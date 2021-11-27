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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
27 ноября 2021 23:16
Метки: история   ретро   фото   
768
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Метки: история   ретро   фото   
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15  комментариев
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12k
Вася 10 часов назад
последняя фотография знаковая. Даже перед смертью, СССР умудрился показать огромный потенциал, заложенный в умах и возможностях той страны.. А сегодня из каждого утюга пищат чуть не каждый день про "лунную миссию", но молчат о "Буране". А если и упоминают, то только обсирая "тоталитарный режым"
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6k
AIRON_FIRST 8 минут назад
Комментарий к фото
это римская "V" - 5 минут))))
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1k
Jeugeny Tretyakov Полчаса назад
Комментарий к фото
Ссылка www.youtube.com
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410
Mixan 47 минут назад
Очень нравится пост "Ретро фото" ,всегда с удовольствием просматриваю ..Спасибо автор и почаще бы такое ,по возможности !
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278
Юденич 2 часа назад
Комментарий к фото
Водку успели спрятать.
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278
Юденич 2 часа назад
Комментарий к фото
Не хватало голубых увековечивать.
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278
Юденич 2 часа назад
Комментарий к фото
Не узнал. Кто это?
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709
BHU1004 3 часа назад
За описания надо аффтару ложкой вынуть глаз и нассать в глазницу!
Узнал лишь пугачеву с дочкой-крокодилом и шэр. (про высоцкого и так ясно)
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6k
newegg 7 часов назад
Ленинград, 1958
Фото американского профессионального фотографа Джона Шульца.
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4k
Fishki_surfer 8 часов назад
>>> А какой документ нужно было предъявлять?

Если дело в Москве, то визитку москвича.
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