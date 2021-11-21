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Не дамское дело: изобретения, появившиеся в автомобилях благодаря женщинам

Не дамское дело: изобретения, появившиеся в автомобилях благодаря женщинам (9 фото)

Автор:
21 ноября 2021 10:35
Метки: Автомобиль   женщины   изобретения   история   
1076
9
Если на заре автомобилестроения мужчин-конструкторов интересовали в первую очередь двигатели, трансмиссии и лошадиные силы, то женщины-изобретатели задумывались о комфорте и безопасности езды. Без усовершенствований, предложенных дамами автомобили могли бы выглядеть совсем иначе…
Считается, что интересоваться, а тем более возиться с автомобилем – удел мужчин. И в этом нет ничего странного – ведь первую машину изобрел представитель сильного пола. Но женщины приложили свои заботливые руки к усовершенствованию авто.
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Печка

Сейчас трудно себе представить автомобиль без подогрева салона, но первые авто были лишены обогревателя. Конструкторы понимали, что в салоне машины должна поддерживаться комфортная для водителя и пассажиров температура. И эту проблему они решили: сделали отверстие в моторном щитке, которое прикрывалось крышкой. При необходимости водитель немного отодвигал заслонку и из моторного отсека в салон поступал теплый воздух.

Дворники

Еще одна американская женщина подарила автомобилям дворники. По рассказам Мэри Андерсон, к идее создания очистителя стекол ее подтолкнул водитель троллейбуса, который то и дело выходил из транспортного средства и очищал лобовое стекло от снега вручную.

Поворотники

Поворотники, как известно, один из самых важных элементов любой машины, которые обеспечивают безопасность на дороге. И придумала их не инженер, а актриса немого кино – Флоренс Лоуренс. С легкой руки актрисы в автомобилях появилось очень простое приспособление, которое работало с помощью нажатия кнопки. Если водитель хотел повернуть, то с боков автомобиля выскакивали флажки. Если тормозил, то флажок появлялся на заднем бампере.

Глушитель

Еще одна немаловажная деталь – глушитель. Его изобрела очередная американка по имени Эль-Дорадо Джонс. Собственно, ее изобретение изначально предназначалось для самолетов, но этой разработкой впоследствии воспользовалась автомобильная промышленность. Глушитель представлял собой небольшой пропеллер, который устанавливался на пути потоков выхлопных газов – шум двигателя значительно уменьшался, а мощность его при этом не страдала.

Кевлар

Сегодня кевлар используется во многих сферах. Но если говорить об автопромышленности, то его применяют для изготовления каркасов шин для гоночных болидов. Формулу этого материала в 1966 году вывела Стефани Кволек. Она была студентом химического факультета и подрабатывала химиком, чтобы оплачивать дальнейшую учебу. Формула нового волокна для Кволек не представляла интереса - и очень зря! Через пять лет на основе ее формулы был синтезирован современный кевлар, который делает шины легкими и прочными.

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Еще крутые истории!
Метки: Автомобиль   женщины   изобретения   история   
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15k
Corvus Corax 4 часа назад
"запатентовала в 1983 году"
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Sandmännchen (DDR) Час назад
«…изобретения, появившиеся в автомобилях благодаря женщинам…»? Простите – отвлёкся, о чём это Вы?
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20
Саня Док Час назад
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4k
livaneth 2 часа назад
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9k
costa 2 часа назад
"Все эти изобретения относятся к тому времени, когда феминизм и прочая эмансипация не были мейнстримом."
Феминизм и движение за эмансипацию шло в конце 19-го начале двадцатого века. Как раз тогда когда делались эти изобретения. До этого женщина была собственностью мужчины, сидела дома, не имела образования и детей рожала десятками.
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−33
Женский род 4 часа назад
Kак то раз пришлось стрелять через переднее стекло.. Ни в кого не попала но зато осталась жива..
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2k
Mowgley 4 часа назад
Без женщин никуда, однако


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