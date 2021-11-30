Бывший петрозаводский депутат жестоко избил соседей в подъезде элитного дома

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Известный в Петрозаводске бизнесмен и бывший депутат Петросовета Алексей Зюзин вместе со своим другом избил семейную пару, своих соседей за просьбу не шуметь в 5 утра.
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Известный в Петрозаводске бизнесмен и бывший депутат Петросовета Алексей Зюзин вместе со своим другом избил семейную пару, своих соседей за просьбу не шуметь в 5 утра. Зюзин нанес более 20 ударов по голове и телу Андрея С., а его приятель Сергей Зинков в это время крепко держал супругу Андрея Ксению, притягивая за волосы к полу. Экс-депутат и его приятель всё отрицают, но жестокое избиение попало на камеры наблюдения. Конфликт между соседями произошел в апреле. Участковый же до сих пор присылает пострадавшим отказы в возбуждении уголовного дела. Пострадавшие полагают, что может быть связь между бездействием полиции и бывшей должностью Зюзина. В период своего депутатства он был членом комиссии Петрозаводского городского Совета по законности, правопорядку и общественной безопасности.
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Метки: беззаконие власть депутаты
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У нас в городе стипендия в школе МВД ( не знаю как правильно сейчас называется) больше 14 тыров. С каких х.уев им такие ништяки. Непонятно на кого учатся. Наверное на гаишников и крышевателей наркобарыг
Из своего опыта - даже в отказе о возбуждении уголовного или административного дела, приходит письмо, в котором не только причины отказа, но и рекомендации обращения в прокуратуру и/или суд.
После подачи завления в последние две структуры, участковый может только нервно сосать в своем УПП. Зачем они 7 месяцев жаловались туда, где и так ничего не делают?