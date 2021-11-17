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В честь 20-летия "Гарри Поттера" HBO покажет спецэпизод

В честь 20-летия "Гарри Поттера" HBO покажет спецэпизод (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 15:35
Сообщество : Кино
Метки: Ynews   Хогвартс   видео   возвращение Гарри   волшебство   гарри поттер   интересное   фото   
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Легендарное трио Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон снова встретятся в Хогвартсе и погрузятся в волшебный мир, ставший для них вторым домом. Спецэпизод "Возвращение в Хогвартс" выйдет на экраны 1 января 2022 года в честь 20-летнего юбилея выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень".

По словам HBO, ретроспектива расскажет новую историю с помощью интервью и бесед. В волшебном коротком мини-фильме примет участие не только знаменитая троица, но и актёры из всех фильмов о Поттере.

"Волшебство витает в воздухе с этим невероятным актёрским составом, поскольку все они возвращаются домой в оригинальные декорации Хогвартса, где начали 20 лет назад", — делится ожиданиями исполнительный продюсер Кейси Паттерсон.

Президент Warner Brosers Том Ашейм рассказал, что ретроспектива "Возвращение в Хогвартс" выйдет на экраны 1 января 2022-го на канале HBO Max.

"Эта ретроспектива — дань уважения всем, чья жизнь была затронута этим культурным феноменом, — от талантливых актёров и съёмочной группы, которые вложили своё сердце и душу в эту необыкновенную франшизу фильма, до страстных фанатов, которые продолжают поддерживать дух волшебного мира 20 лет спустя", — сказал Ашейм в интервью Tvlin.


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Метки: Ynews   Хогвартс   видео   возвращение Гарри   волшебство   гарри поттер   интересное   фото   
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5  комментариев
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2k
Sergius SPb Час назад
Эх, жалко деньгоделам убивать франшизу... Доить бы ее и доить.
Хотя, может Роулинг сделают выгодное предложение и она накрапает еще пару книг.
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17k
nobody® 8 секунд назад
После стольких лет?
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57k
Парагвайский шпион Час назад
Женили Гарри на рыжей страшиле - Я ОБИДЕЛСЯ.
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153k
Татьянин день Час назад
Забавно
, а если Рону Уизли добавить усики ?
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