"Травят нас. Травят!": житель Краснодара испугался, увидев в небе следы от самолёта

Как удивителен мир, когда ты глуп, как сапожок. Когда твой мозг не отягощает ничего, в мире полно чудес! Житель краснодара увидел конденсационные следы от самолётов в небе и решил, что кто-то травит жителей с этих самых самолётов. Ролик он выложил в TikTok, поразив своей догадкой даже эту аудиторию.
Житель Краснодара вышел на улицу и увидел на небе несколько полос. Некоторые были уже широкими, другие узкими. Мужчину это явление поразило - он решил, что таким образом над городом распыляют коронавирус.
«Эти полоски расширяются и захватывают все небо. Вот так. Травят, травят, прям все небо затянуло», — описал происходящее автор видео.
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Как ни странно, но нашлись те, кто поддержал идею мужчины. Но, к счастью, таких немного. Большинство решили просветить мужчину и рассказали, что эти полосы - конденсат. Вот только автор ролика в комментариях заявил, что физика - всего лишь прикрытие.
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Никаких доказательств реальности существования химиотрасс не существует.
Истоки данного понятия связаны с операцией «Попай» (Operation Popeye), в рамках которой Соединённые Штаты засевали облака над Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом в 1967 1972 годах. Запрет на использование технологий модификации погоды в военных целях сейчас действует в рамках Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду (ENMOD). Эту конвенцию, разработанную по инициативе СССР, ратифицировали, в частности, США, Россия и Китай
https://ru.wikipedia.org/wiki/Химиотрассыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Химиотрассы
Ну и да, переезжают чаще всего те, кто не нашел себе места и применения на Родине, а это обычно беспокойные и не самый умные люди ))
Наиболее оптимальными для переезда с Крайнего севере считаются области:
Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Орловская, Брянская, Костромская, Ивановская, Нижегородская, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Вологодская, Курская, Липецкая, Тамбовская.