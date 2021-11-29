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Ураган крушит здания в Стамбуле

Ураган крушит здания в Стамбуле (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 20:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Турция   здание   машины   столица   ураган   
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Падают деревья, ветер сносит машины и людей. Есть погибшие.

Стихия разошлась не на шутку: особенно досталось столице Турции.

Приостановлено движение по проливу Босфор, отменены авиарейсы. Погибло, как минимум, 2 человека.

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Метки: Турция   здание   машины   столица   ураган   
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6  комментариев
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1k
Джонни Кейдж 12 минут назад
Так я не понял, кому больше досталось - Стамбулу или столице Турции?
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1k
Алксандр Шевченко 53 минуты назад
Нехер строить из гавна и палок.
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433
да пох Час назад
После этого так смешно смотреть на старания людей управлять миром .
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225
Шурман Час назад
Уже успели Украину и Америку попросить о помощи , Главное Украину , там Зеля все решает .
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