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В Жигулёвске вооруженные топором мать и сын попытались ограбить офис микрозаймов

В Жигулёвске вооруженные топором мать и сын попытались ограбить офис микрозаймов (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 11:55
Сообщество : Криминал
Метки: Жигулёвск   видео   микрозаймы   нападение   разбойное нападение   топор   
1085
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К счастью, "старуха-процентщица" смогла дать налетчикам отпор.

В Жигулёвске разбойная семейка с топором попыталась ограбить офис микрозаймов, но заработала себе лишь продолжительные тюремные сроки. В ролике с камеры наблюдения видно, как женщина в маске после непродолжительной беседы достаёт из-за спины топор и начинает бить обухом сотрудницу кредитной организации. К счастью, всё это время сынуля в нерешительности стоял позади матери и не вмешивался. Это и спасло работницу офиса. Ей удалось вырвать из рук нападавшей топор, после чего неудавшиеся "Раскольниковы" сбежали с места преступления.

Полицейские уже задержали грабителей. Обоим предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК "Разбой". Мать и сын находятся под стражей.


Можно предположить, что женщина пришла в офис, чтобы вернуть деньги нерадивого сыночка, который понабрал там кредитов. История, конечно, печальная, но судья вряд ли прослезится и оправдает семейку.

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Метки: Жигулёвск   видео   микрозаймы   нападение   разбойное нападение   топор   
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22  комментария
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2k
DVPET 2 часа назад
Непрофессиональные грабители пытались ограбить профессионального. Хотелось бы чтобы эта борьба была с переменным успехом. Пусть грабят друг друга сколько хотят
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−8
Олег Лукойский Минуту назад
надо имущество переписывать на доверенных лиц, а не топором махать, что бы кридиторы пришли, а у него ничего нет.
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17k
Александр Минуту назад
Микроплан по микрообогащению, потерпел микрофиаско.
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1k
Павел Астахов Полчаса назад
Никого не жалко
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7k
Alexander 58 минут назад
Раскольников-2.

Синопсис ремейка: студент измельчал, сонимармеладовы окрепли, старухипроцентщицы помолодели, вот что ЗОЖ делает с вегами.
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6k
klop 2 часа назад
Вот блин! Микрозаймов наплодили, камер понаставили, вот раньше было, пришёл к тому кто дал в долг, тюкнул по голове топором и усё долгов как не бывало.
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33k
Опаньки 2 часа назад
что-то слабенько, всего лишь разбой ) Могли бы для полной еще покушение на убийство группой лиц ) ну, чтобы им кредиты брать еще долго не пришлось бы )
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75
Сергей 2 часа назад
Вспомнился анекдот:
- Я такой смелый, что топор по объявлению покупал!
- Ну и что тут смелого?
- А ты бы согласился на встречу с незнакомцем, на которую ты придешь с деньгами, а он с топором?
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394
SHAGREEN 2 часа назад
Какая хорошая история.никуя никого не жалко.
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Да уж, ростовщики процветают. Не хватает, нам в этой отрасли законов царя - Соломона.
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5k
Максим 2 часа назад
Зато теперь можно какое-то время не думать о возврате кредита, ещё и кормить будут.
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105
eutace Сергей Ковалев Полчаса назад
ну рублей 500 присудят ей
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17k
nobody® 2 часа назад
"Можно предположить, что женщина пришла в офис, чтобы вернуть деньги нерадивого сыночка, который понабрал там кредитов."
Взял кредит и вернул деньги, вроде так должно работать и без топора.
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188
Виктор Глущенко nobody® 2 часа назад
В микрозаймах один процент в день . И это не пердел . Бывают и больше .
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