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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-27

Смешные комментарии из социальных сетей-27 (31 фото)

Автор:
27 ноября 2021 14:54
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
1771
31
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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60  комментариев
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26k
Мойша 2 часа назад
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Очень требуются опытные низкооплачиваемые профессионалы.
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3k
PLT LDR 3 минуты назад
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В чём весь молодецкая? В ясаке? Вот и княже говорит, что в ясаке
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3k
Mimik 4 минуты назад
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Жопа на костре? Отличный челлендж
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3k
Дмитрий 9 минут назад
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Так. Болгарин один.
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2k
Pechenegiatakuyt Полчаса назад
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Расшатывать нужно
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3k
Иван Полчаса назад
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Ну и зачем тогда идти?
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2k
Peter Griffin Полчаса назад
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Плюнул-приложил-здоров.
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14k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
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и вдруг темнота и титры пошли. Как странно, в кино вроде не собирался.
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14k
Андрей Ватрушкин 36 минут назад
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Хороший заход, возьму в копилку.
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2k
Pechenegiatakuyt 37 минут назад
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Так и жили они душа в душу [мат]и мозга
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13k
куджо 39 минут назад
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ООО, я думал только клеймор на свете только есть
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14k
Андрей Ватрушкин 40 минут назад
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14k
Андрей Ватрушкин 52 минуты назад
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Тогда ожидали Конец света, поэтому счет годов велся с убыванием.
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14k
Андрей Ватрушкин 53 минуты назад
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Ссылка youtu.be
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9k
Владимир 56 минут назад
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Ссылка www.youtube.com
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14k
Андрей Ватрушкин 56 минут назад
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Вдруг на бегу сломала ключицу.
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257
Анфиса Доль 58 минут назад
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Написано по украински
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20k
Ego sum qui sum Час назад
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Влади мир Кири ллович Хри стов (25 февраля 1949, Широкино, Сталинская область, УССР, СССР 24 декабря 2020, Москва[1]) российский предприниматель, владелец и председатель совета директоров одной из крупнейших золотодобывающих компаний России ПАО «Сусуманзолото». На 2020-й год с состоянием $500 млн занимал 192-е место в рейтинге журнала Forbes 200 богатейших бизнесменов России
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30k
ACU900 Час назад
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А мыло эти фашисты от куда берут?
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3k
RomaXz Час назад
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Что за бред
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24k
Владимир 2 часа назад
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Я засыпал, укрывшись ковриком.. Правда дело было не в режиме, а просто пить надо меньше.
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