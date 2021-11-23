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Так летали или нет американцы на Луну?

Так летали или нет американцы на Луну? (6 фото)

Автор:
23 ноября 2021 09:41
Метки: американцы   летали   луна   
4504
6

Многие в курсе, не только лишь все, что пиндосы "летали" на Луну не имея полноценного сортира, но мало кто знает (с) Игорь Прокопенко, что не так давно их говно-подвиг повторили космические туристы на пепелаце Dragon-2 Илона Маска.

В погоне за пиаром, за размещением максимального количества астронавтов на борту, инженерам не хватило места для установки полноценного сантехнического узла. В общем, посчитали илон-масковиты, и так сойдет! Но не сошло...

Надо сказать, что у пиндосов до сих пор нет полноценного устройства системы "сортир". И пользуются они вот таким -


×
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То есть по сути - это обычный пылесос, с насадкой. Который тебе еще кто-то должен в жопу вставить, а еще двое держать, чтобы ты не улетел - если вдруг напор большой пойдет по мощности!

А вот как сие изделие выглядит на фото сделанное французским астронавтом на борту Dragon-2:


За открытым щитком, по стрелочке, можно рассмотреть небольшой шлаг со спец устройством. Которое приставляется ко всем известным местам, включается вентилятор и всё содержимое отсасывается в контейнер. В теории.

Всё было хорошо, до тех пор, пока не пришло время воспользоваться сантехническими удобствами на практике. Мало того, что ты должен как-то пристыковаться к прибору размещённому на потолке, так ещё и нет элементарной приватности. Астронавт должен всё это делать на виду у других - и это при том, что экипаж смешанный, мужики и бабы - а может и еще какие гендеры. Но на какие только жертвы не пойдешь ради научно-технического прогресса!

В общем что-то пошло не так и хлипкая конструкция накрылась в первый же день. Все продукты жизнедеятельности астронавтов, потекли за обшивку корабля. А может быть не только за обшивку. И болтались туристы в своих стоках 5 суток до приземления на Землю.




Поднялся большой резонанс. Пиарщики Маска постарались замять историю. Но желающих полететь в такое путешествие, больше не нашлось. Программу пришлось закрыть с формулировкой, что на ближайшее время цели достигнуты и выполнены!

Казалось уже всё замяли. Но подоспело расследование центра безопасности полётов NASA. Рассмотрев происшествие, они категорически запретили астронавтам пользоваться сантехническими приспособлениями корабля, без изменения конструкции. Ибо фиг с ними, с космонавтами, летающими по уши с в собственном говне - на то они и герои! Но нежная электроника и приборы могут и не выдержать такого напора фекальных масс!




Ну, а пока потенциальные космические туристы, желающие прокатиться на Dragon-2, как и находящиеся в данный на МКС астронавты, во время возвращения на Землю, будут делать все свои дела по старинке, в штаны - как и их предшественники, героические покорители Луны. Героям - слава!

И если полет до МКС и обратно занимает несколько часов и можно потерпеть, то программу туристических полетов, на несколько суток, пришлось свернуть. Просто банально обосрались. Слабаки и бабы! А ведь на Луну и обратно лететь гораздо дольше! По уши в говне. И ничо, летали! Причем - неоднократно! Верую!


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Метки: американцы   летали   луна   
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66k
Максим 9 часов назад
Ладно туалеты. Как рассказывают нам срали в памперсы, либо использовали представленные на картинке мешочки. При этом астронавты были обучены только срать, при этом ни в коем случае не сикнуть (что нормально для обычного человека). Допустим можно поверить в рассказы как по кабине наполненной кислородом, вспыхивающим при малейшей искре, летают капельки мочи и говно). Допустим, что да, потеряли чертежи всех ракет, уборщица выкинула все оригинальные пленки (потому что сегодня они бы не прошли ни одной экспертизы) смела в ведерко почти 200 кг грунта. НО куда делись скафандры - НАСА сегодня не может сделать скафандр. Почему не возьмут в музее эту гениальную конструкцию, выдерживающую перепады температуры и радиацию)
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26k
winergy2012 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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26k
winergy2012 Полчаса назад
Пиндосы в говне.Эпично.Нравится..На фото запуск нового корабля маска.
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4k
a_komolow Час назад
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123k
Игорь 2 часа назад
Летали они туда, или нет, вопрос второй. Главный вопрос как эти самки собаки, умудрились, на этом назад, вернуться? С камерой сгорания двигателя в кабине экипажа. Причём такой микропизерной и на мизере топлива. Если что это посадочный модуль. Стартовый это его верхняя часть. Якобы они улетели на ней.
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10k
vvv 2 часа назад
Лунтик был на Луне. Незнайка был. Пиндосы - нет.
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7k
defa 3 часа назад
Сортирный пост, воняет.
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3k
Виталий Лынов 4 часа назад
Да ни куда они не летали, брехуны поганые
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397
Chaim Kushnir Виталий Лынов 3 часа назад
нельзя так говорить. Ибо для местных навальнят - Америка - светлый град на холме. Там всегда все хорошо, всегда истина на первом месте)
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1k
Павел Христенко 5 часов назад
NASA на провокационные вопросы не отвечает.
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−38
scanncode scanncode 7 часов назад
"Так летали или нет американцы на Луну? " - если перефразировать на более актуальный вопрос:
так дебил или не совсем ваня кемеров?
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8k
Максим 7 часов назад
о сколько космических экспертов в комментах
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48k
doker 7 часов назад
Вот идиоты.

Скажите, какие ракеты Россия послала на Луну, Венеру или Марс в последние 30 лет?
Иностранцы "запущают" худо-бедно.
И небось, на "американских Фишках" обсуждают: "Россия в космосе выше 500 км не прыгнет, инженеры закончились".
Не судите - дураками не покажитесь.
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6k
Trenzel2003 7 часов назад
Да пиндосы вообще исключительные. На заре космонавтики нужно было чем нибудь писать заметки в блокноте. Америкосы взялись изобретать ручку пишущую в космосе. Вбухали миллионы долларов.
Наши взяли самый обычный карандаш.
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25
<name> Trenzel2003 47 минут назад
наши, ваши, но я вижу здесь только одного удода
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404
KVadik Trenzel2003 13 минут назад
Эта байка ничего общего с реальностью не имеет. Да "на заре космонавтики" в космосе писали карандашами. Причем писали все. Но карандаш крошился. Графитная пыль не очень хорошая вешь в невесомости. Поэтому американцы стали использовать фломастеры, а советские космонавты - восковые карандаши. Ручка же была разработана и производилась частной фирмой. В 1967 году эта ручка была предложена NASA. Для NASA оно ничего не стоило (кроме закупок этих ручек по обычной их цене в несколько долларов, за которую эти ручки продавались и сегодня продаются всем желающим). Не было там миллионов и близко. Эти ручки можно купить в обычных канцтоварах. Их используют и российские космонавты.
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3k
Outcast 9 часов назад
Ссылка youtu.be
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102
eutace Outcast 6 часов назад
друг спрашивает - а где полную видеоинструкцию с демонстрацией на практике можно посмотреть? ))
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10k
котегRUS 9 часов назад
вот не надо сочинять, на Луне был туалет..


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7k
Мистер Фикс 9 часов назад
Говорят, что все же летали. Тот же Леонов утверждал. Как факты приводят - сигналы, переговоры, триста кило грунта... (хотя сигналы и переговоры можно слать и с передатчика, а грунт нарыть автоматическим бульдозером
)
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27k
lem02 9 часов назад
Я так понял, у нас сортир отличный, тут мы вне конкуренции. Единственное, на сегодняшний день, наше космическое "достижение".
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158
PAVOR_zp lem02 8 часов назад
Аве кретинизму, аве
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14k
Booka1a 10 часов назад
"Надо сказать, что у пиндосов до сих пор нет полноценного устройства системы "сортир".

автор-дебилушка, видимо считает, что в нашем отсеке МКС фаянсовое чудо со всеми удобствами установлено, да?
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139
Иванов Петров Сидоров Booka1a 54 минуты назад
Сортир типа М и Жо
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1k
Евгений 10 часов назад
Таки все-таки интересно, было ли что то для удаления отходов жизнедеятельности у космонавтов лунных миссий? Кто-то знает?
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18k
KOSTELLO 10 часов назад
Воловиц поможет

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