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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Ранним апрельским утром 1946 года трамвай линии "Уоркмэн" превысил безопасную скорость, сошел с рельсов на перекрестке и врезался в здание на Вулидж-Нью-Роуд (район Гринвич, Лондон)
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9.
Обожаемая "тётя Валя"
"Тетя Валя" - так советские дети часто называли Валентину Михайловну Леонтьеву, которая вела популярные телевизионные передачи "В гостях у сказки" и "Спокойной ночи, малыши"
На передачу "В гостях у сказки" у телевизора собирались и дети, и взрослые, так что это была настоящая семейная передача. Поэтому В.М. Леонтьева начинала передачу приветствием - "Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые"!
Передача была долгожителем на советском телевидении, первый выпуск был в 1976 году и по 1986 года выпуски были регулярными. С 1989 года передачу дважды переименовывали, меняли тётю Валю на ведущих-детей – мальчика и девочку. Потом в начале 1990-х всё утухло.
На передачу "В гостях у сказки" у телевизора собирались и дети, и взрослые, так что это была настоящая семейная передача. Поэтому В.М. Леонтьева начинала передачу приветствием - "Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые"!
Передача была долгожителем на советском телевидении, первый выпуск был в 1976 году и по 1986 года выпуски были регулярными. С 1989 года передачу дважды переименовывали, меняли тётю Валю на ведущих-детей – мальчика и девочку. Потом в начале 1990-х всё утухло.
30.
Полёт над Жуковским 5 октября 1987 г.
БТС-002 ОК-ГЛИ, Изделие 0.02, БТС-02 (Большой транспортный самолёт второй, Орбитальный корабль для горизонтальных лётных испытаний) — полноразмерный самолёт-аналог космического корабля «Буран», предназначенный для наземных испытаний и отработки в атмосфере.
37.
Отец Валерия Харламова Борис Сергеевич провожает сына с женой
Автомобиль Волга ГАЗ-24, 00-17 ММБ - тот самый, на котором Харламовы попадут в смертельную аварию
Авторский пост
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машина из Штуттгарт. кстати крутая очень. такой и сегодня дорогой.
жениться тебе надо, барин)))