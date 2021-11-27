Человек на войне

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Будни Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Подписи от авторов фото.
Подписи от авторов фото.
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3.
Раздача противогазов на площади Маяковского в Москве
23 июня 1941 - 30 сентября 1941
Шайхет Аркадий Самойлович
23 июня 1941 - 30 сентября 1941
Шайхет Аркадий Самойлович
13.
Южный фронт. Район города Шахты. Бронебойщики капитана Камкина в бою за Донбасс
1942 год
Егоров Анатолий Васильевич
1942 год
Егоров Анатолий Васильевич
14.
Летчицы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка у фронтовой землянки
сентябрь 1943
Халдей Евгений Ананьевич
сентябрь 1943
Халдей Евгений Ананьевич
16.
Юный партизан-разведчик Петр Гурко из отряда «За власть Советов» награждается медалью «За отвагу»
апрель - октябрь 1942
Трахман Михаил Анатольевич
апрель - октябрь 1942
Трахман Михаил Анатольевич
35.
Демобилизованные девушки-военнослужащие отправляются на Родину первым эшелоном
июнь 1945
Марков-Гринберг Марк Борисович
июнь 1945
Марков-Гринберг Марк Борисович
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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П.С. Рожденный в СССР - родом из Латвии - по паспорту поляк - но в душе советский человек.