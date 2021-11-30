Бывший петрозаводский депутат жестоко избил соседей в подъезде элитного дома

Известный в Петрозаводске бизнесмен и бывший депутат Петросовета Алексей Зюзин вместе со своим другом избил семейную пару, своих соседей за просьбу не шуметь в 5 утра. Зюзин нанес более 20 ударов по голове и телу Андрея С., а его приятель Сергей Зинков в это время крепко держал супругу Андрея Ксению, притягивая за волосы к полу. Экс-депутат и его приятель всё отрицают, но жестокое избиение попало на камеры наблюдения. Конфликт между соседями произошел в апреле. Участковый же до сих пор присылает пострадавшим отказы в возбуждении уголовного дела. Пострадавшие полагают, что может быть связь между бездействием полиции и бывшей должностью Зюзина. В период своего депутатства он был членом комиссии Петрозаводского городского Совета по законности, правопорядку и общественной безопасности.

2021-11-30T21:53:37+03:00