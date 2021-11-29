"Травят нас. Травят!": житель Краснодара испугался, увидев в небе следы от самолёта

Житель Краснодара вышел на улицу и увидел на небе несколько полос. Некоторые были уже широкими, другие узкими. Мужчину это явление поразило - он решил, что таким образом над городом распыляют коронавирус.

«Эти полоски расширяются и захватывают все небо. Вот так. Травят, травят, прям все небо затянуло», — описал происходящее автор видео.