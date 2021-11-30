Циклон «Бенедикт» обрушился на российские города

А в Санкт-Петербурге неожиданно выпало очень много снега. Всему виной циклон Бенедикт. Прохожие делятся фотографиями, на которых люди идут и утопают ногами в снегу. Кроме того, с самого утра в Петербурге образовались огромные пробки. Всё из-за снегопада и гололедицы. Видимость снизилась, на дорогах до сих пор девятибальные заторы.