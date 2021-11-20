«Совпадение? Не думаю!»: странные исторические совпадения, заставляющие верить в судьбу. Часть 1

В детстве оба любили математику и столярное мастерство, у обоих были щенки по имени Той. Потом они оба женились, в первый раз их жен звали Линда, а вторых – Петти. У обоих есть сыновья с именем Джеймс Алан. Оба курят, ездят на Шевроле, и ездят в отпуск на один и тот же пляж во Флориде. Поразительные переплетения.