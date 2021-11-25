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Тест по фильму "Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза"

Тест по фильму "Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза"

Автор:
25 ноября 2021 12:11
Сообщество : Кино
Метки: Звёздные войны   Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза   Тесты   кинотесты   тест   тесты по Звёздным войнам   тесты по фантастическим фильмам   тесты по фильмам девяностых   
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Тест построен по первому фильму, который на самом деле оказался четвёртым в космической саге "Звёздные войны". Вопросы несложные, поэтому если вы внимательно смотрели картину, то с лёгкостью пройдёте данный тест.
Нарушение связи может означать только одно...
1/8Нарушение связи может означать только одно...
Где расположены города гунганов?
2/8Где расположены города гунганов?
Что такое "Бонго"?
3/8Что такое "Бонго"?
Что это за страшный дяденька?
4/8Что это за страшный дяденька?
Что сломалось на корабле беглецов?
5/8Что сломалось на корабле беглецов?
Почему Совет джедаев не дал разрешение на обучение Энакина?
6/8Почему Совет джедаев не дал разрешение на обучение Энакина?
Кто взорвал главный командный центр Торговой федерации, обездвижив её армию?
7/8Кто взорвал главный командный центр Торговой федерации, обездвижив её армию?
Кто стал обучать Энакина?
8/8Кто стал обучать Энакина?

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Метки: Звёздные войны   Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза   Тесты   кинотесты   тест   тесты по Звёздным войнам   тесты по фантастическим фильмам   тесты по фильмам девяностых   
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