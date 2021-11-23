В Жигулёвске вооруженные топором мать и сын попытались ограбить офис микрозаймов

К счастью, "старуха-процентщица" смогла дать налетчикам отпор.
В Жигулёвске разбойная семейка с топором попыталась ограбить офис микрозаймов, но заработала себе лишь продолжительные тюремные сроки. В ролике с камеры наблюдения видно, как женщина в маске после непродолжительной беседы достаёт из-за спины топор и начинает бить обухом сотрудницу кредитной организации. К счастью, всё это время сынуля в нерешительности стоял позади матери и не вмешивался. Это и спасло работницу офиса. Ей удалось вырвать из рук нападавшей топор, после чего неудавшиеся "Раскольниковы" сбежали с места преступления.
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Полицейские уже задержали грабителей. Обоим предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК "Разбой". Мать и сын находятся под стражей.
Можно предположить, что женщина пришла в офис, чтобы вернуть деньги нерадивого сыночка, который понабрал там кредитов. История, конечно, печальная, но судья вряд ли прослезится и оправдает семейку.
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Синопсис ремейка: студент измельчал, сонимармеладовы окрепли, старухипроцентщицы помолодели, вот что ЗОЖ делает с вегами.
- Я такой смелый, что топор по объявлению покупал!
- Ну и что тут смелого?
- А ты бы согласился на встречу с незнакомцем, на которую ты придешь с деньгами, а он с топором?
https://rg.ru/2021/09/08/reg-cfo/kakie-kompensacii-moralnogo-vreda-prisuzhdaiut-zhertvam-dtp.htmlhttps://rg.ru/2021/09/08/reg-cfo/kakie-kompensacii-moralnogo-vreda-prisuzhdaiut-zhertvam-dtp.html
Взял кредит и вернул деньги, вроде так должно работать и без топора.