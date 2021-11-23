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Разговор о Сталинграде

Разговор о Сталинграде (2 фото)

Автор:
23 ноября 2021 22:55
Метки: воойна   разговор   сталинград   
1274
2

Однажды в годовщину операции "Уран", завершившей окружение немецких войск под Сталинградом, Георгий пил пиво с немецкими туристами на пляже в Хургаде.

В небе развевались российский и немецкий флаги. Любезное обеим народам пиво лилось рекой. "А что русские думают о Сталинграде?" - спросил немецкий старичок. "Они думают, что там вермахту основательно вломили" - радушно ответил Георгий. Немецкое сообщество сильно напряглось.

"А нет ли сочувствия к нашим мальчикам, погибшим в русских снегах? Они шли туда подневольно". "Да ладно" - удивился Георгий. - "Ваши ребятки из вермахта ломились к нам, словно им сосисками путь выложили. И что-то никто особенно не жалел и не огорчался. И деревень наших до хрена сожгли. Какое тут сочувствие? Они стали огорчаться, лишь когда помёрзли". Повисло молчание. Пиво замерло в бокалах. У кораллов психовали рыбки.

"Но они были так молоды..." - сказал еще один немец. "Плевать" - флегматично ответил Георгий. "Это Гитлер виноват!" - возвысил голос немецкий пенсионер. "Согласен, - кивнул Георгий. - Гитлер вообще подлец и полное нацистское говнище. Но поддерживали ли его немцы?". "Ошибочно поддерживали" - нехотя согласились немцы. - "Он всем голову задурил". "Ну пока мы вермахт мочить не начали, он был очень популярен" - ласково заметил Георгий. Немцы почувствовали, что попадают в окружение в Хургаде: и тут тоже появятся русские снега и Сталинград.

"Выпьем за дружбу русских и немцев!" - горячо воскликнул один старичок. - Когда русские и немцы ссорятся, всем вокруг плохо. Не будем больше воевать, русские храбрый и сильный народ!". Георгий согласился и немедленно выпил. "Я тоже предлагаю тост, - нежно улыбнулся Георгий, аки разведчик из известного фильма. - Господа, сегодня такой интересный день. Давайте выпьем за победу над нацизмом. За НАШУ победу!". Немецкий народ неожиданно согласился с Георгием.

И все дружно выпили.

Рыбки в Красном море тихо выдохнули.

(с) Zотов

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Метки: воойна   разговор   сталинград   
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Сергей Сергеев 9 часов назад
Но прощать и забывать то, что творили немцы у нас, нельзя.
Хотя, согласен, лучше дружить. Немцы, практически единственная нация, которая эмигрировав в Россию, стала воспринимать ее, как свою Родину.
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aolti 4 часа назад
Кстати, очень интересная аналогия - сегодня Владимир Путин развязывает мелкие войны и аннексии с бывшими собратьями по несчастью вопреки международным договоренностям, и большая часть ватно-совкового населения, привыкшего к нищете и раболепию откровенно этим восхищается, совсем как немецкая патриотическая реваншистская вата второй половины тридцатых годов XX века
Современная российская армия ни одну современную войну не выиграет, ибо она разложена, деморализована и коррумпирована. Ее апофеоз, ее сущность - это фактор Шамсутдинова.
Но ватно-совковая прослойка забывает как она подобострастно улыбалась, и кланялась, получая гуманитарную помощь от тех же проклятых немцев и американцев, которые не дали ей сдохнуть от голода после развала Совка. Сегодня, разожравшись, обнаглев, российская вата ковыряется в зубах, сплевывая в сторону бывших меценатов, и срыгивая, трясет дряблым алкоголическим кулачком, мол, помните, боши проклятые, можем повторить!
Дело в том, что безмозглая вата - это ядерный электорат всяких фюреров, спасителей, вождей, отцов нации, галерных рабов и прочих, неважно, носивших фамилии Гитлера, Сталина, Тито, Муссолини, Чаушеску, Пол Пота, и прочих социалистов-марксистов.
Как правило, похмелье и протрезвление после таких спасителей бывает очень горькое: голод, развал, и раскол.
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tamin 8 часов назад
Надо отдать должное. При разговоре с немцем, если спросить его что он думает о фашизме, глаза становятся пустыми и он как заговоренный скажет, что это вина страны, что нам очень стыдно, это бла бла бла в разных вариациях.
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