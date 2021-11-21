Не стало легенды. Умерла Нина Русланова

Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет, сообщили в Союзе кинематографистов.
омимо представителей Союза кинематографистов, информацию о кончине Нины Руслановой подтвердили и в Гильдии актёров кино России. По словам актёра Станислава Садальского, печальную новость ему передала глава гильдии Валерия Гущина.
Садальский добавил, что Нина Русланова тяжело болела. Однако старалась держаться и часто звонила ему, оставляя сообщения на автоответчике: "Говорит автоприветчик!" Чем болела Нина Русланова актёр не сообщил. Впрочем, в конце 2019 года сама Русланова говорила, что перенесла два инсульта.
О месте и времени прощания с Ниной Руслановой сообщат дополнительно.
Досье
Нина Ивановна Русланова (5 декабря 1945, Богодухов – 21 ноября 2021, Москва) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка России. Её фильмография насчитывает почти 150 картин. Зритель помнит Нину Русланову по таким фильмам, как "Небеса обетованные", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Собчаье сердце", "Марш Турецкого", "Мама, не горюй" и другим.
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