У меня деньги крутятся: наглец оставил пакет с мусором прямо у подъезда

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Автор видео встретил "занятого" молодого человека, который не смог донести пакет с мусором до контейнера и оставил у подъезда. Попытка пристыдить парня не увенчалась успехом.
"Челядь" или "челик" , вот в чем вопрос. Видео необходимо смотреть со звуком.
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