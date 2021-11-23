В Жигулёвске вооруженные топором мать и сын попытались ограбить офис микрозаймов

В Жигулёвске разбойная семейка с топором попыталась ограбить офис микрозаймов, но заработала себе лишь продолжительные тюремные сроки. В ролике с камеры наблюдения видно, как женщина в маске после непродолжительной беседы достаёт из-за спины топор и начинает бить обухом сотрудницу кредитной организации. К счастью, всё это время сынуля в нерешительности стоял позади матери и не вмешивался. Это и спасло работницу офиса. Ей удалось вырвать из рук нападавшей топор, после чего неудавшиеся "Раскольниковы" сбежали с места преступления.