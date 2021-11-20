«Совпадение? Не думаю!»: странные исторические совпадения, заставляющие верить в судьбу. Часть 1

Как говорится, если событие произошло один раз - это случайность, два раза - совпадение, три - закономерность. Однако некоторые совпадения в истории были настолько невероятными, что поверить в их случайность очень сложно.
Смертью сразу трёх людей закончились отношения, когда в 1883 году Генри Зигланд решил бросить свою девушку, и та решила покончить с собой.
Ее брат решил отомстить Зигланду, выстрелив в того из ружья. Увидев, как тот упал, казалось бы замертво, брат с чувством выполненного долга отправился домой, а оттуда на тот свет, поскольку не хотел жить с грехом на душе. Однако Генри был только ранен, а пуля прошла по касательной и вошла в дерево.
Спустя несколько лет Зигланд решил спилить дерево, но оно было огромным. Вместо того чтобы долго и упорно орудовать топором, он решил просто взорвать дерево. После этого дерево повалилось, но энергия от взрыва вырвала из коры ту самую пулю и направила ее… в Зигланда. Он не выжил, а пуля по итогу все-таки дошла до своей цели.
В мае 1817 года в пригороде Эрдингтона, Англия, нашли тело Мэри Эшфорт со следами насилия. Последний, с кем она виделась, был Абрахам Торнтон. Его и объявили главным подозреваемым, но из-за алиби и недостатка улик него признали невиновным, а дело нераскрытым.
Перенесемся на 150 лет вперед. В 1974 года в Эрдингтоне происходит такое же убийство в тот же праздник – в День Святого духа. Последний, кто ее видел, носит индетичную Абрахаму фамилию, а зовут его Майкл. И по тем же причинам он также признан невиновным.
29 сентября 1888 года Кэтрин Эддоус взяли под стражу из-за нахождения на улице в нетрезвом виде. Но представилась она как Мери Келли, и предоставила поддельные документы на это имя. Так ее и записали полицейские.
Вам не кажутся знакомыми фамилии девушек? Их обоих замучил и убил Джек-Потрошитель. Эддоус он убил почти сразу после освобождения, она стала предпоследней жертвой маньяка и одной из двух, кому он изуродовал лицо. Второй была реальная Мери Келли, последняя жертва Потрошителя.
Это совпадение не такое жуткое, а даже счастливое. Джеймс Джим Льюис и Джеймс Джим Спрингер были разделены в детстве после рождения. Их усыновили разные семьи, и они не контактировали друг с другом. Но когда в 39 лет они встретились, то поразились схожести их жизни.
В детстве оба любили математику и столярное мастерство, у обоих были щенки по имени Той. Потом они оба женились, в первый раз их жен звали Линда, а вторых – Петти. У обоих есть сыновья с именем Джеймс Алан. Оба курят, ездят на Шевроле, и ездят в отпуск на один и тот же пляж во Флориде. Поразительные переплетения.
Часто короли использовали двойников для защиты. Однако итальянский правитель Умберто столкнулся со своим двойником случайно. Обедая в ресторанчике, он заметил схожесть владельца ресторана с собой. Но это еще не все.
Оба родились в один день и в один год в одном и том же городе. Оба женились на женщинах по имени Маргарита, а владелец открыл ресторан в день коронации Умберто. На следующий день после встречи, 29 июля 1900 ресторатор погиб в перестрелке. В тот же день убили и Умберто.
Культовый актер Джеймс Дин трагически погиб в 24 года. Кроме кино он очень любил автомобили, даже хотел участвовать в гонках. В сентябре 1955 он разбился на своем новом Порше.
Часто бывает, что запчасти автомобилей известных людей распродают, что и сделали в этом случае. Двигатель и трансмиссию с его машины поставили в новые автомобили, что привело к нескольким авариям подряд, одна из них была летальной. А гараж, где стоял автомобиль Дина, загорелся.
У близнецов была сильнейшая связь, и один всегда знал, что думает, делает или чувствует другой. В 2002 два брата из Финляндии доказали связанность близнецов. Оба погибли на одной и той же дороге в двух совершенно разных авариях с разницей в пару часов.
Первый ехал на велосипеде и попал под грузовик. Второй спустя два часа так же ехал на велосипеде и его так же сбил грузовик. Все, что разделило двух братьев – это два часа и полтора километра, но дорога была той же.
Австрийский художник Йозеф Айгнер хотел покончить с собой в 18 лет и в 22 года. Но оба раза ему помешал один и тот же монах-капуцин. В 30 лет Айгнера приговорили к смерти за политическую деятельность, что нормально для 19 века. Но тут снова вмешался монах.
Айгнер не унывал, и все-таки достиг успеха в самоубийстве, застрелившись в 68 лет. Похоронную церемонию вел тот же монах.
В 1937 году на голову Джозефу Фидлаку, дворнику из Детройта, упал младенец. Он выпал из окна 4 этажа, но Фидлак смягчил падение, хоть оба и травмированы, но ребенок остался жив.
Через год на подметающего улицу Фидлага свалился уже другой двухлетний ребенок. И снова дворник спас малыша.
Гитлер мечтал стать художником, но, даже уйдя в политику, его страсть к искусству никуда не делась. У него была любимая картина - «Дикая Охота» Франца фон Штука. Художник ее закончил как раз в 1889 году, тогда же, когда родился Гитлер. На полотне изображен германский бог Вотам, возглавляющий мифическую Дикую Охоту. А за ним следует армия мертвых.
Вотам визуально похож на Гитлера, многие считают картину предсказанием его преступлений.
А о каких совпадениях знаете вы? Пишите в комментариях.
Источник:
- 15 совпадений из реальной жизни, которые не кажутся случайными
- "Совпадение? Не думаю!": 17 смешных фото о неслучайных случайностях
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- Совпадения, в которые сложно поверить
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В оригинале был Odin, он же Wodan.
Обожаю дилетантов, столько позитива доставляют!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Одинhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Один
О дин, или Во тан (прагерм. *Wōđanaz или *Wōđinaz; др.-сканд. Óðinn) верховный бог в германо-скандинавской мифологии, отец и предводитель асов, сын Бора и Бестлы, внук Бури. Мудрец и шаман, знаток рун и сказов (саг), царь-жрец, колдун-воин, бог войны и победы, покровитель военной аристократии, хозяин Вальхаллы и повелитель валькирий. Супруга Фригг.