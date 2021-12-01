Единственный в мире: дважды Герой, воевавший без обеих рук

Из интервью Петрова газете «Факты» (24.07.2002):

" — Василий Степанович, а ведь вы, как и ваш отец, спасли жизнь человеку, стрелявшему в вас...

— Да, это случилось в Германии, за несколько дней до того, как наши водрузили знамя Победы над Рейхстагом. Я был ранен, от сильной потери крови терял сознание, но приказ — оцепить район и задержать стрелявшего — отдать успел. Когда у пленных спросили, кто стрелял, из строя вышел унтер-офицер. Его звали (до сих пор помню) Пауль Имлер. Все мои подчинённые сходились во мнении, что пощады и прощения ему быть не может. Последнее слово оставалось за мной. Я подозвал майора Алексеева и сказал: «Никаких расстрелов! Приказываю вам сейчас же посадить этого человека в бронетранспортёр, вывезти за линию соприкосновения войск и отпустить с миром».

— Чем вы тогда мотивировали своё решение?

— Исход войны был уже предрешён, и смерть этого парня уже ничего не меняла. По красно-белой ленточке на его френче между второй и третьей пуговицами можно было сделать вывод, что на войне он не первый год. Такие нашивки вручали всем солдатам Вермахта, принимавшим участие в зимней кампании 41-го. Лёжа на носилках, я смотрел на этого парня и думал: «Этот человек прошёл всю войну. И сейчас, когда до её окончания остаются считанные дни, он должен погибнуть?.. Несправедливо!»