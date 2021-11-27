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Новое средневековье

Новое средневековье (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2021 13:38
Метки: СССР   новое   средневековье   
904
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По сравнению с двадцатым веком мы живем в медленном-медленном времени.

Мелькнула сейчас перед глазами песня с концерта группы Oasis 1996 года.
Песня неплохая, хотя и ничего особенного, но дело не в этом.


А дело в том, что и само изображение с того концерта - качество, что ли, кадра, - такое, что все это могло быть снято вчера, и песню эту могли написать буквально вчера, и никому бы не показалось, что она старомодна, и все прически, рубашки, музыкальные инструменты, устройство сцены и стиль поведения на этом видео 25 лет назад - все возможно сейчас.

Не изменилось ни-че-го.

А что такое были эти 25 лет, если опрокинуть их назад, скажем, из моего детства?

Это были Элвис, Мэрилин Монро, Хрущев, де Голль, молоденькие битлы в костюмчиках, Гагарин, наконец.

Космического размера дистанция отделяла их от времени группы Depeche Mode, Чумака, заряжающего воду, и Съезда народных депутатов.

И не в смысле масштаба, таланта или нашего к ним отношения, а просто - все поменялось.
Не перепутаешь.

А теперь - стоп-машина.

×
×

Время сбросило скорость так, словно бы модные урбанисты окружили его своими светофорами, велосипедистами, загнали на однополосные улицы, и только респираторы, разбросанные по дому, напоминают о том, что мы все-таки уже давно живем в двадцать первом веке.

Время замедлилось с распадом СССР


1996 отличался от 1989 на столетие. А 2021 не отличается от 1998 ничем фактически.
Хрущев и Гагарин это для 1990 года седая древность, другие люди в другом мире, а 1996 год для нас сейчас - ну, гаджеты поменялись.


Нынешний застой покруче брежневского. Тем более, что он сейчас не совковый только, а глобальный, общемировой. Это и называется - новое средневековье.


Техника доставки улучшилась фантастически, при практически неизменном доставляемом.


Помню по детству начала 1980-х гг. - передачи и фильмы конца 1960-х гг. казались нам, детям, полной архаикой., а ведь это всего 13-14 лет назад (ну как сейчас 2008 год),  в детстве, в 80х, по ТВ показывают какой-нибудь "древний" фильм, я кричу: "Пап! А это в какие годы снимали?".


А он: "После войны.." А для папы моего период "После войны" длился по начало 60х.
Ааа, "после войны", начало 60х.. это, и правда, как выше пишут, архаика.
Ведь тогда, лет 20 назад, еще и уклад жизни был полудеревенский..
А что такое теперь "двадцать лет назад"?
Это начало 00х, та же "современная жизнь", что и сейчас, только без обязательного интернета и обязательного мобильника.
От 1982 года отсчитать 41 год - это 1941 год, для нас тогда это была полная древность, совершенно далекая.
Смотреть кинохронику того времени было классно, но это невозможно было прочувтствовать как своё. Включаешь плохой фильм 2000 года - можно спутать с сегодняшним. Включаешь хороший фильм 2000 года - можно спутать с сегодняшним.
В литературе это особенно заметно. 20 лет и ничего не случилось. Перестроечная и 2000х тысячные есть разница , а 2000 и 2021 никакой. Один большой никакой текст.


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Метки: СССР   новое   средневековье   
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27  комментариев
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4k
ron 5 часов назад
Проблема видится мне несколько в ином свете. 30 лет назад много сил и средств вкладывались в РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Сейчас - в ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
Никому не приходило в голову, что лет через ...дцать мы не сможем улететь в космос, даже если очень захотим? Что закончатся залежи какого-нибудь германия-рубидия-стронция и т.д., бездумно потраченного на всё новые и новые модели телефонов и бытовой техники? На новые модели автомобилей, умышленно выпускаемых по программе сниженных сроков эксплуатации, чтобы покупатель не задерживался, покупал новые... Ресурсы планеты не бесконечны.
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471
Олег 2 минуты назад
Тяжелые времена порождают сильных людей. Сильные люди порождают хорошие времена. Хорошие времена порождают слабых людей. Слабые люди порождают тяжелые времена. Вот такая вот цикличность, каждый раз на новом уровне. А вообще то темпы технического прогресса конечно впечатляют только вот общественно-социальное развитие сильно отстает. Как правильно заметили комментаторы мы сегодня переживаем эпоху потребления но не развития. Хотелось бы ошибиться. Буду только рад.
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10k
Шурум-бурум 3 часа назад
нужда заставляет общество развиваться и совершенствоваться, а сытость порождает леность, которая приводит к деградации и разврату
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29k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Вы просто не замечаете. Замедлился уровень предоставления комфорта вашим жопанькам. Так это посто потому что больше уже некуда. Все сыты, все одеты, у каждого на ладони устройство открывающее доступ ко всем знаниям мира, на котором вы смотрите сиськи и котиков.

А между тем..
https://nauka.tass.ru/nauka/13036647https://nauka.tass.ru/nauka/13036647
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7k
Ivan 4 часа назад
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2k
aleksander 5 часов назад
Обычное нытьё старого пердуна - раньше было лучше. Когда мозг уже законсервировался и не в состоянии воспринимать ритм и пульс жизни.
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49k
doker 5 часов назад
Вань, только заметил, что мы катимся назад? Я это понял 20 лет назад.

Есть мировой сюзерен и куча местечковых баронов, которые грызутся за кость.
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23k
Виталий Кот 5 часов назад
глубоко,где нарыл?
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3k
RomaXz 5 часов назад
Автор, может стоит выехать из леса?
Посмотреть, как мобильная связь развилась, как улучшилась абсолютно любая техника.
Те же фильмы новые посмотреть. Не знаю, как можно спутать их со старыми. Если конечно, не смотреть их на древнем выпуклом телике.
За 20 лет мир заметно шагнул вперёд. Как это можно не видеть ?
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