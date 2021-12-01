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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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7.
Варьете «Ла Скала» в Берлине - один из самых известных эстрадных театров в Германии с 1920 по 1944.
13.
Флэпперы, 1920-х годов
Они демонстрировали свои ножки в недопустимо коротких платьях, предпочитали короткие стрижки, густо подводили глаза и использовали темно-красную помаду, придавая губам модную форму "лук Купидона". Они самостоятельно водили автомобили, сидели на диетах, много курили, не ограничивали себя в алкоголе, и одобряли свободную любовь - именно в этот период появилось такое понятие как «встречаться» с мужчиной - ходить на свидания, не подразумевая в дальнейшем заключение брака.
15.
Радиола и телевизор в одном флаконе. Вещь дорогая - ответственная покупка. Может быть, в кредит?
17.
На посту, 1965 год, пустыня Негев
Пистолет–пулемет "Узи" (который держит девушка на КДПВ) является не только символов борьбы за независимость Израиля, но и одним из самых узнаваемых оружейных брендов в мире.
20.
Местный предприниматель, который носил стулья на спине и сдавал их за 10 центов утомленным туристам, Константинополь, 1920 год
28.
Американские линейные корабли USS Missouri (BB-63, слева) и USS Iowa (BB-61) приближаются к побережью Японии, 20 августа 1945 года
31.
Сотрудница военно-промышленной корпорации «Lockheed» Салли Уодсворт работает над фюзеляжем Локхид P-38 «Лайтнинг» в Калифорнии в 1944 году
32.
Деревенская свадьба. Застолье в хате. Северная Буковина, дер. Михальцы Георгий Петрусов. 1940 год
33.
Если вас поймала полиция за переход в неположенном месте, вам придется постоять в "Ящике стыда" 30 минут. Южная Корея в 70-е гг.
34.
На фото Пол Оверби, один из двух водителей, застрявших в кабине грузовика. Его вытягивают на веревке на мосту Пит-Ривер через озеро Шаста недалеко от Реддинга, Калифорния, 3 мая 1953 года
Оверби, и его напарник Хэнк Баум были спасены до того, как грузовой тягач сорвался вниз, и упав на камни, загорелся. Это фото сделала фотограф-любитель Вирджиния Шау.
35.
Фотограф Кусакабэ Кимбэй (1841 — 1934) Японский быт, 19 век. Кресло для путешествий каго. Мужчины несут длинный шест, на который подвешено несколько кресел.
37.
1 декабря (19 ноября) — 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896—1974)
«Мы схватились с фашизмом, когда почти вся Европа была им повержена. Мы оставались для многих наций последней надеждой. Мир затаил дыхание: выстоим мы или фашисты и тут возьмут верх?» (Г.К. Жуков)
38.
Георгий Жуков, Бернард Монтгомери, Константин Рокоссовский возле Бранденбургских ворот. Берлин, июль 1945 года
39.
Колхоз "Кзыл Узбекистан". На фото: Фидель Кастро и Ахмаджон Адылов, на хлопковом поле. Май 1963 года.
Авторский пост
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Вот оно чё! А я думал, что это обычные шлюхи