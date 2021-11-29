Беременная 13-летняя цыганка украла у девушки смартфон

340
1
2
Девушка рассказала в соцсетях о том, что у неё украли новый смартфон в одном из магазинов. Воровкой оказалась 13-летняя беременная цыганка. Юную преступницу удалось поймать на горячем через несколько дней. Однако поводов для радости было мало.
Воровку задержали в ресторане быстрого питания недалеко от места кражи.
Момент кражи смартфона у девушки попал на видео
Подробности произошедшего от потерпевшей
Источник:
Ссылки по теме:
- Несостоявшаяся жертва ДТП совершила неудачную кражу
- Россиянин пытался уйти от ответственности верхом на детской коляске и попал на видео
- Цыганка украла в Москве самокат, но не знала, что его можно отследить по GPS-трекеру
- Хотите стать звездой? Этот рассказ, о том, как это делать не надо: египтянин ограбил стримера и прославился
- В США снежок совершил кражу и был дважды неправ
16
Понравилось16
Новости партнёров