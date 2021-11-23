Так летали или нет американцы на Луну?

Многие в курсе, не только лишь все, что пиндосы "летали" на Луну не имея полноценного сортира, но мало кто знает (с) Игорь Прокопенко, что не так давно их говно-подвиг повторили космические туристы на пепелаце Dragon-2 Илона Маска.
В погоне за пиаром, за размещением максимального количества астронавтов на борту, инженерам не хватило места для установки полноценного сантехнического узла. В общем, посчитали илон-масковиты, и так сойдет! Но не сошло...
Надо сказать, что у пиндосов до сих пор нет полноценного устройства системы "сортир". И пользуются они вот таким -
То есть по сути - это обычный пылесос, с насадкой. Который тебе еще кто-то должен в жопу вставить, а еще двое держать, чтобы ты не улетел - если вдруг напор большой пойдет по мощности!
А вот как сие изделие выглядит на фото сделанное французским астронавтом на борту Dragon-2:
За открытым щитком, по стрелочке, можно рассмотреть небольшой шлаг со спец устройством. Которое приставляется ко всем известным местам, включается вентилятор и всё содержимое отсасывается в контейнер. В теории.
Всё было хорошо, до тех пор, пока не пришло время воспользоваться сантехническими удобствами на практике. Мало того, что ты должен как-то пристыковаться к прибору размещённому на потолке, так ещё и нет элементарной приватности. Астронавт должен всё это делать на виду у других - и это при том, что экипаж смешанный, мужики и бабы - а может и еще какие гендеры. Но на какие только жертвы не пойдешь ради научно-технического прогресса!
В общем что-то пошло не так и хлипкая конструкция накрылась в первый же день. Все продукты жизнедеятельности астронавтов, потекли за обшивку корабля. А может быть не только за обшивку. И болтались туристы в своих стоках 5 суток до приземления на Землю.
Поднялся большой резонанс. Пиарщики Маска постарались замять историю. Но желающих полететь в такое путешествие, больше не нашлось. Программу пришлось закрыть с формулировкой, что на ближайшее время цели достигнуты и выполнены!
Казалось уже всё замяли. Но подоспело расследование центра безопасности полётов NASA. Рассмотрев происшествие, они категорически запретили астронавтам пользоваться сантехническими приспособлениями корабля, без изменения конструкции. Ибо фиг с ними, с космонавтами, летающими по уши с в собственном говне - на то они и герои! Но нежная электроника и приборы могут и не выдержать такого напора фекальных масс!
Ну, а пока потенциальные космические туристы, желающие прокатиться на Dragon-2, как и находящиеся в данный на МКС астронавты, во время возвращения на Землю, будут делать все свои дела по старинке, в штаны - как и их предшественники, героические покорители Луны. Героям - слава!
И если полет до МКС и обратно занимает несколько часов и можно потерпеть, то программу туристических полетов, на несколько суток, пришлось свернуть. Просто банально обосрались. Слабаки и бабы! А ведь на Луну и обратно лететь гораздо дольше! По уши в говне. И ничо, летали! Причем - неоднократно! Верую!
Источник:
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так дебил или не совсем ваня кемеров?
Скажите, какие ракеты Россия послала на Луну, Венеру или Марс в последние 30 лет?
Иностранцы "запущают" худо-бедно.
И небось, на "американских Фишках" обсуждают: "Россия в космосе выше 500 км не прыгнет, инженеры закончились".
Не судите - дураками не покажитесь.
Наши взяли самый обычный карандаш.
автор-дебилушка, видимо считает, что в нашем отсеке МКС фаянсовое чудо со всеми удобствами установлено, да?
короче, завали уже хлебальник, ты обосрался со своим 2008м годом.