Озвучка мультфильма "Малыш и Карлсон" в 1968 году

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Прекрасные актеры Василий Ливанов и Клара Румянова озвучивают замечательный мультфильм "Малыш и Карлсон", который в будущем будут обожать многие дети и взрослые. Предлагаю вам посмотреть, как работали мастера.
Авторский пост
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