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Что означает слово MAERSK, которое можно увидеть на грузовых контейнерах?

Что означает слово MAERSK, которое можно увидеть на грузовых контейнерах? (9 фото)

Автор:
18 ноября 2021 22:15
Метки: Maersk   грузоперевозки   контейнеры   суда   
1036
9
Практически на любом железнодорожном составе можно встретить несколько платформ с контейнерами MAERSK. Эта надпись крупными буквами хорошо заметна и на борту морских грузовозов. Что же она означает?
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Метки: Maersk   грузоперевозки   контейнеры   суда   
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4k
Бу 3 часа назад
Спасибо
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1k
AРТУР ITA 2 часа назад
Следующая история про MSC ?
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255
allexx 2 часа назад
>>Сегодня офисы Maersk располагаются в более чем 135 странах мира
- Совсем как у БМП.
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10k
Джон Уик 3 часа назад
Интересно.
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