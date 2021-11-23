Так летали или нет американцы на Луну?

В погоне за пиаром, за размещением максимального количества астронавтов на борту, инженерам не хватило места для установки полноценного сантехнического узла. В общем, посчитали илон-масковиты, и так сойдет! Но не сошло...



Надо сказать, что у пиндосов до сих пор нет полноценного устройства системы "сортир". И пользуются они вот таким -