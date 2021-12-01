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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
01 декабря 2021 22:31
Метки: история   ретро   фото   
733
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Метки: история   ретро   фото   
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18k
Luc72 7 часов назад
"Какие маленькие ботиночки.... Какое маленькое чёрное платье... И, черт возьми, какие огромные трусы!"
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24k
Юрьевич 6 часов назад
"Флэпперы, 1920-х годов Они демонстрировали свои ножки в недопустимо коротких платьях, предпочитали короткие стрижки, густо подводили глаза и использовали темно-красную помаду, придавая губам модную форму "лук Купидона". Они самостоятельно водили автомобили, сидели на диетах, много курили, не ограничивали себя в алкоголе, и одобряли свободную любовь - именно в этот период появилось такое понятие как «встречаться» с мужчиной - ходить на свидания, не подразумевая в дальнейшем заключение брака."

Вот оно чё! А я думал, что это обычные шлюхи
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Stranger2018 7 часов назад
Справа инструктор (на Собчак похожа кстати - ИМХО), я так понимаю? ):
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