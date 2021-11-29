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Полицейские задержали отца-провокатора за отсутствие маски, оставив в машине двухлетнего ребёнка одного

Полицейские задержали отца-провокатора за отсутствие маски, оставив в машине двухлетнего ребёнка одного (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 13:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   задержание   интересное   маска   полиция   провокация   ребёнок   фото   
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В Нижнем Тагиле полицейские задержали мужчину за отсутствие маски у местного дома культуры. В это время маленький ребёнок сидел в машине один и смотрел, как его отца скручивают и ведут в полицейскую машину. Позже выяснилось, что мужчина специально спровоцировал полицейских.

В Нижнем Тагиле мужчина вышел из ДК без маски. Полицейские, заметившие это, тут же скрутили его и отвели в служебный автомобиль. Уралец просился пройти к своей машине, где у него остался паспорт и двухлетний ребенок, но полицейские повалили его на землю и надели наручники.

Задержание попало на запись с видеорегистратора. В ролике слышно, как плачет ребёнок, пока его отца ведут в служебный автомобиль.

Почти час двухлетний ребёнок провёл в машине один, пока не приехала его мать, которая в это время была на работе.

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— 43 минуты ребенок был один, пока не приехала мама. Потом увезли в отдел полиции, составили протокол по 20.6.1 (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) и 19.3 (неповиновение сотрудникам полиции). На данный момент написаны заявления на этих сотрудников (за оставление в опасности ребенка, самоуправство, халатность), — рассказал задержанный «Инциденту Нижний Тагил».

Однако, в МВД отметили, что мужчина был провокатором. По словам представителей МВД, мужчина специально провоцирует сотрудников полиции, записывает это на видео и выкладывает на YouTube.

«Для подготовки таких сюжетов он намеренно создает провокационные моменты с работниками торговли и сотрудниками полиции. Что произошло и на этот раз», - отметил глава пресс-службы областного главка полиции полковник Валерий Горелых.

Когда мужчину задержали, полицейские дождались мать ребёнка и только тогда увезли обвиняемого в участок. Там он начал жаловаться на то, что у него болит живот. Его отвели в больницу, из которой он сбежал.

— Находясь в ОП №19, мужчина сразу придумал сценарий, как срочно покинуть здание ОВД. Он пожаловался на боли в животе, в результате сотрудники полиции незамедлительно доставили его в больницу для оказания квалифицированной помощи. Однако и в медучреждении мужчина находился недолго: вскоре сбежал, чтобы утром представители МВД не смогли доставить его в суд для рассмотрения протоколов. Руководством полиции Нижнего Тагила назначено проведение служебной проверки, по итогам которой действиям наряда территориального ОВД, работавшего на месте конфликтной ситуации, будет также дана объективная оценка, — добавил полковник Горелых.

Источник:

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Метки: Россия   задержание   интересное   маска   полиция   провокация   ребёнок   фото   
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18k
sanchesS80 2 часа назад
Не понял: ребенок уже был один в машине пока папаша болтался по ДК?
В остальном: полиция никуда не уехала до прибытия матери. Значит ребенок как минимум был под контролем.
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22k
Михаил Сметанкин 14 минут назад
Я думал, что они уехали и оставили ребенка. А тут они 43 минуты были рядом с машиной. "Ребенок остался один", а что еще делать? Мать вызвали и она приехала так быстро, как смогла! Если бы и она не приехала, то отдали бы ребенка в органы опеки. Короче у меня вопрос только к папаше, который взял ребенка на разборки с полицией.
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519
zenon 20 минут назад
Это наверное такое кина будет.
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7k
Позитив Полчаса назад
малыша жаль
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223
Andrey Полчаса назад
Жаль что ребенку достались такие идиоты !
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1k
Алксандр Шевченко 43 минуты назад
А чего воины света, без намордников.
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6k
Николай 48 минут назад
Эй мля мега пыхари 20.6.1 это при ЧС и соответственно не правомерно задержали, уволить нах этих полицейских вместе с руководством, за укрывательство...
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6k
Шурави 52 минуты назад
Этого петуха задержали совсем не за маску, заголовок не верен.
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14k
Ser 53 минуты назад
Хм... провокаторы сказали что он провокатор!
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2k
Carex 56 минут назад
C каких это пор 20.6.1 - невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Взять справку из МЧС вводилось ли на данной территории чрезвычайное положение. Нет налицо превышение должностных полномочий. Если режим есть то тогда 6.3.2 на полицейских бездействие при режиме ЧС, а мужику 20.6.1
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6k
Шурави 57 минут назад
Всё нормально, прав родительских лишить, за сопротивление посадить. Почему вообще ребёнок один в машине оказался?
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42k
Соломей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Борис Карабанов Час назад
На любое правомерное пресечение полицией правонарушения слышится уже привычный хор: "Лучше бы они...". Не лучше. Одинаково важно давить и придурков-блогеров,и ковид-диссидентов, и грабителей, и убийц, и педофилов, и коррупционеров.
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2k
Mowgley Час назад
Во всей этой ситуации жаль только ребенка, двухлетний малыш однозначно безгрешен.
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10k
Kostick 2 часа назад
я кншн всё понимаю, а зачем носить маску в гордом одиночестве? да и джедаи без намордников.
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1k
Андрей Манахов 2 часа назад
Полицай - это призвание. Я бы так не смог.
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49k
doker 2 часа назад
Вот у меня возникло реальное уважение к правоохранительным органам нашего города. Они занимаются настоящим делом - профилактика и отлов преступников, а не дежурят возле ТЦ и Домов культуры в поисках бесмасочников.
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Ну тут все, кроме ребенка, неправы. Один сам оставил дитё в тачке и пошел выеживаться, другие накинулись толпой...
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30k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Я бы ему ещё п#здюлей дал и сказал бы, что он сопротивлялся при аресте.
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233
Шурман Растрелли В.В. Час назад
А я бы тебе дал , без объяснений , просто хук и все , а дальше поговорим .
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5k
Максим 2 часа назад
То есть ребенок некая индульгенция за любые проступки? Есть яжматери, теперь яжотцы.
Конечно отсутствие маски не самое большое преступление, но закон есть закон и его надо соблюдать, а не давать собственные оценки. Не нравится? Прямой путь в депутаты или в Конституционный суд с требованием об отмене.
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233
Шурман Максим Час назад
А причем здесь все это , меня без масок так задержали и извини , в машине были 2 ребенка , Митя 4 года , Глаша 1 годик , когда орать начал мне агрессию припаяли а потом окупились что все не так , и сразу извини , у детей истерика , думаешь мне компенсацию заплатили ? да херов , просто обознались .
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233
Шурман Максим Час назад
Хер ты лайкодрочнешь сегодня !!!!!!!
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26k
Григорий 2 часа назад
Ощущение, что ментам совсем-совсем нечего делать. Хватать людей за отсутствие тряпки на лице. Мир сошел с ума.
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