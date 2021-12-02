Обещать — не значит жениться

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42-летний мужчина решил взяться за ум и связать себя узами брака. Он отправился в банк и взял кредит на "выгодных" условиях, однако по пути домой что-то пошло не так.
Решил так решил! Видео содержит ненормативную лексику.
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Хотя бы потому, что при покупке техники кредиты обычно на более выгодных условиях, чем просто денежно-потребительские. А у многих продавцов бывает и просто рассрочка с почти нулевыми ставками.
Там мозгов как у моей кошки поела-посрала-поспала....