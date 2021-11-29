Полицейские задержали отца-провокатора за отсутствие маски, оставив в машине двухлетнего ребёнка одного

Почти час двухлетний ребёнок провёл в машине один, пока не приехала его мать, которая в это время была на работе.

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— 43 минуты ребенок был один, пока не приехала мама. Потом увезли в отдел полиции, составили протокол по 20.6.1 (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) и 19.3 (неповиновение сотрудникам полиции). На данный момент написаны заявления на этих сотрудников (за оставление в опасности ребенка, самоуправство, халатность), — рассказал задержанный «Инциденту Нижний Тагил».

Однако, в МВД отметили, что мужчина был провокатором. По словам представителей МВД, мужчина специально провоцирует сотрудников полиции, записывает это на видео и выкладывает на YouTube.

«Для подготовки таких сюжетов он намеренно создает провокационные моменты с работниками торговли и сотрудниками полиции. Что произошло и на этот раз», - отметил глава пресс-службы областного главка полиции полковник Валерий Горелых.

Когда мужчину задержали, полицейские дождались мать ребёнка и только тогда увезли обвиняемого в участок. Там он начал жаловаться на то, что у него болит живот. Его отвели в больницу, из которой он сбежал.