Что означает слово MAERSK, которое можно увидеть на грузовых контейнерах?

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Практически на любом железнодорожном составе можно встретить несколько платформ с контейнерами MAERSK. Эта надпись крупными буквами хорошо заметна и на борту морских грузовозов. Что же она означает?
Те, кто подумал о фирме, осуществляющей контейнерные перевозки, будут правы. Лишь с небольшой поправкой: MAERSK уже давно не обычная компания, а крупнейший морской перевозчик и самая легендарная транспортная корпорация в мировой судоходной индустрии.
История Maersk началась в далеком 1904 году с одного грузового парохода.Тогда датский капитан Петер Маерск Мёллер и его сын Арнольд Петер Мёллер (Arnold Peter Møller) основали совместную компанию под названием D/S Svendborg A/S. Первым судном компании был грузовой пароход Svendborg водоизмещением 2200 т.
С первых дней фирмой руководил сын капитана Арнольд Петер Маерск-Мёллер, в честь которого уже спустя 8 лет компания получила своё новое имя - под ним она известна больше века.
С первых дней фирмой руководил сын капитана Арнольд Петер Маерск-Мёллер, в честь которого уже спустя 8 лет компания получила своё новое имя - под ним она известна больше века.
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Петер Маерск Меллер
Процветание бизнес-империи Маерск могло бы быть скучным и постепенным, если бы не некоторые переломные моменты, когда скандинавы ставили на кон почти всё. Первый из таких ходов ва-банк состоялся в 1940 году. К этому времени A.P. Moller-Maersk была крупнейшей в Дании судоходной компанией. В 1940-м Дания без сопротивления была оккупирована нацистами. Король Кристиан X подписал унизительные и кабальные договоры с оккупантами, согласно которым все военные и экономические ресурсы страны оказались в полном распоряжении Гитлера. Таким образом, глава Дании хотел сохранить свой народ от истребления. Правительство Дании было обязано продавать вермахту любые продовольственные товары и сельхозпродукцию в долг, с условием оплаты после окончания войны.
Маерск-Мёллеры вопреки общей политике не просто не согласилась с договором короля, но и, чтобы не идти на компромисс, всей семьей эмигрировали в США и увели за собой весь флот. Более того, Маерск-Мёллеры предоставли свои суда в распоряжение американских ВМС и потеряли в боях Второй мировой войны половину флота компании. В Данию судовладельцы вернулись только после смерти Кристиана X, в 1947 году.
Кстати, эти потери во Второй мировой войне окупились сторицей - решительный поступок Маерск-Мёллеров не был забыт, и по сей день компания датчан сотрудничает с ВМС США, предоставляя 33 транспортных судна с гражданским экипажем (стоимость этих контрактов по некоторым оценкам составляет $350–400 млн в год.)
Кстати, эти потери во Второй мировой войне окупились сторицей - решительный поступок Маерск-Мёллеров не был забыт, и по сей день компания датчан сотрудничает с ВМС США, предоставляя 33 транспортных судна с гражданским экипажем (стоимость этих контрактов по некоторым оценкам составляет $350–400 млн в год.)
Еще один решительный шаг, который оказался для компании судьбоносным, произошел в начале 1950-х, когда Арнольд Петер Маерск-Мёллер приобретает первый танкер для перевозки нефти.
Развивая этот бизнес, судовладелец сблизился с крупнейшими мировыми нефтедобытчиками Shell и Texaco. Позже, в 1962-м датское правительство решило искать на шельфе Северного моря нефть, Арнольд Петер и тут не медлил и сделал следующий рискованный шаг: он инвестировал в датскую нефтедобычу. Его судоходная компания на тот момент обладала отличными связями среди нефтепромышленников, потому вопрос о том, кто именно будет заниматься разведкой и добычей нефти и газа был решен: A.P. Moller-Maersk получила эксклюзивную концессию до 2042 года. Для этого нового бизнеса создается "дочка" Maersk Oil, которая организует консорциум DUC совместно с Royal Dutch Shell и Texaco (они получили в DUC 46% и 15% соответственно).
Развивая этот бизнес, судовладелец сблизился с крупнейшими мировыми нефтедобытчиками Shell и Texaco. Позже, в 1962-м датское правительство решило искать на шельфе Северного моря нефть, Арнольд Петер и тут не медлил и сделал следующий рискованный шаг: он инвестировал в датскую нефтедобычу. Его судоходная компания на тот момент обладала отличными связями среди нефтепромышленников, потому вопрос о том, кто именно будет заниматься разведкой и добычей нефти и газа был решен: A.P. Moller-Maersk получила эксклюзивную концессию до 2042 года. Для этого нового бизнеса создается "дочка" Maersk Oil, которая организует консорциум DUC совместно с Royal Dutch Shell и Texaco (они получили в DUC 46% и 15% соответственно).
Арнольд Петер Маерск-Мёллер
До успеха своего нового дела Арнольд Петер не дожил - первое месторождени нефти в Северном море было обнаружено спустя год после его кончины в 1965 году, а добыча там началась в 1972-м. Ей уже руководил представитель третьего поколения семьи, Арнольд Маерск Маккинни Мёллер, который впоследствии стал самым богатым человеком Дании.
Он не только сохранил, но и преумножил семейный бизнес. Именно при нём A.P. Moller-Maersk Group получила долю в Danske Bank и в сети супермаркетов Dansk Supermarked Group, купила почтовую компанию и самую крупную датской судоверфь Odense Stålskibsværft. Нельзя не вспомнить о нефтяных деньгах - сегодня в Дании консорциум добывает 82% нефти от общего объема, а газа и того больше - 92%. Кроме прочего, Maersk Oil активно участвует в проектах по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых в Алжире, Катаре, Казахстане, Великобритании, Омане и Туркменистане.
Однако ядром корпорации по-прежнему оставались и остаются морские грузоперевозки. В начале нулевых A.P. Moller-Maersk Group приобрела американскую компанию Sea-Land, основатель которой изобрел те самые морские контейнеры, совершившие революцию в морских грузоперевозках. С тех пор подразделение Maersk Line остается самой крупной "контейнерной" компанией мира, практически недоступной для поглощения.
Он не только сохранил, но и преумножил семейный бизнес. Именно при нём A.P. Moller-Maersk Group получила долю в Danske Bank и в сети супермаркетов Dansk Supermarked Group, купила почтовую компанию и самую крупную датской судоверфь Odense Stålskibsværft. Нельзя не вспомнить о нефтяных деньгах - сегодня в Дании консорциум добывает 82% нефти от общего объема, а газа и того больше - 92%. Кроме прочего, Maersk Oil активно участвует в проектах по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых в Алжире, Катаре, Казахстане, Великобритании, Омане и Туркменистане.
Однако ядром корпорации по-прежнему оставались и остаются морские грузоперевозки. В начале нулевых A.P. Moller-Maersk Group приобрела американскую компанию Sea-Land, основатель которой изобрел те самые морские контейнеры, совершившие революцию в морских грузоперевозках. С тех пор подразделение Maersk Line остается самой крупной "контейнерной" компанией мира, практически недоступной для поглощения.
Есть такое весьма красочное, но абсолютно правдивое сравнение: если все контейнеры Maersk поставить один на другой, то их высота составит 4 500 километров, а если выставить их в один ряд, то длина будет равна 19 000 километрам.
В 2017 году компания обзавелась первом судном новой серии, которое стало самым большим на сегодняшний день контейнеровозом в мире.
Контейнеровоз Madrid Maersk был построен Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Это первое судно класса EEE Mark II в серии из 11 судов вместимостью 20 568 TEU. Контейнеровозы этой серии обладают увеличенным корпусом, благодаря которому могут перевозить под палубой 12, а не 11 ярусов контейнеров.
Контейнеровоз Madrid Maersk был построен Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Это первое судно класса EEE Mark II в серии из 11 судов вместимостью 20 568 TEU. Контейнеровозы этой серии обладают увеличенным корпусом, благодаря которому могут перевозить под палубой 12, а не 11 ярусов контейнеров.
Сегодня офисы Maersk располагаются в более чем 135 странах мира, доля компании на мировом рынке контейнерных перевозок составляет около 18 %, что совсем не мало.
А маркировка контейнеров Maersk в сущности означает лишь девичью фамилию матери основателя компании капитана Петера Мёллера. Вот такая память и история.
А маркировка контейнеров Maersk в сущности означает лишь девичью фамилию матери основателя компании капитана Петера Мёллера. Вот такая память и история.
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Метки: Maersk грузоперевозки контейнеры суда
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