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"Травят нас. Травят!": житель Краснодара испугался, увидев в небе следы от самолёта

"Травят нас. Травят!": житель Краснодара испугался, увидев в небе следы от самолёта (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 10:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   интересное   краснодар   самолёт   удивительный мир   физика   фото   
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Как удивителен мир, когда ты глуп, как сапожок. Когда твой мозг не отягощает ничего, в мире полно чудес! Житель краснодара увидел конденсационные следы от самолётов в небе и решил, что кто-то травит жителей с этих самых самолётов. Ролик он выложил в TikTok, поразив своей догадкой даже эту аудиторию.

Житель Краснодара вышел на улицу и увидел на небе несколько полос. Некоторые были уже широкими, другие узкими. Мужчину это явление поразило - он решил, что таким образом над городом распыляют коронавирус.

«Эти полоски расширяются и захватывают все небо. Вот так. Травят, травят, прям все небо затянуло», — описал происходящее автор видео.

Как ни странно, но нашлись те, кто поддержал идею мужчины. Но, к счастью, таких немного. Большинство решили просветить мужчину и рассказали, что эти полосы - конденсат. Вот только автор ролика в комментариях заявил, что физика - всего лишь прикрытие.

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Метки: Ynews   интересное   краснодар   самолёт   удивительный мир   физика   фото   
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10k
Шурум-бурум 56 минут назад
потом подобные дегенераты рассказывают, как им не пригодилась в жизни школьная физика, химия, алебра, геометрия и т.д.
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4k
Димыч 6 минут назад
Я рядом с Шереметьево живу...рядом с базой распылителей. Ужос.
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12k
Великий Кормчий 21 минуту назад
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247
Сергей Губанов 23 минуты назад
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.....
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7k
КОСТЯН Полчаса назад
"Травят нас. Травят!": житель Краснодара испугался, увидев в небе следы от самолётаПосмотреть
"Травят нас. Травят!": житель Краснодара испугался, увидев в небе следы от самолёта
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1k
manul74 Полчаса назад
постройте еще церквей и мечетей побольше.... царю выгодно иметь тупой народ не умеющий думать. Чтобы до мятежа не додумались.
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160k
☭Cheкаво☭ 41 минуту назад
в этом ТИКТОКЕ толерантном, походу процентов 98 шизойдов-антипрививочников, через эту платформу они и общаются ...и распространяют свою ересь.
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7k
Ivan 42 минуты назад
"Травят нас. Травят!": житель Краснодара испугался, увидев в небе следы от самолётаПосмотреть
"Травят нас. Травят!": житель Краснодара испугался, увидев в небе следы от самолёта
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1k
Андрей Ы. 44 минуты назад
Какое же это распыление вирусов? Это обыкновенный сев озимых. Кто нибудь объясните этому деятелю, а то он от передозировки оциллококцинума загнётся.
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3k
Sam Backet 45 минут назад
вот так и родилась теория заговора о химиотрассах
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1k
сеньор Леонсио 46 минут назад
Конспирология!
Ссылка www.youtube.com
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2k
Sergius SPb 49 минут назад
Химиотрассы, или химтрейлы (англ. chemtrails) теория заговора, согласно которой «оккупационное правительство» тайно распыляет c пассажирских самолётов некие «химикаты». Конспирологи утверждают, что такие самолёты можно узнать по необычным конденсационным следам.
Никаких доказательств реальности существования химиотрасс не существует.

Истоки данного понятия связаны с операцией «Попай» (Operation Popeye), в рамках которой Соединённые Штаты засевали облака над Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом в 1967 1972 годах. Запрет на использование технологий модификации погоды в военных целях сейчас действует в рамках Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду (ENMOD). Эту конвенцию, разработанную по инициативе СССР, ратифицировали, в частности, США, Россия и Китай
https://ru.wikipedia.org/wiki/Химиотрассыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Химиотрассы
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239
Шурман 50 минут назад
Ужас :) я вчера был на рыбалке :) 49 узлов :) волны 8 метров и я мог такое же видео сделать :) ужас это апокалипсис :))) народ что с вами ? деградация идет полным ходом ?
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11k
Majul 53 минуты назад
И ведь они в школе учились так же как и мы все. Когда, и главное как, народ настолько отупел. Буквально до уровня средневековья. Просто позорище.
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16k
Теуш Алексей 53 минуты назад
Надо ещё углубить и расширить реформу образования, и тогда в Бабу-Ягу поверят...
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21k
pssst 53 минуты назад
Самое забавное, что, если распылять с самолета на большой высоте - картинка будет точно такой же.
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29k
Snork Snorkoff 54 минуты назад
Он не краснодарец, он сежепонаехавший, их таких, что в жизни инверсионного следа истребителя не видели у себя в ЦР, полон край.
Ну и да, переезжают чаще всего те, кто не нашел себе места и применения на Родине, а это обычно беспокойные и не самый умные люди ))
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