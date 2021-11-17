В честь 20-летия "Гарри Поттера" HBO покажет спецэпизод

Легендарное трио Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон снова встретятся в Хогвартсе и погрузятся в волшебный мир, ставший для них вторым домом. Спецэпизод "Возвращение в Хогвартс" выйдет на экраны 1 января 2022 года в честь 20-летнего юбилея выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень".
По словам HBO, ретроспектива расскажет новую историю с помощью интервью и бесед. В волшебном коротком мини-фильме примет участие не только знаменитая троица, но и актёры из всех фильмов о Поттере.
"Волшебство витает в воздухе с этим невероятным актёрским составом, поскольку все они возвращаются домой в оригинальные декорации Хогвартса, где начали 20 лет назад", — делится ожиданиями исполнительный продюсер Кейси Паттерсон.
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Президент Warner Brosers Том Ашейм рассказал, что ретроспектива "Возвращение в Хогвартс" выйдет на экраны 1 января 2022-го на канале HBO Max.
"Эта ретроспектива — дань уважения всем, чья жизнь была затронута этим культурным феноменом, — от талантливых актёров и съёмочной группы, которые вложили своё сердце и душу в эту необыкновенную франшизу фильма, до страстных фанатов, которые продолжают поддерживать дух волшебного мира 20 лет спустя", — сказал Ашейм в интервью Tvlin.
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Хотя, может Роулинг сделают выгодное предложение и она накрапает еще пару книг.