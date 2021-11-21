Не дамское дело: изобретения, появившиеся в автомобилях благодаря женщинам

Чтобы облегчить жизнь водителям Мэри наняла инженера, с котором разработала первые в мире дворники. Они состояли из двух рычагов и куска резины. Один рычаг с резиной устанавливался снаружи ветрового стекла, второй внутри автомобиля. Теперь водитель мог очищать стекло, не выходя из машины.



В 1903 году Мэри Андерсон запатентовала свое изобретение и хотела продать ее одной из канадских фирм. Но к сожалению, ее идею не купили. Но спустя 20 лет ее конструкция была включена в список необходимого оборудования для Cadillac.