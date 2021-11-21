Не дамское дело: изобретения, появившиеся в автомобилях благодаря женщинам

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Если на заре автомобилестроения мужчин-конструкторов интересовали в первую очередь двигатели, трансмиссии и лошадиные силы, то женщины-изобретатели задумывались о комфорте и безопасности езды. Без усовершенствований, предложенных дамами автомобили могли бы выглядеть совсем иначе…
Считается, что интересоваться, а тем более возиться с автомобилем – удел мужчин. И в этом нет ничего странного – ведь первую машину изобрел представитель сильного пола. Но женщины приложили свои заботливые руки к усовершенствованию авто.
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Да, изобретения женщин не такие грандиозные, как двигатель внутреннего сгорания, но дамы смотрели на автомобиль под другим углом, и без их изобретений поездка на машине не была бы такой комфортной и безопасной.
Печка
Сейчас трудно себе представить автомобиль без подогрева салона, но первые авто были лишены обогревателя. Конструкторы понимали, что в салоне машины должна поддерживаться комфортная для водителя и пассажиров температура. И эту проблему они решили: сделали отверстие в моторном щитке, которое прикрывалось крышкой. При необходимости водитель немного отодвигал заслонку и из моторного отсека в салон поступал теплый воздух.
Сейчас такие автомобили с допотопной системой обогрева - музейные экспонаты
Но такой «обогреватель» был крайне неудобным. И тогда Маргарет Уилкокс предложила новую конструкцию для обогрева салона, которую запатентовала в 1983 году. Ее система состояла из котла, который был расположен снаружи автомобиля. К нему подсоединялись металлические трубки, часть из которых выводились в салон. По трубкам циркулировала нагретая жидкость, которая обогревала салон.
Дворники
Еще одна американская женщина подарила автомобилям дворники. По рассказам Мэри Андерсон, к идее создания очистителя стекол ее подтолкнул водитель троллейбуса, который то и дело выходил из транспортного средства и очищал лобовое стекло от снега вручную.
Чтобы облегчить жизнь водителям Мэри наняла инженера, с котором разработала первые в мире дворники. Они состояли из двух рычагов и куска резины. Один рычаг с резиной устанавливался снаружи ветрового стекла, второй внутри автомобиля. Теперь водитель мог очищать стекло, не выходя из машины.
В 1903 году Мэри Андерсон запатентовала свое изобретение и хотела продать ее одной из канадских фирм. Но к сожалению, ее идею не купили. Но спустя 20 лет ее конструкция была включена в список необходимого оборудования для Cadillac.
В 1903 году Мэри Андерсон запатентовала свое изобретение и хотела продать ее одной из канадских фирм. Но к сожалению, ее идею не купили. Но спустя 20 лет ее конструкция была включена в список необходимого оборудования для Cadillac.
Поворотники
Поворотники, как известно, один из самых важных элементов любой машины, которые обеспечивают безопасность на дороге. И придумала их не инженер, а актриса немого кино – Флоренс Лоуренс. С легкой руки актрисы в автомобилях появилось очень простое приспособление, которое работало с помощью нажатия кнопки. Если водитель хотел повернуть, то с боков автомобиля выскакивали флажки. Если тормозил, то флажок появлялся на заднем бампере.
Флоренс Лоуренс за рулем своего авто
В отличие от своих предшественниц, Флоренс Лоуренс не стала патентовать свое изобретение. Она подчеркивала, что создала поворотники не из жажды денег, а из большой любви к автомобилям.
Глушитель
Еще одна немаловажная деталь – глушитель. Его изобрела очередная американка по имени Эль-Дорадо Джонс. Собственно, ее изобретение изначально предназначалось для самолетов, но этой разработкой впоследствии воспользовалась автомобильная промышленность. Глушитель представлял собой небольшой пропеллер, который устанавливался на пути потоков выхлопных газов – шум двигателя значительно уменьшался, а мощность его при этом не страдала.
Кевлар
Сегодня кевлар используется во многих сферах. Но если говорить об автопромышленности, то его применяют для изготовления каркасов шин для гоночных болидов. Формулу этого материала в 1966 году вывела Стефани Кволек. Она была студентом химического факультета и подрабатывала химиком, чтобы оплачивать дальнейшую учебу. Формула нового волокна для Кволек не представляла интереса - и очень зря! Через пять лет на основе ее формулы был синтезирован современный кевлар, который делает шины легкими и прочными.
Стефани Кволек в лаборатории вместе с командой
Все эти изобретения относятся к тому времени, когда феминизм и прочая эмансипация не были мейнстримом. Женщинам и тогда никто не мешал изобретать и творить. И благодаря их особому взгляду и вниманию к мелочам, машины стали гораздо комфортней, уютней и безопасней.
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Метки: Автомобиль женщины изобретения история
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Феминизм и движение за эмансипацию шло в конце 19-го начале двадцатого века. Как раз тогда когда делались эти изобретения. До этого женщина была собственностью мужчины, сидела дома, не имела образования и детей рожала десятками.