Вся в отца: как сложилась судьба единственной дочери Георгия Вицина

Именно благодаря грязным изданиям Наталья отказывается от многочисленных интервью. А к журналистам испытывает нескрываемое пренебрежение. Она не может простить, что еще при жизни папы они писали гадости, что советский актер спивается и бомжует.



«Папа получал нормальную пенсию. И все эти статьи в пренебрежительном тоне, которые он читал в больнице, сильно его расстраивали. На фоне клеветы и хамства говорить о хорошем не получается. Переполняет. Первая публикация с возмутительными фотографиями из больницы появилась еще в 2001 году, когда отец был жив. После его смерти последовала еще одна в этой же газете, на этот раз оскорбляющая мою маму. Я хотела подать в суд, были готовы документы. Но папа умер, и было не до того», - поделилась Наталья Георгиевна.