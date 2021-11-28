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Электронные паспорта в России с 2022 года

Электронные паспорта в России с 2022 года (1 фото)

Автор:
28 ноября 2021 12:27
Метки: Россия   паспорт   прогресс   электронный паспорт   
505
1

Проект введения электронных паспортов обсуждается уже довольно долго, но его запуск запланирован уже до конца 2022 года в трех субъектах Федерации. Предположительно ими станут Москва, Московская область и Республика Татарстан. На остальной части страны смарт-паспорта планируется выдавать с 1 июля 2023 года.

На заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что новые умные паспорта будут выдаваться в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.

Преимущества и недостатки смарт-паспортов

К плюсам стоит отнести компактность новой разновидности документа, удостоверяющего личность. Более этого, документ поместится в паспорте или кошельке. В отличие от бумажного паспорта, электронный будет долговечным, так как он не порвется, не промокнет и не помнется. Разве что человек его потеряет.

Кроме этого, в новом документе будет содержаться информация о СНИЛСЕ, водительском удостоверении, ИНН, медицинском полисе. При этом, электронный паспорт будет иметь множество степеней защиты. Также правительство планирует создать документ в виде мобильного приложения. Что касается самой карточки, то при ее производстве будут применяться исключительно отечественный компоненты, а именно чип, программное обеспечение и криптоалгоритм. Среди недостатков стоит выделить риск утраты документа, вероятность взлома, сложность применения пожилыми людьми, а также высокую цену документа.

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Особенности нового паспорта

Электронный документ будет иметь некоторые особенности. Так, его будут выпускать в двух видах. Основной документ – это пластиковая карта с чипом, которая напоминает водительское удостоверение. Срок действия такого паспорта составляет 10 лет.


Продвинутые граждане смогут пользоваться паспортом в формате мобильного приложения. При этом, при помощи приложения и электронной подписи можно будет совершать множество операций. Например, предъявлять паспорт в аэропорту, на ж/д вокзале и т.д.


Что касается информации, которая будет содержаться в электронном паспорте, то к ней относится ФИО лица, место и дата его рождения, личная подпись, срок действия документа, а также его номер.


Как получить смарт-паспорт

Получить электронный паспорт можно будет в миграционном отделе МВД. Данные отделы будут располагаться в территориальных подразделениях МВД, но со временем их должны включить и в МФЦ. Исходя из этого, гражданам необходимо будет обращаться в МВД или МФЦ. При этом, причиной обращения может быть необходимость в замене бумажного документа или же подача заявки по собственному желанию.

Стоимость электронного документа пока что неизвестна. Однако на переход с бумажных носителей на электронные государство планирует потратить примерно 114 млрд руб. и данные средства предполагается вернуть путем взыскания государственной пошлины.

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Метки: Россия   паспорт   прогресс   электронный паспорт   
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5k
ZmeyUA 3 часа назад
На Украине уже ХЗ сколько лет такие. Уже им даже дизайн меняли.
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1k
Алексей Попов Полчаса назад
Лишь бы сайт с паспортными данными не был бы похож на рукожопские госуслуги, а то стремно как-то - "извините, сервис временно недоступен, нет такого гражданина..." :-)
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14k
Роберт Шекли 47 минут назад
Хорошая новость, а то расплодили кучу документов
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54
Golos 2 часа назад
Ну сейчас начнется волна вони от недоразвитых, таких всегда напрягает что то новое. Они не понимают что это, но всегда против. И причин придумают тысячу что бы не получать паспорт. Начнется политическая движуха. А слово "ЧИП" магически действует на недоразвитый мозг.
Это первое что пришло в воспаленную голову автора-"Среди недостатков стоит выделить риск утраты документа, вероятность взлома, сложность применения пожилыми людьми, а также высокую цену документа." Особенно удивляет возможность "потерять" и забота о пожилых.
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2k
PbIBOK 3 часа назад
Взыщут госпошлину ещё и с профитом...
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 4 часа назад
>> но его запуск запланирован уже до конца 2022 года
--
Тут ключевое слово "запланирован" :-)

А кто нить ещё помнит - сколько лет ходили с паспортами несуществующей страны ? У меня дружбан ещё и на улице жил,которую переименовали :-)
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50k
Daniel Rumiantsev 4 часа назад
документ поместится в паспорте или кошельке
отлично.

штука, конечно, хорошая, но все данные в одном месте? ждем продажи баз данных, обязательно будет и скорее рано, чем поздно
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363
Mixan 4 часа назад
паспорта с QR кодом обязательным ? И привязанным телефоном ..раздолье мошенникам будет и всяким рекламодателям
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