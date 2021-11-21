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Не стало легенды. Умерла Нина Русланова

Не стало легенды. Умерла Нина Русланова (1 фото)

Автор:
21 ноября 2021 22:11
Метки: актриса   кино   утрата   
553
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Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет, сообщили в Союзе кинематографистов.

омимо представителей Союза кинематографистов, информацию о кончине Нины Руслановой подтвердили и в Гильдии актёров кино России. По словам актёра Станислава Садальского, печальную новость ему передала глава гильдии Валерия Гущина. 


Садальский добавил, что Нина Русланова тяжело болела. Однако старалась держаться и часто звонила ему, оставляя сообщения на автоответчике: "Говорит автоприветчик!" Чем болела Нина Русланова актёр не сообщил. Впрочем, в конце 2019 года сама Русланова говорила, что перенесла два инсульта. 


О месте и времени прощания с Ниной Руслановой сообщат дополнительно. 


Досье

Нина Ивановна Русланова (5 декабря 1945, Богодухов – 21 ноября 2021, Москва) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка России. Её фильмография насчитывает почти 150 картин. Зритель помнит Нину Русланову по таким фильмам, как "Небеса обетованные", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Собчаье сердце", "Марш Турецкого", "Мама, не горюй" и другим. 

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Метки: актриса   кино   утрата   
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Витюшка 3 часа назад
Царствие Небесное! Хорошая артистка. Мне лично нравилось, как она играла. Жаль, очень жаль.
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-ШУТ- 52 минуты назад
147 фильмов... без нее нет любимого советского кино...Великая русская актриса!!!
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23k
Ваня Час назад
опять эпоха машет ручкой... легких облаков ей...
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Тыгыдык Час назад
Земля пухом...
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14k
alexis 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Михалыч 2 часа назад
Хорошая актриса. Жаль.
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-ШУТ- 3 часа назад
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-ШУТ- 3 часа назад
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-ШУТ- 3 часа назад
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