13.

Они демонстрировали свои ножки в недопустимо коротких платьях, предпочитали короткие стрижки, густо подводили глаза и использовали темно-красную помаду, придавая губам модную форму "лук Купидона". Они самостоятельно водили автомобили, сидели на диетах, много курили, не ограничивали себя в алкоголе, и одобряли свободную любовь - именно в этот период появилось такое понятие как «встречаться» с мужчиной - ходить на свидания, не подразумевая в дальнейшем заключение брака.