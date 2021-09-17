Битловед, тиктокер, специалист по марихуане и другие необычные специальности в вузах мира

В Киевском национальном университете культуры и искусств открыли факультет TikTok. Открыл его президент университета, певец, депутат Михаил Поплавский. Принято считать, что TikTok - это для молодых и недалёких. Но Поплавскому уже 71, и он популярный тиктокер. На открытии факультета ректор заявил, что его историческая миссия - украинизировать TikTok. Студентов обещают научить выявлять тренды, записывать качественные видео и попадать в "реки" (это значит в рекомендации приложения). Поплавский похвалился, что нигде в мире нет факультета TikTok. Давайте узнаем, какие ещё необычные (но не такие идиотские) программы обучения есть в университетах мира.