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Бывший петрозаводский депутат жестоко избил соседей в подъезде элитного дома

Бывший петрозаводский депутат жестоко избил соседей в подъезде элитного дома (1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 21:53
Метки: беззаконие   власть   депутаты   
910
1

Известный в Петрозаводске бизнесмен и бывший депутат Петросовета Алексей Зюзин вместе со своим другом избил семейную пару, своих соседей за просьбу не шуметь в 5 утра.

Источник:

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Метки: беззаконие   власть   депутаты   
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3k
A 3 часа назад
Надеюсь теперь, после публикации видео, присядут не только оба этих петушка, но и участковое чм@, которое бездействовало
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385
imho 51 минуту назад
Зато 90е прошли...
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9k
Alex Djeff Час назад
Бояре нынче совсем озверели окоянные, простому люду спасу от них нету. Куда царь-батюшка то смотрит?
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Не пойму для чего вообще мусора нынче? Я их вижу только на городских праздниках, в оцеплении стоят в носу ковыряются.
У нас в городе стипендия в школе МВД ( не знаю как правильно сейчас называется) больше 14 тыров. С каких х.уев им такие ништяки. Непонятно на кого учатся. Наверное на гаишников и крышевателей наркобарыг
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23k
Виталий Кот 2 часа назад
ставлю на то,что он единорос и ему нифига не будет ...
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12k
Bill 2 часа назад
Если не расчленил - то какой же это петрозаводец? Приезжий, поди.
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5k
Echo 2 часа назад
Пострадавшие полагают, что может быть связь между бездействием полиции и бывшей должностью Зюзина, в прокуратуру и СК , это в Карелии он кто то, а в Москве он никто и зовут его никак
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8k
Злокрыс 2 часа назад
всего за полгода видеозапись нашли, молодцы.
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737
BHU1004 2 часа назад
Херня какая-то написана.
Из своего опыта - даже в отказе о возбуждении уголовного или административного дела, приходит письмо, в котором не только причины отказа, но и рекомендации обращения в прокуратуру и/или суд.
После подачи завления в последние две структуры, участковый может только нервно сосать в своем УПП. Зачем они 7 месяцев жаловались туда, где и так ничего не делают?
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4k
Севастьян 3 часа назад
Без Бастрыкина и зад не поднимут,а то боятся что пнут-полетят все.А что в СКР жалобу семья не подаст,а копию в Москву не отправят?
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331
Папай Севастьян Час назад
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2k
Mowgley 3 часа назад
СК в этот раз возьмет на контроль?
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Alex

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