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Озвучка мультфильма "Малыш и Карлсон" в 1968 году

Озвучка мультфильма "Малыш и Карлсон" в 1968 году (1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 15:51
Сообщество : Кино
Метки: Василий Ливанов   Клара Румянова   СССР   ватермарк   видео   дети   мультфильм   озвучка   
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Прекрасные актеры Василий Ливанов и Клара Румянова озвучивают замечательный мультфильм "Малыш и Карлсон", который в будущем будут обожать многие дети и взрослые. Предлагаю вам посмотреть, как работали мастера.

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Метки: Василий Ливанов   Клара Румянова   СССР   ватермарк   видео   дети   мультфильм   озвучка   
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