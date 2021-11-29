Ураган крушит здания в Стамбуле

Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото)

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Остров Ахтамар и его легенда

Турецкие археологи нашли артефакт возрастом 1800 лет

Как одну из крупнейших изб в истории возвели не в России

В Турции мужчина решил подставить знаменитого пса, подбросив фекалии в транспорте, но был...