Вся в отца: как сложилась судьба единственной дочери Георгия Вицина

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Немногие знают, что у знаменитого советского актера есть дочь. Которая унаследовала от него многое, кроме страсти к кино. Впрочем, Наталья Вицина считает, что лицедейство не было настоящим призванием папы. И потому пошла по его стопам.
Наталья Вицина родилась 5 октября 1954 года. Она единственная дочь знаменитого советского комика. Актрисой она не стала, хотя шанс у нее был – отец постоянно брал ее на съемки своих фильмов. Но камера и сцена девочку не привлекали.
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Наталья больше тяготела к семейному ремеслу – рисованию и скульптуре. Наверное, мало кто знает, но помимо актерского дара у Георгия Вицина были способности к рисованию. Вицин часто во время съемок делал дружеские шаржи на своих друзей и коллег – Моргунова и Никулина.
Портрет Дины Тополевой, первой (гражданской) жены Вицина
Брат Вицина, кстати, стал профессиональным скульптором и художником. Поэтому родители Натальи всячески поддерживали ее тягу к глине и карандашу. Что впоследствии и стало ее профессией. Закончив Суриковский институт, Наталья по сей день работает художником-графиком.
«По натуре папе больше подходила его первая профессия - художника, скульптора, наблюдающего, созерцающего. Рисовал он везде - в поездках, между действиями в спектаклях, между съемочными часами», - поделилась дочь актера.
«По натуре папе больше подходила его первая профессия - художника, скульптора, наблюдающего, созерцающего. Рисовал он везде - в поездках, между действиями в спектаклях, между съемочными часами», - поделилась дочь актера.
Георгий и Наталья Вицины
Наталья Вицина рассказывал, что в детстве очень завидовала знаменитому отцу. Куда бы они вместе не направились, его везде узнавали, здоровались и были рады видеть. А на маленькую дочь большого артиста никто не обращал внимания.
Георгий Вицин часто брал дочь на съемочную площадку, которая могла находится далеко за пределами Москвы. В таких поездках Наташа любила ездить в одном вагоне с весельчаком Моргуновым, который постоянно шутил и вел себя как самый простой человек, будто и не Бывалый вовсе.
Георгий Вицин часто брал дочь на съемочную площадку, которая могла находится далеко за пределами Москвы. В таких поездках Наташа любила ездить в одном вагоне с весельчаком Моргуновым, который постоянно шутил и вел себя как самый простой человек, будто и не Бывалый вовсе.
Наташа на съемках фильма вместе с отцом
Многие считали Вицина, с легкой подачи желтых СМИ, нелюдимым и необщительным. Но это было далеко не так.
«Из отца сделали отшельника. А это не так! – рассказывает Наталья Вицина. - Если ему звонили девочки и задавали наивные вопросы, он не любил отвечать. Но если, например, у телефона Вульф - папа мог беседовать с ним часами. В детстве, признаюсь, я даже ревновала отца к поклонникам. Идем по улице - с ним все здороваются. В любом городе. По натуре папе больше подходила его первая профессия - художника, скульптора, наблюдающего, созерцающего. Рисовал он везде - в поездках, между действиями в спектаклях, между съемочными часами».
«Из отца сделали отшельника. А это не так! – рассказывает Наталья Вицина. - Если ему звонили девочки и задавали наивные вопросы, он не любил отвечать. Но если, например, у телефона Вульф - папа мог беседовать с ним часами. В детстве, признаюсь, я даже ревновала отца к поклонникам. Идем по улице - с ним все здороваются. В любом городе. По натуре папе больше подходила его первая профессия - художника, скульптора, наблюдающего, созерцающего. Рисовал он везде - в поездках, между действиями в спектаклях, между съемочными часами».
Именно благодаря грязным изданиям Наталья отказывается от многочисленных интервью. А к журналистам испытывает нескрываемое пренебрежение. Она не может простить, что еще при жизни папы они писали гадости, что советский актер спивается и бомжует.
«Папа получал нормальную пенсию. И все эти статьи в пренебрежительном тоне, которые он читал в больнице, сильно его расстраивали. На фоне клеветы и хамства говорить о хорошем не получается. Переполняет. Первая публикация с возмутительными фотографиями из больницы появилась еще в 2001 году, когда отец был жив. После его смерти последовала еще одна в этой же газете, на этот раз оскорбляющая мою маму. Я хотела подать в суд, были готовы документы. Но папа умер, и было не до того», - поделилась Наталья Георгиевна.
«Папа получал нормальную пенсию. И все эти статьи в пренебрежительном тоне, которые он читал в больнице, сильно его расстраивали. На фоне клеветы и хамства говорить о хорошем не получается. Переполняет. Первая публикация с возмутительными фотографиями из больницы появилась еще в 2001 году, когда отец был жив. После его смерти последовала еще одна в этой же газете, на этот раз оскорбляющая мою маму. Я хотела подать в суд, были готовы документы. Но папа умер, и было не до того», - поделилась Наталья Георгиевна.
Наталье от отца также досталась любовь к животным. Вицин был собачником и соседи помнят, как он постоянно выгуливал своих собак около дома. У Натальи Георгиевны тоже есть пес, с которым она подолгу гуляет в парке.
«А еще папа любил птиц. И они знали его в лицо. Летели за ним, провожая по переулкам, через крыши домов. Еще у папы был любимый попугай Боря. Я его купила в день, когда Ельцин стал президентом. Попугай разговаривал. Отец садился пить чай, а Боря долбил ему: «Что ты все бегаешь, иди поспи!» Когда попугай умер, это была трагедия для отца...» - рассказала Наталья.
Что касается личной жизни Натальи Вициной, то ее первое замужество не было удачным. Прожив несколько лет вместе молодые люди развелись. Во второй раз Наталья так и не вышла замуж, но уже долгие годы живет гражданским браком со вторым мужем Алексеем. Живут они, кстати, в квартире, подаренной именитым папой.
Сейчас Наталье 65 лет, детей у нее нет. Вместе с гражданским мужем они ведут спокойную и уединенную жизнь. И по понятным причинам с журналистами не общаются.
Сейчас Наталье 65 лет, детей у нее нет. Вместе с гражданским мужем они ведут спокойную и уединенную жизнь. И по понятным причинам с журналистами не общаются.
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