.
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 43 минуты назад
обыкновенное быдло
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15k
Alex ASK 44 минуты назад
Петушила в подворотах - он к партнёру торопится, пока жопа не замёрзла
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5k
Сергей 45 минут назад
Такой же занятой, у нас в на лестничной клетке между этажами оставлял. Видите ему в другую сторону от помойки. Сказал ему, что засуну ноги в ж..у и поверну, если еще раз увижу. По-другому с ними нельзя. За то теперь, исправно до помойки, доходит.
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5k
Echo 45 минут назад
в управляшку видео, пусть там разбираются
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34k
Опаньки 48 минут назад
Фраза, о которую разбиваются любые доводы:

И ЧО?
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10k
Kostick 53 минуты назад
жаль таких на принудительные работы не отправляют.
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109
Филипп Преображенский 55 минут назад
А нет видео где ему его пакет в очко заталкивают ? Друг интересуется.
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