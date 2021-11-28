Электронные паспорта в России с 2022 года

На заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что новые умные паспорта будут выдаваться в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.



Преимущества и недостатки смарт-паспортов

К плюсам стоит отнести компактность новой разновидности документа, удостоверяющего личность. Более этого, документ поместится в паспорте или кошельке. В отличие от бумажного паспорта, электронный будет долговечным, так как он не порвется, не промокнет и не помнется. Разве что человек его потеряет.



Кроме этого, в новом документе будет содержаться информация о СНИЛСЕ, водительском удостоверении, ИНН, медицинском полисе. При этом, электронный паспорт будет иметь множество степеней защиты. Также правительство планирует создать документ в виде мобильного приложения. Что касается самой карточки, то при ее производстве будут применяться исключительно отечественный компоненты, а именно чип, программное обеспечение и криптоалгоритм. Среди недостатков стоит выделить риск утраты документа, вероятность взлома, сложность применения пожилыми людьми, а также высокую цену документа.



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Особенности нового паспорта

Электронный документ будет иметь некоторые особенности. Так, его будут выпускать в двух видах. Основной документ – это пластиковая карта с чипом, которая напоминает водительское удостоверение. Срок действия такого паспорта составляет 10 лет.

Продвинутые граждане смогут пользоваться паспортом в формате мобильного приложения. При этом, при помощи приложения и электронной подписи можно будет совершать множество операций. Например, предъявлять паспорт в аэропорту, на ж/д вокзале и т.д.

Что касается информации, которая будет содержаться в электронном паспорте, то к ней относится ФИО лица, место и дата его рождения, личная подпись, срок действия документа, а также его номер.

Как получить смарт-паспорт

Получить электронный паспорт можно будет в миграционном отделе МВД. Данные отделы будут располагаться в территориальных подразделениях МВД, но со временем их должны включить и в МФЦ. Исходя из этого, гражданам необходимо будет обращаться в МВД или МФЦ. При этом, причиной обращения может быть необходимость в замене бумажного документа или же подача заявки по собственному желанию.



Стоимость электронного документа пока что неизвестна. Однако на переход с бумажных носителей на электронные государство планирует потратить примерно 114 млрд руб. и данные средства предполагается вернуть путем взыскания государственной пошлины.