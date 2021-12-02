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Обещать — не значит жениться

Обещать — не значит жениться (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 09:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   деньги   кредит   прикол   свадьба   
1664
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42-летний мужчина решил взяться за ум и связать себя узами брака. Он отправился в банк и взял кредит на "выгодных" условиях, однако по пути домой что-то пошло не так.
Решил так решил! Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Юмор   видео   деньги   кредит   прикол   свадьба   
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26  комментариев
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414
pinbalist Час назад
Коммент для тех, кто сначала читает комменты: мужик взял кредит на свадьбу, вместо этого купил комп. Видео - гавно, время тратить не стоит.
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16k
Пумба 3 минуты назад
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7k
Alexandr Barhudarov 10 минут назад
мальчик... 42 годика .....
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3k
Тупняк 22 минуты назад
Взял кредит на 300 000 рублей, что бы отдать 800 000... Ладно опустим момент. Но ведь это на СВАДЬБУ!!! Совсем умалишённый. Но потом это существо отвалило бабки за электронику!!!!! Она обесценивается быстрее чем любые отношения до свадьбы или после!
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8k
vit Полчаса назад
То есть слово "сука" он запикал, а все остальное испражнение из своего рта - нет...
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3k
Федя Хитрый 53 минуты назад
Ну если не отдавать- то кредит выгодный.
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4k
Вячеслав 55 минут назад
Фееричный этот... Ну, вы поняли.
Хотя бы потому, что при покупке техники кредиты обычно на более выгодных условиях, чем просто денежно-потребительские. А у многих продавцов бывает и просто рассрочка с почти нулевыми ставками.
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10k
Lev Asriev Час назад
В этом посте омерзительно всё. И источник -тик-ток, и дегенерат-главный герой, и, особенно-его хохлятсякий говор и мат. А вишенка на торте этого постановочного говнища-его рогульский ржач в конце.
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4k
Алексей Час назад
Я рад за ту женщину, что не стала его женой. Жить с таким инфантилом было бы невозможно и быстрый развод с кучей кредитов вдовесок был бы не за горами.
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11k
Majul Час назад
гта на ультрах... мда. Если он купил комп за 300к и он только гта собрался гонять. Фееричный долбон
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40k
dima423 2 часа назад
ну и заепись... некоторым лучше не размножаться))
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214
Шурман dima423 2 часа назад
Согласен :)
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14k
sssss3 2 часа назад
ещё 5-7 таких кредитов возьмёт и обанкротится. обычная тема для мелких жуликов.
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4k
Виталий Касандров 2 часа назад
Идиот хвалится что он идиот .
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8k
arhshed 2 часа назад
Очередной хохол кривляется для тиктока. Ничего необычного, проходим дальше.
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214
Шурман 2 часа назад
Мндя , обнищал народ , я свою свадьбу играл в Юрмале в отеле Балтик Бич , к слову полностью свадьбу оплатили сами костюмы и платья и тд . Ни о чем не жалею , 15 лет брака до этого 3 года вместе , 2е прекрасных умных детей , 3 своих недвижимости правда последняя на половину в кредит , одну сдаем в другой живем и с июня ее так же будем сдавать о продаже даже речи не идет , недвижимость с годами дорожает и дорожает . Компьютеры у меня покруче чем у него и без кредитов .
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214
Шурман sssss3 Час назад
Так я образно сказал а не за всех , обанкротился и это уже плохая кредитная история из которой не вылезти , или я такой правильный что все в время выплачиваю и беру только на то что будет стоять не веками ну лет 100 простоит .
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214
Шурман Роберт Шекли 59 минут назад
Для тебя возможно , но зато правду говорю ;)
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58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
судя по говору "не брат" из окраины . от начала "кредит на свадьбу" до конца "купить комп на кредитные деньги" эпический идиот
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−95
Mosgaz 2 часа назад
Одумался в последний момент, тьфу тьфу тьфу стук стук стук
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