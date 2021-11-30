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Циклон «Бенедикт» обрушился на российские города

Циклон «Бенедикт» обрушился на российские города (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 15:31
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Бенедикт   Москва   Россия   видео   зима   санкт-петербург   циклон   
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Ураганный ветер снес многоярусные строительные леса в Москве. Конструкция опасно накренилась и нависла над проезжей частью. По словам очевидцев, высота лесов - больше девяти этажей. Причём они периодически издают громкий скрип. Часть улицы оцепили для безопасности водителей и пешеходов.
А в Санкт-Петербурге неожиданно выпало очень много снега. Всему виной циклон Бенедикт. Прохожие делятся фотографиями, на которых люди идут и утопают ногами в снегу. Кроме того, с самого утра в Петербурге образовались огромные пробки. Всё из-за снегопада и гололедицы. Видимость снизилась, на дорогах до сих пор девятибальные заторы.

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Метки: 360подмосковье   Бенедикт   Москва   Россия   видео   зима   санкт-петербург   циклон   
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3  комментария
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ride Час назад
Ну еп твою дивизию, до пяти считать прохожие умеют?
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Glassy 36 минут назад
Скоро про наступление дня или ночи будут писать посты.
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Позитив 46 минут назад
сегодня вышел с утра на работу, ветер пипец был, с ног сдувал
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