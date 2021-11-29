Беременная 13-летняя цыганка украла у девушки смартфон

Девушка рассказала в соцсетях о том, что у неё украли новый смартфон в одном из магазинов. Воровкой оказалась 13-летняя беременная цыганка. Юную преступницу удалось поймать на горячем через несколько дней. Однако поводов для радости было мало.

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Воровку задержали в ресторане быстрого питания недалеко от места кражи.

Момент кражи смартфона у девушки попал на видео Девушка рассказала в соцсетях о том, что у неё украли новый смартфон в одном из магазинов. Воровкой оказалась 13-летняя беременная цыганка. Юную преступницу удалось поймать на горячем через несколько дней. Однако поводов для радости было мало. 2021-11-29T09:37:07+03:00