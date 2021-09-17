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Битловед, тиктокер, специалист по марихуане и другие необычные специальности в вузах мира

Битловед, тиктокер, специалист по марихуане и другие необычные специальности в вузах мира (9 фото)

Автор:
17 сентября 2021 17:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: битлз   образование   пофессия   спаециальность   тиктокер   университет   хакер   
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9

Все работы хороши (кроме, конечно, тиктокера), выбирай на вкус.

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В Киевском национальном университете культуры и искусств открыли факультет TikTok. Открыл его президент университета, певец, депутат Михаил Поплавский. Принято считать, что TikTok - это для молодых и недалёких. Но Поплавскому уже 71, и он популярный тиктокер. На открытии факультета ректор заявил, что его историческая миссия - украинизировать TikTok. Студентов обещают научить выявлять тренды, записывать качественные видео и попадать в "реки" (это значит в рекомендации приложения). Поплавский похвалился, что нигде в мире нет факультета TikTok. Давайте узнаем, какие ещё необычные (но не такие идиотские) программы обучения есть в университетах мира.



В Ливерпульском университете есть магистерская программа по битловедению. Курс рассчитан на год. Стоимость обучения для англичан составляет £9,900, для иностранцев - £20,250. Студенты изучают историю группы, её влияние на мировой шоу-бизнес, места в Ливерпуле и Англии, связанные с битлами.





Окстердамский университет был основан в 2007 году в городе Окленд, штат Калифорния. С тех пор университет закончило более 50 тыс. человек. Обучение проходит исключительно онлайн. Университет предлагает три программы для онлайн занятий и ряд платных и бесплатных курсов для самостоятельного изучения. Например, 17 недель онлайн обучения по программе "Выращивание марихуаны" стоит $2945.


Обратите внимание на преподавателей университета и их глаза.



В Пламтонском коледже (Восточный Сассекс, Англия) есть бакалаврская программа "Виноградарство и энология". Программа очного обучения рассчитана на 3 года, стоимость одного года обучения для студентов из Соединённого королевства или стран Евросоюза - £9,900 в год.




В эдинбургском Университете Хериотта Уатта есть годичная магистерская программа "Пивоварение и дистилляция". Стоимость обучения - £7,552.



Этичные хакеры - это как обычные хакеры, только они, найдя уязвимость, не вымогают деньги, а получают зарплату легальным способом. Их ещё называют белыми хакерами. Учиться на такую специальность можно в Абертрейском университете в Шотландии. Стоимость обучения для шотландцев - £1820 в год. Для жителей Англии, Уэльса и Северной Ирландии - £9250 в год. Для всех остальных - £14000 в год.



В Университете Сейко в Киото с 2006 году существует факультет манги. В Киото же расположен Международный центр исследования манги и Международный музей манги.

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Метки: битлз   образование   пофессия   спаециальность   тиктокер   университет   хакер   
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1k
докладчик в угол 2 часа назад
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694
Mowgley 45 минут назад
В моем понимании тиктокер = е@анько.
Поэтому я не понимаю, как может существовать ВУЗ по обучению е@анько и диплом е@анько.
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10k
Александр Час назад
Про пиво и вино самые адекватные курсы. Остальное треш какой-то.
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−10
Dobraya Feichka Час назад
Максимум профессии тянут на ПТУ или колледж. За пару лет можно наблатыкаться.
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