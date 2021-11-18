Что означает слово MAERSK, которое можно увидеть на грузовых контейнерах?

До успеха своего нового дела Арнольд Петер не дожил - первое месторождени нефти в Северном море было обнаружено спустя год после его кончины в 1965 году, а добыча там началась в 1972-м. Ей уже руководил представитель третьего поколения семьи, Арнольд Маерск Маккинни Мёллер, который впоследствии стал самым богатым человеком Дании.



Он не только сохранил, но и преумножил семейный бизнес. Именно при нём A.P. Moller-Maersk Group получила долю в Danske Bank и в сети супермаркетов Dansk Supermarked Group, купила почтовую компанию и самую крупную датской судоверфь Odense Stålskibsværft. Нельзя не вспомнить о нефтяных деньгах - сегодня в Дании консорциум добывает 82% нефти от общего объема, а газа и того больше - 92%. Кроме прочего, Maersk Oil активно участвует в проектах по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых в Алжире, Катаре, Казахстане, Великобритании, Омане и Туркменистане.



Однако ядром корпорации по-прежнему оставались и остаются морские грузоперевозки. В начале нулевых A.P. Moller-Maersk Group приобрела американскую компанию Sea-Land, основатель которой изобрел те самые морские контейнеры, совершившие революцию в морских грузоперевозках. С тех пор подразделение Maersk Line остается самой крупной "контейнерной" компанией мира, практически недоступной для поглощения.