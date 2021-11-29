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Беременная 13-летняя цыганка украла у девушки смартфон

Беременная 13-летняя цыганка украла у девушки смартфон (1 фото + 2 видео)

Автор:
29 ноября 2021 09:37
Сообщество : Криминал
Метки: видео   вор   воровство   кража   смартфон   цыганка   
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Девушка рассказала в соцсетях о том, что у неё украли новый смартфон в одном из магазинов. Воровкой оказалась 13-летняя беременная цыганка. Юную преступницу удалось поймать на горячем через несколько дней. Однако поводов для радости было мало.
Воровку задержали в ресторане быстрого питания недалеко от места кражи.

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Метки: видео   вор   воровство   кража   смартфон   цыганка   
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Alex 37 минут назад
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Вася Полчаса назад
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