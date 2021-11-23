Разговор о Сталинграде

В небе развевались российский и немецкий флаги. Любезное обеим народам пиво лилось рекой. "А что русские думают о Сталинграде?" - спросил немецкий старичок. "Они думают, что там вермахту основательно вломили" - радушно ответил Георгий. Немецкое сообщество сильно напряглось.

"А нет ли сочувствия к нашим мальчикам, погибшим в русских снегах? Они шли туда подневольно". "Да ладно" - удивился Георгий. - "Ваши ребятки из вермахта ломились к нам, словно им сосисками путь выложили. И что-то никто особенно не жалел и не огорчался. И деревень наших до хрена сожгли. Какое тут сочувствие? Они стали огорчаться, лишь когда помёрзли". Повисло молчание. Пиво замерло в бокалах. У кораллов психовали рыбки.

"Но они были так молоды..." - сказал еще один немец. "Плевать" - флегматично ответил Георгий. "Это Гитлер виноват!" - возвысил голос немецкий пенсионер. "Согласен, - кивнул Георгий. - Гитлер вообще подлец и полное нацистское говнище. Но поддерживали ли его немцы?". "Ошибочно поддерживали" - нехотя согласились немцы. - "Он всем голову задурил". "Ну пока мы вермахт мочить не начали, он был очень популярен" - ласково заметил Георгий. Немцы почувствовали, что попадают в окружение в Хургаде: и тут тоже появятся русские снега и Сталинград.

"Выпьем за дружбу русских и немцев!" - горячо воскликнул один старичок. - Когда русские и немцы ссорятся, всем вокруг плохо. Не будем больше воевать, русские храбрый и сильный народ!". Георгий согласился и немедленно выпил. "Я тоже предлагаю тост, - нежно улыбнулся Георгий, аки разведчик из известного фильма. - Господа, сегодня такой интересный день. Давайте выпьем за победу над нацизмом. За НАШУ победу!". Немецкий народ неожиданно согласился с Георгием.

И все дружно выпили.

Рыбки в Красном море тихо выдохнули.

(с) Zотов