Разговор о Сталинграде

Однажды в годовщину операции "Уран", завершившей окружение немецких войск под Сталинградом, Георгий пил пиво с немецкими туристами на пляже в Хургаде.
В небе развевались российский и немецкий флаги. Любезное обеим народам пиво лилось рекой. "А что русские думают о Сталинграде?" - спросил немецкий старичок. "Они думают, что там вермахту основательно вломили" - радушно ответил Георгий. Немецкое сообщество сильно напряглось.
"А нет ли сочувствия к нашим мальчикам, погибшим в русских снегах? Они шли туда подневольно". "Да ладно" - удивился Георгий. - "Ваши ребятки из вермахта ломились к нам, словно им сосисками путь выложили. И что-то никто особенно не жалел и не огорчался. И деревень наших до хрена сожгли. Какое тут сочувствие? Они стали огорчаться, лишь когда помёрзли". Повисло молчание. Пиво замерло в бокалах. У кораллов психовали рыбки.
"Но они были так молоды..." - сказал еще один немец. "Плевать" - флегматично ответил Георгий. "Это Гитлер виноват!" - возвысил голос немецкий пенсионер. "Согласен, - кивнул Георгий. - Гитлер вообще подлец и полное нацистское говнище. Но поддерживали ли его немцы?". "Ошибочно поддерживали" - нехотя согласились немцы. - "Он всем голову задурил". "Ну пока мы вермахт мочить не начали, он был очень популярен" - ласково заметил Георгий. Немцы почувствовали, что попадают в окружение в Хургаде: и тут тоже появятся русские снега и Сталинград.
"Выпьем за дружбу русских и немцев!" - горячо воскликнул один старичок. - Когда русские и немцы ссорятся, всем вокруг плохо. Не будем больше воевать, русские храбрый и сильный народ!". Георгий согласился и немедленно выпил. "Я тоже предлагаю тост, - нежно улыбнулся Георгий, аки разведчик из известного фильма. - Господа, сегодня такой интересный день. Давайте выпьем за победу над нацизмом. За НАШУ победу!". Немецкий народ неожиданно согласился с Георгием.
И все дружно выпили.
Рыбки в Красном море тихо выдохнули.
(с) Zотов
Источник:
- "Ты в кого превратился?": разговор матери с сыном о Великой Отечественной войне закончился скандалом
- Сегодня в ВС РФ празднуют День ракетных войск и артиллерии
- Легенда заброшенного Санкт- Петербурга - завод «Красный Треугольник»
- "У меня вся жизнь плохая!": в Питере таксист устроил истерику из-за низкой стоимости поездки
- Названы в честь Сталинграда
Понравилось57
Хотя, согласен, лучше дружить. Немцы, практически единственная нация, которая эмигрировав в Россию, стала воспринимать ее, как свою Родину.
Современная российская армия ни одну современную войну не выиграет, ибо она разложена, деморализована и коррумпирована. Ее апофеоз, ее сущность - это фактор Шамсутдинова.
Но ватно-совковая прослойка забывает как она подобострастно улыбалась, и кланялась, получая гуманитарную помощь от тех же проклятых немцев и американцев, которые не дали ей сдохнуть от голода после развала Совка. Сегодня, разожравшись, обнаглев, российская вата ковыряется в зубах, сплевывая в сторону бывших меценатов, и срыгивая, трясет дряблым алкоголическим кулачком, мол, помните, боши проклятые, можем повторить!
Дело в том, что безмозглая вата - это ядерный электорат всяких фюреров, спасителей, вождей, отцов нации, галерных рабов и прочих, неважно, носивших фамилии Гитлера, Сталина, Тито, Муссолини, Чаушеску, Пол Пота, и прочих социалистов-марксистов.
Как правило, похмелье и протрезвление после таких спасителей бывает очень горькое: голод, развал, и раскол.
Кстати, ни один продукт из этой гумантирки не брал)) просто из за принципа.
А теперь расскажи о победах самой мощной шумерской армии на континенте. Почему "самые мощные" до сих пор не победили "разложеную, деморализованую и коррумпированую." Есть ответ?