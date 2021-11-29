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Герои среди нас

Герои среди нас (1 фото)

Автор:
29 ноября 2021 19:52
Метки: вот это помощь   герои   подвиги   
1037
1

В подмосковной Балашихе женщине стало плохо и её 12-летний сын позвонил «03». Но маме быстро становилось хуже и мальчик побежал в ближайшую аптеку.

Расспросив пацана о признаках болезни матери, фармацевт обнаружила признаки инфаркта, взяла необходимые в таком случае лекарства, закрыла аптеку и побежала за мальчиком. Благодаря фармацевту маму мальчишки спасли.

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Метки: вот это помощь   герои   подвиги   
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17  комментариев
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2k
Mowgley 4 часа назад
Именно тот случай, когда в нужном месте в нужное время оказались неравнодушные дети и люди.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
А скорая то через сколько приехала ?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Сейчас героиня сидит в СИЗО - предоставление медицинских услуг, не имея лицензии врача.
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3k
Артур Гевондян 2 часа назад
Она сильно рисковала, нарушая Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, ст. 32. Случись что, её посадили бы за то, что не имея лицензии на оказание скорой медицинской помощи она проводила медицинские манипуляции. Поэтому сейчас медики предпочитают не вмешиваться, что бы потом родственники не затаскали по судам.
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15k
Дядюшка Ау 3 часа назад
И как зовут героиню?
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17k
Александр Сучков 4 часа назад
как жаль, что таких людей- единицы! Дай бог ей самой здоровья!
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60
Котофей 4 часа назад
Молодец!
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4k
Suvar_ 4 часа назад
уважуха пацану и провизору!!!
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3k
Sunny11 4 часа назад
Ссылка vk.com
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Vacony 4 часа назад
вот тут надо давать медаль девушке с аптеки ! и побольше рассказать о таком...
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9k
Andrei 4 часа назад
Может надо было звонить 103?
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