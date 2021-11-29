Полицейские задержали отца-провокатора за отсутствие маски, оставив в машине двухлетнего ребёнка одного

В Нижнем Тагиле полицейские задержали мужчину за отсутствие маски у местного дома культуры. В это время маленький ребёнок сидел в машине один и смотрел, как его отца скручивают и ведут в полицейскую машину. Позже выяснилось, что мужчина специально спровоцировал полицейских.
В Нижнем Тагиле мужчина вышел из ДК без маски. Полицейские, заметившие это, тут же скрутили его и отвели в служебный автомобиль. Уралец просился пройти к своей машине, где у него остался паспорт и двухлетний ребенок, но полицейские повалили его на землю и надели наручники.
Задержание попало на запись с видеорегистратора. В ролике слышно, как плачет ребёнок, пока его отца ведут в служебный автомобиль.
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Почти час двухлетний ребёнок провёл в машине один, пока не приехала его мать, которая в это время была на работе.
— 43 минуты ребенок был один, пока не приехала мама. Потом увезли в отдел полиции, составили протокол по 20.6.1 (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) и 19.3 (неповиновение сотрудникам полиции). На данный момент написаны заявления на этих сотрудников (за оставление в опасности ребенка, самоуправство, халатность), — рассказал задержанный «Инциденту Нижний Тагил».
Однако, в МВД отметили, что мужчина был провокатором. По словам представителей МВД, мужчина специально провоцирует сотрудников полиции, записывает это на видео и выкладывает на YouTube.
«Для подготовки таких сюжетов он намеренно создает провокационные моменты с работниками торговли и сотрудниками полиции. Что произошло и на этот раз», - отметил глава пресс-службы областного главка полиции полковник Валерий Горелых.
Когда мужчину задержали, полицейские дождались мать ребёнка и только тогда увезли обвиняемого в участок. Там он начал жаловаться на то, что у него болит живот. Его отвели в больницу, из которой он сбежал.
— Находясь в ОП №19, мужчина сразу придумал сценарий, как срочно покинуть здание ОВД. Он пожаловался на боли в животе, в результате сотрудники полиции незамедлительно доставили его в больницу для оказания квалифицированной помощи. Однако и в медучреждении мужчина находился недолго: вскоре сбежал, чтобы утром представители МВД не смогли доставить его в суд для рассмотрения протоколов. Руководством полиции Нижнего Тагила назначено проведение служебной проверки, по итогам которой действиям наряда территориального ОВД, работавшего на месте конфликтной ситуации, будет также дана объективная оценка, — добавил полковник Горелых.
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В остальном: полиция никуда не уехала до прибытия матери. Значит ребенок как минимум был под контролем.
Правоохранители на то и правоохранители, что при возникновении проблемы они должны её решить, желательно не испортив госимущество (себя любимых). Конечно можно провести ряд спарингов по выяснению кто тут самый крутой до выхода из строя одной из сторон в нокаут (ну либо пока все правоохранители не кончатся, либо пока не кончится этот отец). Ну или взять буйного агрессива под белы рученьки (используя численное превосходство) и сохранить всем здоровье (ну согласись что тяжело одному деликатно брать того кто хочет избить первого).
Хотя... Ладно, пусть будет Кикбоксинг, только со ставками на 1Хбет!!!!
Конечно отсутствие маски не самое большое преступление, но закон есть закон и его надо соблюдать, а не давать собственные оценки. Не нравится? Прямой путь в депутаты или в Конституционный суд с требованием об отмене.
ПС Глаша (Глафира) хорошее имя и очень подходит к Нижнему Тагилу, но чуточку не подходит к 2020+ годам. Вы когда выбирали это имя заботились о дочери? Я не против редких имён, но это имя мало того что определённо запредельно редкое, но и вызывает ассоциации с прислугой в дворянском доме, я понимаю что образование современных подростков не позволит им провести эту ассоциацию, но уже потенциальные работодатели/партнёры не раз улыбнутся при проведении этой ассоциации.
Их вызвали работники ДК, так как гражданин вел себя вызывающе.
ww w.e1.r u/text/incidents/2021/11/28/70282271/
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