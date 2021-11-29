Ураган крушит здания в Стамбуле

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Падают деревья, ветер сносит машины и людей. Есть погибшие.
Стихия разошлась не на шутку: особенно досталось столице Турции.
Приостановлено движение по проливу Босфор, отменены авиарейсы. Погибло, как минимум, 2 человека.
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