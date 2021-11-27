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Человек на войне

Человек на войне (38 фото)

Автор:
27 ноября 2021 21:21
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
778
38
Будни Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Подписи от авторов фото.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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1k
TruckerOrphan 44 минуты назад
А мне всегда, почему то, солдат-победитель в той войне представляется именно таким как на этом фото - простой мужик.
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50k
smakido Минуту назад
Хотелось бы ещё раз выразить благодарность и низко поклониться фронтовым фотографам, операторам и корреспондентам.Ведь,собственно говоря, мы видели ту войну, запечатленную объективами фотоаппаратов и кинокамер.
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267
Андрей Потапов 14 минут назад
редко пишу коменты - но могу сказать одно - СПАСИБО ! побольше фото - надо помнить ! Надо знать чем и кем оплачена ПОБЕДА !
П.С. Рожденный в СССР - родом из Латвии - по паспорту поляк - но в душе советский человек.
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259
Cаня 51 минуту назад
Побольше-бы таких постов.
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82k
Taras Kozalupko Час назад
Это к "либеральному" - "одна винтовка на троих"
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