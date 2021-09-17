Битловед, тиктокер, специалист по марихуане и другие необычные специальности в вузах мира

Все работы хороши (кроме, конечно, тиктокера), выбирай на вкус.
В Киевском национальном университете культуры и искусств открыли факультет TikTok. Открыл его президент университета, певец, депутат Михаил Поплавский. Принято считать, что TikTok - это для молодых и недалёких. Но Поплавскому уже 71, и он популярный тиктокер. На открытии факультета ректор заявил, что его историческая миссия - украинизировать TikTok. Студентов обещают научить выявлять тренды, записывать качественные видео и попадать в "реки" (это значит в рекомендации приложения). Поплавский похвалился, что нигде в мире нет факультета TikTok. Давайте узнаем, какие ещё необычные (но не такие идиотские) программы обучения есть в университетах мира.
В Ливерпульском университете есть магистерская программа по битловедению. Курс рассчитан на год. Стоимость обучения для англичан составляет £9,900, для иностранцев - £20,250. Студенты изучают историю группы, её влияние на мировой шоу-бизнес, места в Ливерпуле и Англии, связанные с битлами.
Окстердамский университет был основан в 2007 году в городе Окленд, штат Калифорния. С тех пор университет закончило более 50 тыс. человек. Обучение проходит исключительно онлайн. Университет предлагает три программы для онлайн занятий и ряд платных и бесплатных курсов для самостоятельного изучения. Например, 17 недель онлайн обучения по программе "Выращивание марихуаны" стоит $2945.
Обратите внимание на преподавателей университета и их глаза.
В Пламтонском коледже (Восточный Сассекс, Англия) есть бакалаврская программа "Виноградарство и энология". Программа очного обучения рассчитана на 3 года, стоимость одного года обучения для студентов из Соединённого королевства или стран Евросоюза - £9,900 в год.
В эдинбургском Университете Хериотта Уатта есть годичная магистерская программа "Пивоварение и дистилляция". Стоимость обучения - £7,552.
Этичные хакеры - это как обычные хакеры, только они, найдя уязвимость, не вымогают деньги, а получают зарплату легальным способом. Их ещё называют белыми хакерами. Учиться на такую специальность можно в Абертрейском университете в Шотландии. Стоимость обучения для шотландцев - £1820 в год. Для жителей Англии, Уэльса и Северной Ирландии - £9250 в год. Для всех остальных - £14000 в год.
В Университете Сейко в Киото с 2006 году существует факультет манги. В Киото же расположен Международный центр исследования манги и Международный музей манги.
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Поэтому я не понимаю, как может существовать ВУЗ по обучению е@анько и диплом е@анько.