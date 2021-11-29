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Неудачная утренняя разминка

Неудачная утренняя разминка (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 13:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   неудача   падение   прикол   спорт   фейл   
724
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На камеру наблюдения попал мужчина, решивший немного позаниматься физкультурой на улице. Свою тренировку он начал с прокачки пресса и тут же оплошал.
Главное — начать. А может всё так и было задумано?

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Метки: Юмор   видео   неудача   падение   прикол   спорт   фейл   
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10  комментариев
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5k
Максим 2 часа назад
Делай так пять раз в день и шея болеть не будет!
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ZiDAN10 19 минут назад
Уоттакуот!
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7k
Позитив Полчаса назад
так и было задумано
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11k
Majul 44 минуты назад
Ну он хотя бы вышел заниматься )
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13k
Вася 46 минут назад
Ссылка coub.com
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14k
Александр Н. 46 минут назад
Паркур на минималках.
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2k
Frank Borman Час назад
Пузо перевесило ноги. Меньше жрать надо.
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2k
Mowgley Час назад
Ничего не оплошал, все отлично получилось
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7k
Игорь Час назад
все норм - так и было задумано с самого начала
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