9.

"Тетя Валя" - так советские дети часто называли Валентину Михайловну Леонтьеву, которая вела популярные телевизионные передачи "В гостях у сказки" и "Спокойной ночи, малыши"



На передачу "В гостях у сказки" у телевизора собирались и дети, и взрослые, так что это была настоящая семейная передача. Поэтому В.М. Леонтьева начинала передачу приветствием - "Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые"!



Передача была долгожителем на советском телевидении, первый выпуск был в 1976 году и по 1986 года выпуски были регулярными. С 1989 года передачу дважды переименовывали, меняли тётю Валю на ведущих-детей – мальчика и девочку. Потом в начале 1990-х всё утухло.