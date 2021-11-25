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Тест построен по первому фильму, который на самом деле оказался четвёртым в космической саге "Звёздные войны". Вопросы несложные, поэтому если вы внимательно смотрели картину, то с лёгкостью пройдёте данный тест.
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Метки: Звёздные войны Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза Тесты кинотесты тест тесты по Звёздным войнам тесты по фантастическим фильмам тесты по фильмам девяностых
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