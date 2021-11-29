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В подмосковной Балашихе женщине стало плохо и её 12-летний сын позвонил «03». Но маме быстро становилось хуже и мальчик побежал в ближайшую аптеку.
Расспросив пацана о признаках болезни матери, фармацевт обнаружила признаки инфаркта, взяла необходимые в таком случае лекарства, закрыла аптеку и побежала за мальчиком. Благодаря фармацевту маму мальчишки спасли.
Авторский пост
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Метки: вот это помощь герои подвиги
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