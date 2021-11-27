



А дело в том, что и само изображение с того концерта - качество, что ли, кадра, - такое, что все это могло быть снято вчера, и песню эту могли написать буквально вчера, и никому бы не показалось, что она старомодна, и все прически, рубашки, музыкальные инструменты, устройство сцены и стиль поведения на этом видео 25 лет назад - все возможно сейчас.

Не изменилось ни-че-го.



А что такое были эти 25 лет, если опрокинуть их назад, скажем, из моего детства?

Это были Элвис, Мэрилин Монро, Хрущев, де Голль, молоденькие битлы в костюмчиках, Гагарин, наконец.

Космического размера дистанция отделяла их от времени группы Depeche Mode, Чумака, заряжающего воду, и Съезда народных депутатов.

И не в смысле масштаба, таланта или нашего к ним отношения, а просто - все поменялось.

Не перепутаешь.



А теперь - стоп-машина.



×

×

Время сбросило скорость так, словно бы модные урбанисты окружили его своими светофорами, велосипедистами, загнали на однополосные улицы, и только респираторы, разбросанные по дому, напоминают о том, что мы все-таки уже давно живем в двадцать первом веке.



Время замедлилось с распадом СССР



1996 отличался от 1989 на столетие. А 2021 не отличается от 1998 ничем фактически.

Хрущев и Гагарин это для 1990 года седая древность, другие люди в другом мире, а 1996 год для нас сейчас - ну, гаджеты поменялись.



Нынешний застой покруче брежневского. Тем более, что он сейчас не совковый только, а глобальный, общемировой. Это и называется - новое средневековье.



Техника доставки улучшилась фантастически, при практически неизменном доставляемом.



Помню по детству начала 1980-х гг. - передачи и фильмы конца 1960-х гг. казались нам, детям, полной архаикой., а ведь это всего 13-14 лет назад (ну как сейчас 2008 год), в детстве, в 80х, по ТВ показывают какой-нибудь "древний" фильм, я кричу: "Пап! А это в какие годы снимали?".



А он: "После войны.." А для папы моего период "После войны" длился по начало 60х.

Ааа, "после войны", начало 60х.. это, и правда, как выше пишут, архаика.

Ведь тогда, лет 20 назад, еще и уклад жизни был полудеревенский..

А что такое теперь "двадцать лет назад"?

Это начало 00х, та же "современная жизнь", что и сейчас, только без обязательного интернета и обязательного мобильника.

От 1982 года отсчитать 41 год - это 1941 год, для нас тогда это была полная древность, совершенно далекая.

Смотреть кинохронику того времени было классно, но это невозможно было прочувтствовать как своё. Включаешь плохой фильм 2000 года - можно спутать с сегодняшним. Включаешь хороший фильм 2000 года - можно спутать с сегодняшним.

В литературе это особенно заметно. 20 лет и ничего не случилось. Перестроечная и 2000х тысячные есть разница , а 2000 и 2021 никакой. Один большой никакой текст.