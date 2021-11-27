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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Высоцкий на вечеринке у французского журналиста Макса Леона, там он познакомились с Мариной Влади, 1967 год
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Будущая мега-звезда мирового кинематографа. А пока… 1952 год, Нью-Йорк, счастливое, сытое детство без войн и революций
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Мириам Луиза Ротшильд, эколог, садовод и энтомолог, почетный доктор восьми университетов, включая Оксфорд и Кембридж и просто королева блох.
В историю науки вошла как «Королева блох» потому что первой изучила механизм прыжка этих насекомых. Кроме того, она была автором шести томов «Каталога Ротшильдовской коллекции блох в Британском музее», которую когда-то собрал ее отец Чарльз Ротшильд.
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Туристический «Икарус-255» модели кабриолет, единственный в Советском Союзе. Работал в поздние брежневские годы в Сочи.
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Прохожие на Невском проспекте. Аничков мост 1900-10-е гг. Фотограф Альфред Эберлинг. Собрание В. А. Никитина
40.
Космический корабль "Буран" перевозят на пусковую площадку в 1988 году. Первый запуск корабля состоялся в том же году. Он успешно облетел Землю без экипажа. Силища!
Из-за развала СССР "Буран" больше не использовался. В 2002 году во время урагана крыша ангара, в котором находился космический корабль, рухнула. Погибли восемь человек, "Буран" был разрушен.
Авторский пост
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