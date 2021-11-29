Неудачная утренняя разминка

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На камеру наблюдения попал мужчина, решивший немного позаниматься физкультурой на улице. Свою тренировку он начал с прокачки пресса и тут же оплошал.
Главное — начать. А может всё так и было задумано?
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