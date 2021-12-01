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Единственный в мире: дважды Герой, воевавший без обеих рук

Единственный в мире: дважды Герой, воевавший без обеих рук (14 фото)

Автор:
01 декабря 2021 15:14
Сообщество : Военное
Метки: ВОВ   Герой   без рук   история   подвиг   судьба человека   
1049
14
Все мы слышали историю Маресьева - летчика без ног, который воевал с протезами. О нем даже книгу написали "Повесть о настоящем человеке". А слышали ли вы о том, кто воевал без обеих рук?
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Метки: ВОВ   Герой   без рук   история   подвиг   судьба человека   
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66k
Viktor 5 часов назад
Слава Герою! Но про него мы слышали и не раз.

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82k
Taras Kozalupko 36 минут назад
Имел честь несколько раз с ним встречаться.
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321
михалыч 4 часа назад
Вот это ЧЕЛОВЕК.
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