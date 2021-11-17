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Вся в отца: как сложилась судьба единственной дочери Георгия Вицина

Вся в отца: как сложилась судьба единственной дочери Георгия Вицина (12 фото)

Автор:
17 ноября 2021 22:30
Метки: Георгий Вицин   Наталья Георгиевна   СССР   дочь   история   кино   семья   судьба   
622
12
Немногие знают, что у знаменитого советского актера есть дочь. Которая унаследовала от него многое, кроме страсти к кино. Впрочем, Наталья Вицина считает, что лицедейство не было настоящим призванием папы. И потому пошла по его стопам.
Наталья Вицина родилась 5 октября 1954 года. Она единственная дочь знаменитого советского комика. Актрисой она не стала, хотя шанс у нее был – отец постоянно брал ее на съемки своих фильмов. Но камера и сцена девочку не привлекали.
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Источник:

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Метки: Георгий Вицин   Наталья Георгиевна   СССР   дочь   история   кино   семья   судьба   
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5  комментариев
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22
Asfixis 4 часа назад
Бесподобный Актёр с непередаваемым тембром голоса. Он навсегда останется в душах всех Советских людей. Спасибо. Браво!!!
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Вася Полчаса назад
и ещё куча радиоспекталей и пластинок
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3
Golos 2 часа назад
Талантливый человек талантлив во всём.
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